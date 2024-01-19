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Андрей Туманов

Чем можно и чем нельзя кормить птиц зимой, и почему "пьяных свиристелей" не бывает, - рассказал орнитолог (видео)

3:51
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Городских птиц до сих пор окружает немало мифов. Правда ли, что снегири на самом деле не прилетают с севера, а живут здесь круглый год; могут ли свиристели и дрозды быть "пьяными"; выводят ли клесты птенцов в сильные морозы, Pravda.Ru рассказал старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ, художник-анималист, орнитолог, биогеограф Евгений Коблик.

— Евгений, вокруг птиц, живущих рядом с человеком, существуют определённые мифы. Можете нас просветить и разоблачить несколько самых распространённых баек?

— Например, те же снегири откуда появляются в наших городах? Многие считают, что прилетают с севера. Ничего подобного. Снегирь — это наша гнездящаяся птица. Просто летом она практически исчезает из города. Она, конечно, сохраняется в лесопарках, на Лосином острове, в Битцевском лесопарке. Но снегири уходят в глухие леса и становятся совершенно незаметны. Они разбиваются на пары, выводят птенцов. А потом уже, осенью, появляются выводки, они начинают кочевать по городу в поисках:

  • ягод рябины,
  • калины,
  • крылаток ясеня.

— Говорят, что птицам в кормушки нельзя вешать солёное сало, а можно только несолёное. Это так?

— Несолёное сало раздобыть сложно. Поэтому нужно вешать наименее солёное сало и уж точно не копчёное.

Все птицы, животные любят соль, потому что у них есть, видимо, дефицит. Например, охотники приманивают оленей и других копытных, выкладывая солонцы. Да и сам человек не исключение, старается всё время подсолить пищу.

У животных тоже есть такое стремление, но ему надо всё-таки препятствовать, потому что от соли хочется пить.

Зимой, когда нет воды, птицы едят снег. В клювик набирают, растапливают. Если пить очень много хочется, то это приводит к потерям дефицитного тепла.

С этим как раз связан глупый, но очень распространённый миф про "пьяных" свиристелей. Осенью и зимой часто появляются истории о том, что во время зимней оттепели в ягодах рябины начинается брожение, налетают свиристели. Свиристелям, в отличие от снегирей, нужно проглотить саму ягоду, они питаются мякотью. Если снегирь вышелушивает семечку, то свиристели и дрозды-рябинники поедают ягоды целиком. И якобы мякоть у них бродит, и птицы падают пьяные под дерево и лежат какое-то время, пока не протрезвеют. На самом деле свиристель, когда наестся мерзлых ягод, через некоторое время настолько охлаждается, что не может ни летать, ни что-то делать, поэтому ему надо посидеть, пока ягоды у него в желудке не согреются. Это длительный процесс.

Вялый свиристель иногда может упасть на землю. Но это не алкогольное отравление, а переохлаждение изнутри.

— Хорошо, что вы разоблачили эту байку. Кстати, ведь скоро будут выводить птенчиков клесты. Это же единственная птица, которая у нас зимой в самые морозы лютые выводит птенцов?

— Это и так, и не так. Гнездовой период у клестов сильно растянут, и нельзя сказать, что это происходит в совсем лютые морозы. Это происходит с конца января, когда уже и день немного побольше, и солнышко иногда пригревает, и продолжается примерно до апреля, когда уже настоящая весна.

Дело в том, что всё это связано с урожаем шишек, семян ели и сосны. Даже не с самим урожаем, а со временем раскрытия чешуек на шишках и высыпанием семян. В это время клестам легче всего добраться до этих смолистых семян, и к этому времени они приурочивают своё размножение, чтобы кормить птенцов обильным кормом, который становится легко доступным, а это может быть и в январе, и в феврале, а иногда в марте и даже в апреле.

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Автор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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