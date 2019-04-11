Ливия: топливо, золото... дорога в Европу

Три силы сошлись в смертельном поединке за Ливию. Фельдмаршал Хафтар рвется наказать правительство Сараджа, потрясая мандатом от парламента, окопавшегося в Тобруке, на востоке страны. А на юге набирает силы Джамахирия, союз племен, выдвинувший харизматическую фигуру сына Моаммара Каддафи, Саифа аль-Ислама. А тем временем бедные американцы и итальянский ENI лихорадочно выплачивают высокофракционную нефть…
А что же Москва? По-восточному выжидает и сосредотачивается. Ливия — это не только топливо и золото. Это еще и дорога в Центральную Африку. Оттуда, из глубин Черного континента, бредут на завоевание Европы миллионы африканцев. Они идут через Ливию, и больше нет Каддафи, чтобы их остановить.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
В возрасте 83 лет умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля "Восток", один из руководителей полетов станций "Салют" и "Мир" Виктор Благов.
"Арабский НАТО" - это американская идея по стравливанию арабских стран, считает эксперт Владимир Васильев. Но есть и другая причина отказа Египта от проекта.