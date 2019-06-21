Ту22М3М снова стал кошмаром Пентагона

Ту22М3М разработан в базовой версии около 40 лет назад, но это отнюдь не предел для летающей крепости, вооруженной мощными ракетами "странной" категории Х32.
Эти средства поражения техники противника, как на земле, так и в море, преодолеют систему ПВО НАТО Aegis и её противоракеты SM-6.
Причина проста — в верхней части траектории Х32 выходит за границы атмосферы. поднимаясь на высоту около 40 километров. Американские ЗУР там просто не летают.
А еще Ту22М3М полон замечательных сюрпризов — от станции "Урал" до 10 Х-15 и управляемых бомб. В общем, скучно не будет. Тем более, что теперь, помимо четырех авиаполков в европейской и азиатской частях России, появилось и еще одно подразделение в Крыму.
Черное море под надежным российским замком. Впрочем, в древности его недаром называли "Русское море".
Рассказывает Александр Артамонов
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