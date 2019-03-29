Герман Клименко: держать пенсионеров в квартирах негуманно

Почему государство не готово к работе с пожилыми? Зачем нужно создавать общественный Институт возраста? Чем он будет заниматься - только проблемами граждан старшего возраста или всех?
Обо всем этом и многом другом рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой председатель совета директоров Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В ответ на американское давление на "Северный поток - 2" Германия объяснила, в каком случае она предпочтет американский СПГ российскому трубопроводному газу.
Дональд Трамп встретился в Белом доме с супругой Хуана Гуайдо и призвал Россию встать на сторону самопровозглашенного президента Венесуэлы.
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
Выборы президента на Украине 31 марта ставят для российской власти вопрос — признавать или не признавать их итоги, сказал "Правде.Ру" эксперт.