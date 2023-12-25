Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Теймур Зейналпур

Сотни иностранных видеоигр получили разрешение на выпуск в Китае

2:44
Видеоигры

Китай в декабре утвердил 105 видеоигр для продажи в стране, что стало наивысшим показателем за последние 17 месяцев. Это является позитивным сигналом для рынка, пострадавшего от недавно принятого проекта постановления, направленного на ограничение расходов на онлайн-игры.

Сотни иностранных видеоигр получили разрешение на выпуск в Китае
Фото: Openverse by Dominick Guzzo is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Национальное управление по делам печати и издательств (NPPA) опубликовало последний список разрешений в понедельник, что стало первым случаем, когда Пекин одобрил более 100 игр в своем ежемесячном списке с июля 2022 года, когда было утверждено 135 наименований. Также в пятницу регулятор утвердил 98 проектов.

Среди утвержденных игр оказались те, которыми управляют Tencent Holdings Ltd. и NetEase Inc., два ведущих китайских издателя игр, которые пострадали от новых правил Пекина. Согласно сообщению отраслевой ассоциации на WeChat, опубликованному официальным информационным агентством Синьхуа, выданные в понедельник разрешения свидетельствуют о том, что китайские власти поддерживают развитие онлайн-игр.

После принятия новых правил, включая ограничения на суммы, которые игрок может потратить в игре, возникли опасения о возможных репрессиях в сфере технологий. В пятницу Национальное управление по делам печати и изданий установило дополнительные ограничения, такие как запрет на вознаграждения за ежедневный вход в игру, запрет на использование механик случайной выдачи предметов разработчиками, и даже запрет на контент, нарушающий национальную безопасность.

В пятницу NPPA также объявила об одобрении 40 импортированных игр, включая те, которыми управляют Tencent и NetEase, что не сильно помогло восстановлению доверия инвесторов, вызвав падение рыночной стоимости обеих компаний в Гонконге на десятки миллиардов долларов. Несмотря на заявления аналитиков, включая Citi, о том, что Tencent и NetEase не пострадают, акции обеих компаний упали на торгах в США. Администрация заявила о готовности прислушиваться к мнению заинтересованных сторон, включая компании и игроков, с целью улучшения правил.

"Последние события свидетельствуют о стремлении правительства создать более разнообразный игровой ландшафт с высококачественным инновационным контентом, но без чрезмерной монетизации или тактик "заплати, чтобы выиграть", — отметил Ян Вэньфэн, старший вице-президент шанхайской игровой студии Paper Games.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Новости Все >
Владимир Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в Россию куриные яйца
В Китае владелец пельменной выбил зубы клиенту за добавление уксуса в еду
Нефрологи назвали пять симптомов больных почек
Ученые обнаружили пользу трехминутных упражнений под ритмичную музыку для мозга
13-летняя блогерша Милана Хаметова купила трехэтажный особняк
Дизайнер Мария Цигаль обвинила Ивлееву в желании "хайпануть" на вечеринке
"За рулем": для прогрева автомобиля можно использовать утеплитель для труб
Бывшую российскую фигуристку Губанову назвали спортсменкой года в Грузии
В Петербурге суд отправил женщину в психбольницу за фейки о ВС РФ
Врачи назвали пять мифов о шизофрении, в которые все верят
Популярное
В "Голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "Голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Киркорову не разрешили выйти на сцену МХАТ имени Горького
Киркорову запретили выступать в театре МХАТ им. Горького
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк Мигранты в России: приезжие работники попали под особое внимание Алексей Гончаров
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Он красив и еще выделяет яд для грызунов: посадите этот цыеток у себя на участке
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Последние материалы
Ученые обнаружили пользу трехминутных упражнений под ритмичную музыку для мозга
13-летняя блогерша Милана Хаметова купила трехэтажный особняк
Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против"
Дизайнер Мария Цигаль обвинила Ивлееву в желании "хайпануть" на вечеринке
Сотни иностранных видеоигр получили разрешение на выпуск в Китае
"За рулем": для прогрева автомобиля можно использовать утеплитель для труб
Бывшую российскую фигуристку Губанову назвали спортсменкой года в Грузии
В Петербурге суд отправил женщину в психбольницу за фейки о ВС РФ
Врачи назвали пять мифов о шизофрении, в которые все верят
48-летнего Шуру экстренно госпитализировали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников