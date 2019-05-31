Ярославское взморье – новый формат отдыха в России

Гармоничное соседство великолепной природы и самых современных технологий, отличная инфраструктура и кристально чистый воздух, удобное пространство для семейного отдыха, живописные бухты в обрамлении песчаных пляжей — в Ярославской области на площади более ста квадратных километров реализуется амбициозный проект по комплексному развитию не только туристической, но и социальной, деловой и жилой зоны.



PROтуризм: "Ярославское взморье – новый формат отдыха в России"

О том, что это за проект и что он дает региональному туризму, рассказывает его руководитель Дмитрий Родионов.

Беседовала Елена Сергеева — Евразийское содружество специалистов туриндустрии.