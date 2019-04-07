Дмитрий Дарин: Близкие стихи о Родине и о любви

Известный русский поэт Дмитрий Дарин в студии "Правды.Ру" читает новые стихи и разговаривает с читателем и зрителем о жизни, смысле, цели, культуре, прошлом и будущем.



Дмитрий Дарин: Близкие стихи о Родине и о любви

Новый сборник лирики известного русского поэта и писателя Дмитрия Дарина вобрал в себя живительные стихотворные родники последних 12 лет.

Сегодня Дмитрий Дарин — признанный 50-летний мастер, тексты которого переведены на испанский, французский, болгарский, польский и другие европейские языки. Некоторые его стихи положены на музыку и поются как знаменитыми профессионалами эстрады, так и неутомимыми слушателями.

Дмитрий Дарин — доктор экономических наук, член Союза писателей России, член Высшего Творческого Совета Московского отделения этого Союза, член Союза журналистов России, член Международной Ассоциации писателей и публицистов, лауреат Всероссийской литературной премии имени Сергея Есенина "О, Русь, взмахни крылами…", член редколлегий литера-турных журналов "Российский колокол", "Дом Ростовых", "Невский альманах".