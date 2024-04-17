Гибриды намного лучше сортовых огурцов и томатов, утверждает агроном. И вот почему

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Почему следует покупать для посадки не сорта огурцов и помидоров, а гибриды; что такое партенокарпики и в чём их преимущество; правда ли, что существует 46 видов помидоров "бычье сердце"; какие томаты можно посадить семенами к началу мая и они успеют дать урожай, Pravda.Ru рассказал агроном, директор компании "Евро-семена" Дмитрий Пивоваров.

— Если на упаковке с семенами огурцов написано "партенокарпик", что это значит?

— Это значит самоопыляемый сорт, которому не нужны пчёлки. Если "индетерминантный" — это значит, пока вы его не оборвёте, он будет расти ввысь и приносить плоды, с мая-месяца и до декабря.

У пчелоопыляемых сортов более насыщенный вкус, но урожай зависит от нюансов:

погодные условия,

температура,

отсутствие пчёл,

дожди.

Зато партенокарпик вы посадили и забыли. Пусть у этих огурцов вкус будет чуть не такой, пусть они стоят в два-четыре раза дороже, но вы всегда будете с урожаем. Партенокарпики — это не сорта, а только гибриды. На пакетике семян гибрид обозначается большой латинской буквой — F1.

— Если уж мы про огурцы заговорили, как тут не вспомнить про классические, например, "зозуля". Этот сорт ещё в советское время взял несколько премий на международных выставках как самый вкусный, самый урожайный и т. д. "Зозуля" до сих пор остаётся одним из эталонных огурцов, хотя у него много хороших потомков.

— Да, просто "зозуля" — это чисто салатный гибрид, для очень раннего плодоношения. Его в теплице закладывают в январе, и как раз к 8 марта он созревал. У нас тогда, в советские времена, продавались именно "зозуля апрельский" и "эстафета".

— Вкусные были огурцы. Перейдём к томатам. У нас в Госреестре "бычьих сердец" 46 разных видов. Как вы оцениваете этот сорт?

— На самом деле я не рекомендую "бычье сердце". Есть много идентичных гибридов, с другим названием, которые дадут значительно больший урожай. По вкусу и по форме плодов то же самое "бычье сердце", но по урожайности, по устойчивости к болезням лучше.

Вы сажаете в теплице "бычье сердце" и собираете шесть-восемь томатов. Да, прекрасных томатов, по 300-400 граммов, но всё остальное время у вас растёт зелёная палка. С другой стороны, вы можете посеять гибрид, который похож на "бычье сердце", собрать с него 10-14 килограммов урожая с одного растения.

— Назовите несколько гибридов, сортов, похожих на "бычье сердце".

— Если не слишком привязываться к форме "бычьего сердца", то у нас есть прекрасный биф-томат "Петрович". Биф — это крупный. Beef — это "корова", "бык". Их называют "бычьи" томаты, поскольку они огромные. Этот гибрид вырастает по 400-500 граммов. Последующие плоды — 200-300 граммов. Это прекрасные томаты, которые дают по 12-14 килограммов с куста при формировании в два побега. Индетерминантный, растёт без ограничений. По вкусу и урожайности он лучше, чем "бычье сердце". Не хлопотно в плане ухода: два раза в теплицу забежать — полил, проредил.

Кроме того, по урожайности я бы рекомендовал томаты "гавриш", "верлиока". "Верлиоке" уже больше 30 лет, великолепный гибрид. Он раннеспелый, хорошо подходит для нашего климата. В теплице он начинает плодоносить с середины июля. И если будете бороться с фитофторозом, то до конца сентября проблем не будет. А если не будете, бог дал — бог взял.

— В интернете предлагают сорта помидоров, полностью устойчивые к фитофторозу. Есть такие или это мошенничество?

— Частично есть. Существуют сорта, которые более устойчивы к фитофторозу, чем основные. Но не бывает таких томатов, которые совершенно не надо опрыскивать. Меньше всего опрыскиваний требует голландская селекция, тот же самый "мей шуай" от фирмы Semenis. Это тоже индетерминантный биф, до 250-300 граммов. У него достаточно высокая устойчивость к фитофторозу.

— Есть ли детерминантные сорта, маленькие, быстренькие, чтобы за ними не надо было ухаживать?

— Самый маленький и быстренький — это прекрасный сорт "санька" от Юрия Панчева. Вообще не нужно ухаживать, посадили и забыли.

— У меня есть "санька", но я его в этом году не посадил. Сейчас апрель, ещё успею. Детерминантные, супердетерминантные сорта и гибриды можно сажать до мая. Я пробовал как-то даже в мае посадить в теплицу, под двойное укрытие. Семенами, без рассады. И получил урожай.

— Да, если посадите в апреле-мае, вырастет. Например, у меня мама приезжает на родину в первых числах мая, высевает "саньку" на рассаду и в конце июля собирает прекрасные томаты.

Помидоры "крымская роза" — хороший сорт, от Светланы Игнатовой. Томат "крымский чёрный" — тоже прекрасный сорт, именно крымская селекция.

— Да, фирма "Ильинична" (по отчеству Светланы Игнатовой) — одна из самых известных в сфере выращивания томатов. Если я, допустим, выбираю семена огурцов — смотрю или "манул", или "гавриш", где селекционер Сергей Гавриш. Если капуста — здесь только Селекционная станция им. Н. Н. Тимофеева, поскольку никто не может конкурировать с Григорием \Монахосом.

— Я знаю одного ученика Григория Фёдоровича, который очень серьёзно занимается селекцией огурцов в Крыму. У него прекрасная линия огурцов "хоббит", это только гибриды. У нашей фирмы, например, из огурцов в ассортименте только гибриды. Сейчас весь рынок уходит от сортов из-за непредсказуемости результата. Вот на месяц пришла жара плюс 30, и вы останетесь без огурцов. С гибридом такого не произойдёт.