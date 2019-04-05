Киев, ПЦУ и Константинополь в руках ЦРУ!

Стали известны подробности сделки между Киевом и Константинопольским патриархатом, которая якобы подарила ПЦУ независимость. Что стоит за амбициями Варфоломея и почему в 1948 году константинопольский патриарх был родом из США и прилетел в Стамбул занять должность на личном самолете президента Трумэна.
В студии "Правды.Ру" — настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин.
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