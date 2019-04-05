Путешествуй по-царски! В Тверской области запущен новый туристический маршрут

Распоряжение о создании главной дороги, соединяющей две российские столицы — Москву и Санкт-Петербург, дал еще первый российский император Петр Великий.
Вся история Государевой дороги тесно переплетается с историй Российского государства. На протяжении 735 верст (сегодня это 697 километров трассы М10) возводились путевые дворцы, где останавливались члены царской семьи, гостиницы и трактиры, где находили приют знаменитые российские и иностранные путешественники.
Сам великий Пушкин посвящал гостинице в Торжке шуточные строки, а знаменитыми пожарскими котлетами угощали Николая I.
В настоящее время Государева дорога — это всероссийский туристический маршрут, обладающий развитой инфраструктурой и не имеющий аналогов в России. На пути следования расположены не только архитектурные и исторические достопримечательности, но и вполне современные музеи, предлагающие посетителям интерактивные программы.
Александра Ильина, заместитель министра туризма Тверской области, и Олег Иванов, председатель общественного совета при министерстве туризма Тверской области, председатель совета директоров открытого акционерного общества "Торжокские золотошвеи", расскажут о том, зачем создан турмаршурт "Государева дорога", какие возможности он открывает туристам.
Беседу вела Елена Сергеева, руководитель проектов Евразийского содружества специалистов туриндустрии.
Проект "PROтуризм"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?
В Министерстве финансов Российской Федерации признали, что непопулярная в народе пенсионная реформа пока не может спасти ситуацию.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.