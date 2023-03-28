Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

5 игр с лучшей графикой на 2023

4:34
Видеоигры

Графика может превратить хорошую игру в отличную. По мере того, как видеоигры продолжают развиваться и становятся формой развлечения и искусства, графика становится все лучше и лучше. Играете ли вы на высокопроизводительном ПК или на средней консоли, трудно не заметить, когда игра выделяется исключительными визуальными эффектами.

5 игр с лучшей графикой на 2023

Будь то высочайший уровень графической точности или потрясающий художественный стиль (или даже и то, и другое), игры, которые выглядят впечатляюще, обычно играются так же хорошо. Когда разработчики тратят так много времени на совершенствование графики, это хороший показатель того, что игра обладает и другими исключительными качествами.

Вот несколько игр с самой впечатляющей графикой

The last of us II 

Игры Naughty Dog постоянно раздвигают границы графического дизайна. Uncharted 4: A Thief's End, выпущенная в 2016 году, до сих пор выглядит потрясающе, а The Last of Us 2013 года претендовала на звание самой визуально впечатляющей игры своего поколения. Как и ожидалось, последний релиз студии, The Last of Us 2, является мощным с точки зрения графики.

Эта приключенческая игра может похвастаться реалистичной графикой и приземленным исполнением благодаря использованию Naughty Dog технологии захвата исполнения. От безмятежных моментов до напряженных сражений, The Last of Us 2 выглядит невероятно в каждой сцене.

 

God of war & God of war Ragnarok

God of War 2018 года — потрясающая игра, которая значительно отличается от своих предшественников. Мягкая перезагрузка не только сильно отличается, но и выглядит более впечатляюще. Игроки исследуют скандинавские земли и погружаются в мифологию этой вселенной, которая очень захватывающая, во многом благодаря невероятной графике игры.

God of War мастерски изображает Кратоса и Атрея, добавляя глубину бывшему персонажу, которого не было в предыдущих частях. Как и ожидалось, God of War: Ragnarok соответствует высоким стандартам, установленным его предшественником. Хотя сиквел не предлагает значительного графического скачка вперед, но и God Of War(2018) был невероятно красивой игрой, которую сложно улучшить графически.

 

Death Stranding 

Death Stranding от Kojima Productions — это игра в постапокалиптическом мире, в которой игроки отправляются в путешествие по Соединенным Штатам, доставляя посылки и восстанавливая сеть. Встречая по пути других людей и существ, структура игры определяется изоляцией и тишиной, что позволяет ее окружению по-настоящему выделяться. Несмотря на то, что в мире нет обширных городов для исследования, мир Death Stranding по-прежнему очень индивидуален. Красота игры особенно очевидна в версии Director's Cut.

 

NextGen The Witcher 3: Wild Hunt

Не так давно вышла некстген версия всеми любимой игры "The Witcher 3:Wild Hunt" Игра претерпела значительные изменения благодаря улучшенной растительности, реализации трассировки лучей с тенями и глобального освещения. Оригинальный Ведьмак 3 местами выглядел странно, но переиздание исправляет множество визуальных ошибок. Тем не менее, в игре все еще есть некоторые проблемы и присутствует плохая оптимизация.

 

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, разработанная Rockstar, часто считается лучшей графикой среди видеоигр всех времен, хотя другие игры Rockstar, такие как GTA 5 и L.A. Noire, также могут похвастаться впечатляющими визуальными эффектами. Пейзажи и персонажи игры невероятно детализированы и реалистичны, создавая впечатление просмотра фильма, а не игры. Также RDR 2 заработала награду за лучшую графику в 2018 году.

Каждый кадр этого приключения прекрасно проработан, и игроки могут часами исследовать огромный мир, не уставая от пейзажей. Главный герой, Артур Морган, воплощен в жизнь с таким реализмом, что он чувствуется настоящим человеком. Red Dead Redemption 2 — настоящее произведение искусства в игровой индустрии.

 
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Новости
Марочко: Киев перебрасывает большое количество техники в Харьковскую область
Украинцы требуют у Зеленского запретить снаряды с обеднённым ураном
The New York Times: конфискация российских активов нанесёт мощный удар по США и ЕС
РИА Новости: на раздел Украины претендует худший из союзников России в лице Румынии
WE: подлодка "Ясень" ВМФ РФ может привести США к поражению в Третьей мировой войне
Генштаб ВСУ подтверждает, что Артёмовск почти окружён: бои идут на юге, западе и северо-западе от него
Политики Японии застали премьера Кисиду врасплох на вопросе о поставках ВСУ "урановых" снарядов
Марочко: НАТО собирает информацию о ситуации в Артёмовске для новых решений
American Thinker: за два года Байден превратил США в "жалкого, беспомощного гиганта"
Садальский высказался о "разговоре" Пригожина с миллиардером Ахмедовым: подтверждает диагноз
Популярное
Поплавская призвала Пригожина не "отпираться" в вопросе подлинности записи разговора с критикой властей

Яна Поплавская не верит опровержению Иосифа Пригожина.

Яна Поплавская призвала Пригожина не отрицать подлинность записи телефонного разговора с критикой властей
Военный лётчик РФ Попов заявил, что ВС Украины готовили экологическую катастрофу с упавшим под Тулой дроном
Стало известно, что могло быть настоящей целью дрона ВСУ "Стриж"
Создавший "Сбермакрет" бизнесмен Дмитрий Жулин и его девушка стали жертвами лекарства "Лаеннек"
Боевики ВСУ получили маскхалаты-невидимки — военспец
Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Как будут уничтожены немецкие танки Leopard, рассказал военный эксперт
Секретарь Совбеза РФ заявил, что России нецелесообразно помогать США спастись от распада
Опубликовано видео удара зажигательными боеприпасами по позициям ВСУ в Авдеевке
Опубликовано видео удара зажигательными боеприпасами по позициям ВСУ в Авдеевке
Последние материалы
Марочко: НАТО собирает информацию о ситуации в Артёмовске для новых решений
5 игр с лучшей графикой на 2023
American Thinker: за два года Байден превратил США в "жалкого, беспомощного гиганта"
Полузабытое таинство: елеопомазание, или маслособорование
Садальский высказался о "разговоре" Пригожина с миллиардером Ахмедовым: подтверждает диагноз
Wsws: Германия готовится к открытой войне с США за передел мира
Марочко заявил о переполненных моргах под Артёмовском из-за больших потерь ВСУ
Как прототип Mercedes-Benz ESF 22 1973 года предсказал будущее
В США одобрили законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны
РВ: украинские боевики начали минировать и взрывать здания в Артёмовске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников