Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри

На российском туристическом рынке круизы до сих пор стоят особняком. Вокруг круизного туризма сложилось немало стереотипов.



Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри

"Дорого, слабый сервис, отдых для пожилых, и вообще — это не для меня", — так думает среднестатистический житель нашей страны.

Круизный центр "Инфофлот" работает на российском рынке круизов уже 16 лет. Мы попросили генерального директора компании Андрея Михайловского развеять мифы о круизном отдыхе и рассказать, куда можно отправиться на теплоходе по России.

Беседу провела Елена Сергеева, руководитель проектов Евразийского содружества специалистов туриндустрии.