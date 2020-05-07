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Автор Дарья Митина

Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)

Телебашня

 Бегло просмотрела сетку телепрограммы на 8-9 мая - выбор руководства телеканалов оставил в легком недоумении.

На первой кнопке в середине дня (то есть, как раз в то время, когда дети сидят у экранов) - украинский 2015 года (sic!) сериал «По законам военного времени», в котором, если верить аннотации,

во время борьбы с «преступным миром и немецкими диверсантами… некоторые представители советской власти не прочь нагреть руки на страданиях народа».

Видимо, творческая интерпретация ныне популярной в определенных кругах темы

«Сталин и Гитлер - близнецы-братья, коммунизм и нацизм - одно и то же».

Спасибо, нет. Вычёркиваем.

Пятый канал в течение всего дня показывает восьмисерийный «Фронт» (2014) режиссера В. Балкашинова:

«Советский разведчик…. влюбляется в молодую женщину и пытается спасти её не только от немцев, но и от собственных коллег из спецслужб, которые собираются убрать Катерину после того, как узнают всё, что им нужно».

Понятно, и это в мусорную корзину.

Вторая кнопка, Россия 1, порадует нас «Ржевом» (2019) Игоря Копылова -

с пьющим по-чёрному командиром, глупым карикатурным политруком, уголовником в качестве главного положительного персонажа, упырём-особистом и солдатами, воюющими не за нашу советскую Родину, а за абстрактную «Россию».

Я фильм «Ржев» видела, а вам, дети, не надо это смотреть.

НТВ 9 мая, в самый разгар Дня Победы представляет нам премьеру опять же украинского фильма режиссера Виталия Ващенко «Последний день войны» (почему российское телевидение в юбилейные дни решило так щедро нас попотчевать именно свежей украинской кинопродукцией, тогда как на самой Украине список запрещённых к показу российских фильмов и сериалов насчитывает сотни наименований и регулярно пополняется, это отдельная загадка). Фильм Виталия Ващенко я не смотрела, но мне хватило синопсиса, в котором

главный герой в последние дни войны избивает начальника советского военного госпиталя, покусившегося на изнасилование медсестры (оказывается, в последние дни войны красные варвары изнасиловали не только тысячи немок в Берлине, но и соотечественницами не гнушались), а также постера, на котором девушка – советский солдат в точно таком же пальто, в каком Ксения Собчак гуляла свою последнюю свадьбу. Дети, выключите телевизор, отдайте маме пульт.

А вот великую киноэпопею Юрия Озерова «Сталинград» (1989), последнюю из его серии военных эпических полотен, созданную на излёте СССР, как назло, начинают показывать во втором часу ночи, когда правильные дети уже спят. Шедевр мирового кино - «Они сражались за Родину» (1975) Сергея Бондарчука - ВГТРК демонстрирует….в пять утра. Странная, воистину очень странная политика кинопоказов у наших телеканалов, если антирекомендации дать куда проще рекомендаций, а лучшие образцы кинематографического искусства как будто специально задвигаются на несмотрибельное время.

В общем, могу лишь дать подкупающий своей оригинальностью и новизной совет - покажите ребятам советское кино. Любое, на ваш выбор, какое больше нравится лично вам.

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Темы дети кинофильмы день победы
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