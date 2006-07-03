Покупайте пирамиды с Тутанхамоном в придачу! (Египет)

14:59 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Африка

В это путешествие я отправился не один. За границей до этого не был ни разу. Покинув серый российский ноябрь, мы попали в далеко не унылую североафриканскую осень. Дешевый чартерный рейс доставил нас в Египет без особых проблем и проволочек.

Казалось бы, многообещающее начало. Но иллюзия быстро развеялась уже в аэропорту курортной Хургады. Свои вещи (чемоданы-сумки) найти было не легко. Сваленные в хаотичную кучу чемоданы, тележки, сумки, саквояжи и прочий скарб вызывали панику у владельца. Все-таки вещи удалось найти, и после короткого брюзжания по этому поводу наша чета доверчиво и покорно последовала за египетскими гидами.

Следующее замешательство случилось с нами уже в отеле. Сюда нас сквозя бесконечные африканские пустыни ближе к ночи должен был доставить автобус, развозивший скопом и других "руссо туристо" по "разнозвездочным" гостиницам этой противоречивой страны. Еще в аэропорту, перед тем как посадить всех прилетевших в автобусы у нас забрали так называемые ваучеры (документ о размещение в определенном отеле).

И вот тут-то пишущий засуетился — араб, забравший наш ваучер, безо всяких объяснений направился в другой автобус. Немного поволновавшись, я решил себя "одернуть" и смиренно сел в свое заднее сиденье. В конце концов, другая страна — другие порядки. Как выяснилось по нашем прибытии в отель, человек-с-ваучерами уехал куда-то дальше — с нашим ваучером! Вот тут-то вашего покорного слугу охватила настоящая паника: Африка, пустыни, чужаки-арабы, первый раз за границей, денег не много, и т. д. Билеты на обратный самолет, конечно, у нас на руках, но "что мы тут будем делать 10 дней!" — пробежало в уме в тот момент.

Как и следовало ожидать, ресепшионист отеля не хотел нас размещать — ваучера-то нет. Надо сказать, привычка к российскому бардаку и умение в нем находить выходы из самых дурацких ситуаций помогла именно в Египте. Нашим "ваучером" я убедил стать ехавшего с нами сопроводителя, оказавшегося принимавшей стороной да еще и без нашего ваучера! С изумительным хладнокровием наш "ваучер" подтвердил ресепшионисту отеля, что, мол, эти люди не с неба свалились, и что, дескать, какой-то там ваучер у них вроде был. Работник отеля с занимательным безразличием к нам таки решил разместить нас и выдал нам ключи от весьма недурственного отдельного домика.

Наше удовольствие от страны пальм и пирамид периодически прерывалось неприятными впечатлениями, оставляемыми жителями этой громадной пустыни (около 96% Египта, если верить рассказам экскурсоводов). Невероятно красивое и теплое Красное море, с его удивительными кораллами (за вывоз которых из этой страны вас могут посадить, а одной американке пойманной в аэропорту с поличным пришлось поделиться с гостеприимными египтянами 5000-ми долларов), цветными рыбками и дельфинами ласкало нас 19-22 градусной водой все 10 дней нашего пребывания здесь. Не менее чарующая и одновременно утомляющая пустыня Сахара не оставляла нас равнодушными от знойных красот этого уголка Земли. Курортный городок Хургада располагается как раз между Красным морем и Сахарой, что, кстати, лишает Вас возможности где-либо "погулять". В палимой от солнца Сахаре сильно не разгуляешься, а купаться в море без конца нет никакого желания.

Поэтому в поисках разнообразия ты решаешь отправиться в центр Хургады, который, кстати, является совершенно отдельным городком, до которого езды минут двадцать. Вот во время этой самой езды я бы и призвал читателя "включить" бдительность. Обычно проезд на "маршрутках" здесь стоит фунтов 10 (6 фунтов равнялись на тот момент одному доллару США). На улице темно, в машине тоже. Едем только мы втроем (с нашей новой знакомой). За проезд расплачиваемся 100-фунтовой купюрой. Ждем сдачи. Не дают. Ждем. Опять не дают. Спрашиваем в чем дело? Ловкий шофер с таким же хитрым напарником на ломаном русско-английском заявляют тебе, что получали от нас только 10-ти фунтовую бумажку (даже показали нам "ее"!). Понимаем, что влипли в историю. Надо сказать, что слово "полиция" имеет здесь некоторую магическую силу воздействия — нервная и обиженная(!) рука возвращает вам ваши "чертовы деньги" — подавитесь, сволочи!

Сама Хургада может быть интересна своим рынком, мечетями и улицами (весьма грязными — в Египте вообще проблема с утилизацией мусора — вокруг необъятные песчаные пустыни, хотя, как мне кажется, не только в этом дело), да кафешками с кальянами. Наше любопытство однажды завело нас во внутренние улицы и дворы Хургады. Заглянувши в подъезд одного жилого дома (не имеющего, кстати, крыши) мы потом сильно пожалели. На протяжении

нескольких кварталов нас преследовал житель этого подъезда, а его черное длиннополое одеяние добавляло его изустным угрозам "расправиться с нами" некую весомость и даже зловещность.

В Хургаде (все в том же центре, сам курорт — как бы пригород) стоит навестить многочисленные забегаловки и магазины с сувенирами. Вообще, надо сказать, магазины и улицы Хургады производят весьма скучное и однообразное впечатление, на наш взгляд, начинаешь даже понимающе мотивировать плутоватость египетских арабов местной бедностью и нуждой. Во многих кафе вам могут предложить кальян с марихуаной (здесь это норма), от которого вы можете без психологических последствий отказаться — чего мы и делали каждый раз. Самое приятное впечатление от кафе в Египте осталось у нас от весьма аристократичного музыканта, услаждавшего наш слухигрой на местном музыкальном инструменте — уде (уд — струнный щипковый инструмент, распространенный на Ближнем Востоке и не только), имеющем мягкий и негромкий звук.

