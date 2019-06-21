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Автор Александр Артамонов

Ту22М3М снова стал кошмаром Пентагона

Правда ТВ » Армия print

Ту22М3М разработан в базовой версии около 40 лет назад, но это отнюдь не предел для летающей крепости, вооруженной мощными ракетами "странной" категории Х32.


Ту22М3М снова стал кошмаром Пентагона

Эти средства поражения техники противника, как на земле, так и в море, преодолеют систему ПВО НАТО Aegis и её противоракеты SM-6.

Причина проста — в верхней части траектории Х32 выходит за границы атмосферы. поднимаясь на высоту около 40 километров. Американские ЗУР там просто не летают.

А еще Ту22М3М полон замечательных сюрпризов — от станции "Урал" до 10 Х-15 и управляемых бомб. В общем, скучно не будет. Тем более, что теперь, помимо четырех авиаполков в европейской и азиатской частях России, появилось и еще одно подразделение в Крыму.

Черное море под надежным российским замком. Впрочем, в древности его недаром называли "Русское море".

Рассказывает Александр Артамонов

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Темы крым ту22м3м ракеты оружие самолеты вооружение черное море
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