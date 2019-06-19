Авария на Чернобыльской АЭС изменила цивилизацию. Создатели нашумевшего сериала "Чернобыль" по законам шоу-бизнеса попытались рассказать трагическую и одновременно героическую историю крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества.
Где же в сериале правда, вымысел и ложь? Как все происходило на самом деле? Чем отличаются характеры и действия персонажей от реальных людей?
Неожиданное интервью главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой с писателем, журналистом, участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и автором первой в Советском Союзе статьи о Чернобыле Владимиром Губаревым.
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