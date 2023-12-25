Сотни иностранных видеоигр получили разрешение на выпуск в Китае

2:44 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Китай в декабре утвердил 105 видеоигр для продажи в стране, что стало наивысшим показателем за последние 17 месяцев. Это является позитивным сигналом для рынка, пострадавшего от недавно принятого проекта постановления, направленного на ограничение расходов на онлайн-игры.

Фото: Openverse by Dominick Guzzo is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Национальное управление по делам печати и издательств (NPPA) опубликовало последний список разрешений в понедельник, что стало первым случаем, когда Пекин одобрил более 100 игр в своем ежемесячном списке с июля 2022 года, когда было утверждено 135 наименований. Также в пятницу регулятор утвердил 98 проектов.

Среди утвержденных игр оказались те, которыми управляют Tencent Holdings Ltd. и NetEase Inc., два ведущих китайских издателя игр, которые пострадали от новых правил Пекина. Согласно сообщению отраслевой ассоциации на WeChat, опубликованному официальным информационным агентством Синьхуа, выданные в понедельник разрешения свидетельствуют о том, что китайские власти поддерживают развитие онлайн-игр.

После принятия новых правил, включая ограничения на суммы, которые игрок может потратить в игре, возникли опасения о возможных репрессиях в сфере технологий. В пятницу Национальное управление по делам печати и изданий установило дополнительные ограничения, такие как запрет на вознаграждения за ежедневный вход в игру, запрет на использование механик случайной выдачи предметов разработчиками, и даже запрет на контент, нарушающий национальную безопасность.

В пятницу NPPA также объявила об одобрении 40 импортированных игр, включая те, которыми управляют Tencent и NetEase, что не сильно помогло восстановлению доверия инвесторов, вызвав падение рыночной стоимости обеих компаний в Гонконге на десятки миллиардов долларов. Несмотря на заявления аналитиков, включая Citi, о том, что Tencent и NetEase не пострадают, акции обеих компаний упали на торгах в США. Администрация заявила о готовности прислушиваться к мнению заинтересованных сторон, включая компании и игроков, с целью улучшения правил.

"Последние события свидетельствуют о стремлении правительства создать более разнообразный игровой ландшафт с высококачественным инновационным контентом, но без чрезмерной монетизации или тактик "заплати, чтобы выиграть", — отметил Ян Вэньфэн, старший вице-президент шанхайской игровой студии Paper Games.