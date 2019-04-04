Все о старении: с рождения или с 30 лет?

Процесс старения запускается в организме человека начиная с 30 лет.
Об этом "Правде.Ру" рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории физико-химических основ регуляции биологических систем Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, член правления Московского отделения геронтологического общества РАН Валерий Мамаев.
В то же время старение — это длительный процесс, который продолжается в течение 50 лет.
С другой стороны, такая возрастная классификация, как старость, наступает в среднем в 75 лет, отметил в интервью "Правде.Ру" врач-гериатр, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов.
Россия по этим показателям примерно на 15 лет отстает от своих соседей — европейцев, заметил эксперт "Правды.Ру". Безответственное отношение россиян к своему здоровью и невысокое качество жизни — основные причины невысокой продолжительности жизни наших соотечественников, считает эксперт.
В этом контексте Валерий Новоселов заметил, что власти поторопились с изменениями в законодательстве, увеличивающими пенсионный возраст россиян. Прежде всего необходимо добиться увеличения продолжительности и качества жизни наших соотечественников, а уже затем заниматься корректировкой законодательства, убежден эксперт "Правды.Ру".
Беседу провела корреспондент "Правды.Ру" Лада Коротун
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