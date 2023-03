5 игр с лучшей графикой на 2023

Видеоигры

Графика может превратить хорошую игру в отличную. По мере того, как видеоигры продолжают развиваться и становятся формой развлечения и искусства, графика становится все лучше и лучше. Играете ли вы на высокопроизводительном ПК или на средней консоли, трудно не заметить, когда игра выделяется исключительными визуальными эффектами.

Будь то высочайший уровень графической точности или потрясающий художественный стиль (или даже и то, и другое), игры, которые выглядят впечатляюще, обычно играются так же хорошо. Когда разработчики тратят так много времени на совершенствование графики, это хороший показатель того, что игра обладает и другими исключительными качествами.

Вот несколько игр с самой впечатляющей графикой

The last of us II

Игры Naughty Dog постоянно раздвигают границы графического дизайна. Uncharted 4: A Thief's End, выпущенная в 2016 году, до сих пор выглядит потрясающе, а The Last of Us 2013 года претендовала на звание самой визуально впечатляющей игры своего поколения. Как и ожидалось, последний релиз студии, The Last of Us 2, является мощным с точки зрения графики.

Эта приключенческая игра может похвастаться реалистичной графикой и приземленным исполнением благодаря использованию Naughty Dog технологии захвата исполнения. От безмятежных моментов до напряженных сражений, The Last of Us 2 выглядит невероятно в каждой сцене.

God of war & God of war Ragnarok

God of War 2018 года — потрясающая игра, которая значительно отличается от своих предшественников. Мягкая перезагрузка не только сильно отличается, но и выглядит более впечатляюще. Игроки исследуют скандинавские земли и погружаются в мифологию этой вселенной, которая очень захватывающая, во многом благодаря невероятной графике игры.

God of War мастерски изображает Кратоса и Атрея, добавляя глубину бывшему персонажу, которого не было в предыдущих частях. Как и ожидалось, God of War: Ragnarok соответствует высоким стандартам, установленным его предшественником. Хотя сиквел не предлагает значительного графического скачка вперед, но и God Of War(2018) был невероятно красивой игрой, которую сложно улучшить графически.

Death Stranding

Death Stranding от Kojima Productions — это игра в постапокалиптическом мире, в которой игроки отправляются в путешествие по Соединенным Штатам, доставляя посылки и восстанавливая сеть. Встречая по пути других людей и существ, структура игры определяется изоляцией и тишиной, что позволяет ее окружению по-настоящему выделяться. Несмотря на то, что в мире нет обширных городов для исследования, мир Death Stranding по-прежнему очень индивидуален. Красота игры особенно очевидна в версии Director's Cut.

NextGen The Witcher 3: Wild Hunt

Не так давно вышла некстген версия всеми любимой игры "The Witcher 3:Wild Hunt" Игра претерпела значительные изменения благодаря улучшенной растительности, реализации трассировки лучей с тенями и глобального освещения. Оригинальный Ведьмак 3 местами выглядел странно, но переиздание исправляет множество визуальных ошибок. Тем не менее, в игре все еще есть некоторые проблемы и присутствует плохая оптимизация.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, разработанная Rockstar, часто считается лучшей графикой среди видеоигр всех времен, хотя другие игры Rockstar, такие как GTA 5 и L.A. Noire, также могут похвастаться впечатляющими визуальными эффектами. Пейзажи и персонажи игры невероятно детализированы и реалистичны, создавая впечатление просмотра фильма, а не игры. Также RDR 2 заработала награду за лучшую графику в 2018 году.

Каждый кадр этого приключения прекрасно проработан, и игроки могут часами исследовать огромный мир, не уставая от пейзажей. Главный герой, Артур Морган, воплощен в жизнь с таким реализмом, что он чувствуется настоящим человеком. Red Dead Redemption 2 — настоящее произведение искусства в игровой индустрии.