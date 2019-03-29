Герман Клименко: держать пенсионеров в квартирах негуманно

Почему государство не готово к работе с пожилыми? Зачем нужно создавать общественный Институт возраста? Чем он будет заниматься - только проблемами граждан старшего возраста или всех?



Герман Клименко: Держать пенсионеров в квартирах негуманно

Обо всем этом и многом другом рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой председатель совета директоров Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.