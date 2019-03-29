Путешествие на автомобиле – плюсы и минусы

Путешествие на автомобиле — с одной стороны, это свобода передвижения, независимость от расписания транспорта и времени, отведенного гидом на экскурсии. Но с другой самостоятельно приходится решать бытовые вопросы: где остановиться и поесть, как выбирать дороги, которые в России не везде в хорошем состоянии.



Путешествие на автомобиле – плюсы и минусы

Об особенностях национального автотуризма рассказывает президент Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев.

Беседу провела Елена Сергеева, руководитель проектов Евразийского содружества специалистов туриндустрии.

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