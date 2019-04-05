Путешествуй по-царски! В Тверской области запущен новый туристический маршрут

Распоряжение о создании главной дороги, соединяющей две российские столицы — Москву и Санкт-Петербург, дал еще первый российский император Петр Великий.



Путешествуй по-царски! В Тверской области запущен новый туристический маршрут

Вся история Государевой дороги тесно переплетается с историй Российского государства. На протяжении 735 верст (сегодня это 697 километров трассы М10) возводились путевые дворцы, где останавливались члены царской семьи, гостиницы и трактиры, где находили приют знаменитые российские и иностранные путешественники.

Сам великий Пушкин посвящал гостинице в Торжке шуточные строки, а знаменитыми пожарскими котлетами угощали Николая I.

В настоящее время Государева дорога — это всероссийский туристический маршрут, обладающий развитой инфраструктурой и не имеющий аналогов в России. На пути следования расположены не только архитектурные и исторические достопримечательности, но и вполне современные музеи, предлагающие посетителям интерактивные программы.

Александра Ильина, заместитель министра туризма Тверской области, и Олег Иванов, председатель общественного совета при министерстве туризма Тверской области, председатель совета директоров открытого акционерного общества "Торжокские золотошвеи", расскажут о том, зачем создан турмаршурт "Государева дорога", какие возможности он открывает туристам.

Беседу вела Елена Сергеева, руководитель проектов Евразийского содружества специалистов туриндустрии.

Проект "PROтуризм"