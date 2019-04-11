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Автор Александр Артамонов

Ливия: топливо, золото... дорога в Европу

Правда ТВ

Три силы сошлись в смертельном поединке за Ливию. Фельдмаршал Хафтар рвется наказать правительство Сараджа, потрясая мандатом от парламента, окопавшегося в Тобруке, на востоке страны. А на юге набирает силы Джамахирия, союз племен, выдвинувший харизматическую фигуру сына Моаммара Каддафи, Саифа аль-Ислама. А тем временем бедные американцы и итальянский ENI лихорадочно выплачивают высокофракционную нефть…


Ливия: топливо, золото... дорога в Европу

А что же Москва? По-восточному выжидает и сосредотачивается. Ливия — это не только топливо и золото. Это еще и дорога в Центральную Африку. Оттуда, из глубин Черного континента, бредут на завоевание Европы миллионы африканцев. Они идут через Ливию, и больше нет Каддафи, чтобы их остановить.

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Темы Ливия Реплика беспорядки в Ливии Центральная Африка Александр Артамонов
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