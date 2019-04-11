Арктика - новое яблоко раздора России и НАТО

Сила России — в Лукоморье, то бишь на Крайнем Севере, вдоль берегов Ледовитого океана и в его глубинах. Скорее всего, русские — наследники легендарных гипербореев, древних хранителей полярных просторов. Ценой нечеловеческих страданий и бешеных усилий мы освоили мало приспособленные для жизни пространства.



Арктика - новое яблоко раздора России и НАТО

Но теперь западная военщина стремится отобрать у Москвы самую сокровенную часть российских богатств — исконно русскую Арктику. И хотя у натовцев еще не выросли зубы для утверждения своих амбиций, они, тем не менее, открыто и нагло заявляют о своих претензиях. России же остается только одно: хотеть мира, но срочно готовиться к войне!