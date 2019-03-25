Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри

На российском туристическом рынке круизы до сих пор стоят особняком. Вокруг круизного туризма сложилось немало стереотипов.
"Дорого, слабый сервис, отдых для пожилых, и вообще — это не для меня", — так думает среднестатистический житель нашей страны.
Круизный центр "Инфофлот" работает на российском рынке круизов уже 16 лет. Мы попросили генерального директора компании Андрея Михайловского развеять мифы о круизном отдыхе и рассказать, куда можно отправиться на теплоходе по России.
Беседу провела Елена Сергеева, руководитель проектов Евразийского содружества специалистов туриндустрии.
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