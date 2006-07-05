Юбилей бикини

Новинки пляжной моды: бикини празднует юбилей

Без чего не обходится ни одно летнее путешествие? Что представительницы прекрасного пола выбирают со сладким замиранием сердца и покупают задолго до заветной путевки? Конечно же, купальник! И не важно даже, какой погодой порадуют нас курорты. Главное – наш отдых обязательно пройдет под знаком бикини!

Бикини и его история

Именно сегодня соблазнительная частичка женского гардероба отмечает свой 60-летний юбилей. Своим рождением 5 июля 1946 года она проложила дорогу сексуально-культурной революции, главными бойцами которой позже стали миниюбка и джинсы.

И где же, как ни в столице любви, моды и искусства было родиться мини-революционеру. «Отцом» его стал рядовой автомобильный инженер Луи Реар, которому от матушки в наследство достался магазин женского нижнего белья, а также, видимо, весьма смелая фантазия.

Если сегодня откровенность пляжных одеяний порой переходит все разумные пределы и скудные полоски ткани оказываются практически вытесненными с загорающих тел, то начиналось все отнюдь не так ударно. Дебют сегодняшнего юбиляра оказался провальным: ни одна парижская манекенщица даже не согласилась выходить на публику в подобном виде, и отчаянный модельер вынужден был нанять танцовщиц из «Мулен Руж» и «Казино де Пари». Сенсационный показ состоялся в знаменитом бассейне Делини в сердце Парижа, под вспышки обезумевшей толпы фотографов. Эти снимки обошли мир, возбуждая негодование, интерес, восхищение. Не обошлось и без цензуры: вмешалась церковь, и некоторые страны, особо приверженные католицизму, даже наложили вето на бикини.

Считается, что вторым своим рождением бикини опять же обязано французам. Легендарная Брижит Бардо щеголяла в откровенном купальнике в фильме «И бог создал женщину», снятом в середине 50-х. Правда если взглянуть на фотографии молоденькой Мэрилин Монро 1949 года, то становится ясно, что и США не стали медлить и практически сразу приняли новинку на вооружение.

Так или иначе, но со второй половины 50-х годов провокационный женский аксессуар не покидает пляжи и витрины бутиков. При этом за 60 лет в нем, по сути, радикально ничего не менялось. Каждый год нам предлагается несколько вариантов классических моделей. Иногда преимущество на стороне целомудренных закрытых купальников, иногда побеждает откровенный эротизм.

В сезоне 2006, по случаю круглой даты, в купальную моду настойчиво возвращается стиль 40-х годов: в свое время прокатившийся по миру волной скандала, сегодня он символизирует гламур. Парадоксальным образом, юбилейное лето пройдет под знаком даже не классического французского мини-бикини, а его непосредственного предшественника, купального костюма а-ля Грета Гарбо из фильма «Двуликая женщина», 1941 года: черного цвета, с высокими, закрывающими пупок, плавками и бюстгальтером с широкими лямками.

Еще один настойчивый тренд нынешнего сезона – благородно-строгие, желательно черно-белые тона. Никаких вызывающе-пестрых расцветок, буйных флористических фантазий, провокационных надписей или разноцветных россыпей блесток.

Ретро-мода приходит на пляж в обличии не только купальника, но и сопутствующих ему аксессуаров:

огромные солнечные очки;

шляпки;

сандалии на высокой платформе снова на гребне популярности.

Да и сам эталон красивого женского тела – тоже повторяет образы 40-50-х, прежде всего голливудских див из черно-белых лент того времени. Худоба уходит в прошлое, ее сменяет женственная пышность форм, сотрясшая нравственные устои послевоенной Америки.

На фоне юбилейного года бикини, этим летом появляется и совсем другая, неожиданная пляжная тенденция. По инициативе одной из знаменитых американских марок нижнего белья, уже подхваченной рядом авторитетных итальянских дизайнеров, купальные коллекции 2006 отмечены широким присутствием «танкини» (от слов bikini и tank top, «трикотажная майка»). Своего рода компромисс между закрытым купальником и бикини, танкини состоит из классических плавок и топа в виде майки или лифа, доходящего до талии, но обязательно оставляющего открытым пупок.

Кстати сказать, использование таких комплектов позволяет вообще по-новому формировать отпускной гардероб. Скажем, верх от подобного купальника настолько целомудренный, что с успехом заменяет любой топик или открытую майку. Достаточно надеть широкую летящую шифоновую юбку или шорты – и костюм для прогулок или посещения прибрежного кафе готов. Очень удобно.

Впрочем, модны сегодня и традиционные бикини, которые представляют собой средней открытости эластичные трусики и лифчик. Они однотонные, в мелкий рисунок (в том числе и не кричащий цветочный) или просто с цветными кантами. Точно так же есть и вполне классические закрытые купальники. Они особенно напоминают творения середины прошлого века – с низкими вырезами на бедрах, скромными декольте, очень широкими лямками.

Как видим, в нынешнем летнем сезоне установилось хрупкое равновесие между скромностью и эротизмом. И цельные, и раздельные купальники в равной степени могут считаться хитами. Однако, даже если модные журналы, не всегда имеющие отношение к пляжным реалиям (возьмем хотя бы купальник из металла или лакированной кожи), пытаются рекомендовать целомудренные «комбинезоны» с «шортиками» и «под горлышко», сдвинуть юбиляра-триумфатора с вершин отпускного хит-парада им вряд ли удастся. Может разве что лет через 60…

Уточнения

Бики́ни (англ. Bikini) — открытый женский купальник, состоящий из двух отдельных элементов, один из которых прикрывает грудь, другой — пах и ягодицы.



Литература

Андреева Р. П. Бикини // Энциклопедия моды. — СПб. : Литера, 1997. — С. 106. — ISBN 5-86617-030-2.

Буровик К. А. Бикини // Красная книга вещей: Словарь. — М. : Экономика, 1996. — С. 11. — 215 с. — ISBN 5-282-01639-7.