На второй-третий день купания в великолепном Красном море, отдыхающий начинает испытывать нужду в других развлечениях. Что может ими стать здесь? На Красном море — дайвинг, разные "бананы" и катамараны, серфинг, прогулка на яхте с прозрачным посередине дном, плавание с маской и без, и многое другое. В Сахаре — поездка на квадроциклах за 30 километров вглубь в гости к бедуинам. Надо сказать, что последние вызывают только улыбку, а у лишенных оной в "трудные" минуты — раздражение. Перед поездкой вам обещают настоящую бедуинскую еду, натуральный бедуинский чай. Но на месте Вас ждет разочарование — холодный и привезенный с собой шашлык с привкусом фольги, а также остывший и самый обычный чай, подаваемый почему-то малюю-ю-юсенькой порцией (вероятно, для придания экзотичности!) — все, чем собирались удивить вас организаторы этого "приключения". Нет, конечно же, сама Сахара со своими одинокими песчаными горами производит неизгладимое впечатление, да и суетливые бедуины его усиливают, особенно прокатив вас на "кораблях пустыни" — верблюдах. Кстати, Сахара населена очень разными бедуинами. Одни живут вот такими визитами туристов, другие, по рассказам местных, устраивают вооруженные нападения на туристические автобусы, дабы поживиться. Есть, конечно, и третьи, о жизни которых трудно себе что-то путное представить — чем они тут только питаются и промышляют? Нет, я бы от такой жизни, читатель, точно б одичал! К тому же здесь, по общеизвестным причинам, пить хочется постоянно, а с водой в Египте, надо сказать, большая проблема — мало и дорого.

В Египте советую Вам сразу смириться с тем, что здесь выпрашивают деньги на каждом шагу, продают вам все, что не лень за раздутые суммы. Кстати, в отличие от нас, например, немцы покупают сувениры безо всякого "протестующего" торга, за что и "любимы" египетскими арабами больше нас с вами. Если, скажем, за какую-нибудь "луксорскую" стелу торговец просит 100 фунтов, то немец нисколько не "жадничая" возьмет ее без разговора. Не таков наш человек — "заторгует" египтянина до смерти — до снижения цены в 10 фунтов. Но, к слову сказать, арабы любят поторговаться, и порой даже обижаются, если ты с ними не поиграешь в эту игру. Но всегда ждите "ценового" надувательства — арабы любят пускать пыль в глаза.

Кроме Красного моря и великой Сахары, имеет смысл отправиться в двухдневную автобусную поездку в Каир и Александрию. В Каире находится великолепный музей с бесчисленными саркофагами, папирусами, скульптурами, а главное — с содержимым из гробницы легендарного Тутанхамона (реально чарующая вещь, читатель!). Сам по себе Каир — огромный мегаполис с населением по числу превышающим московское, и в некоторых кварталах этот город смертельно опасен. (Дело в том, что столица Египта числиться в списке одного из самых криминогенных городов мира). Под Каиром незаметно расположилась Гиза с маленькими и большими пирамидами да со Сфинксом в придачу. Город Александрия "выходит" на побережье Средиземного моря, в котором очень советую искупаться. Правда, не забудьте зайти в знаменитую александрийскую библиотеку! Да, и забыл сказать об особой опасности поездки в Каир. Дело в том, что, согласно статистике, именно автобусные поездки в Каир оканчиваются плачевно, а порой и трагически — на дорогах велика опасность всевозможных ДТП. Тут стоит сказать особо о правилах дорожного движения государства Египет, вернее — об их полном отсутствии. А еще точнее — о полном традиционном пренебрежении любыми правилами водителями-арабами, и как, оказывается, не только в этой стране. Автолюбители Египта "не имут" никакого

кодекса "дорожной чести". Здесь на дорогах не принято друг другу уступать, а местные "водилы" разъезжаются на перекрестках исключительно громкой и продолжительной подачей звукового сигнала, причем, насколько я понял, задача каждого — пересигналить другого. Здесь не удивляйтесь мельтешащему количеству измятых машин — на их ремонт никто не тратит денег и времени. Да и нет у египтян ни первого, ни второго. Египтяне обожают неосторожную и быструю езду. Отсюда — нескончаемые сообщения о ДТП со смертельными случаями туристов из разных стран.

К югу от Хургады расположилась резиденция фараонов Древнего Египта — город Луксор с его грандиозным дворцом, сфинксами, стелами. В Луксоре "пробегает" знаменитый Нил, по которому вас могут отвести на моторных лодках на банановый остров (впечатляет!). Но одно из самых мистических и запоминающихся мест — Долина фараонов и Долина цариц вместе с парой "поющих" гигантских статуй. Именно в этих долинах погребены фараоны и царицы Древнего Египта. Фотографирование в этих местах, как правило, не разрешается. Кстати, если вы хотите попасть на экскурсию в Луксор и в эти "долины", то вряд ли имеет смысл останавливаться в элитном курорте Шарм-эль-Шейхе — добираться сухопутным путем чрезвычайно долго и неудобно, даже если вы путешествуете автомобилем, взятым на прокат. Хотя, вероятно, есть морской путь, о котором, к сожалению, пишущий не имеет никакой информации. Да и от моря до Луксора придется "попилить". Кроме того, побережье Шарм-эль-Шейха "облеплено" сплошняком кораллами и без обуви купание на тех пляжах весьма небезопасно, в отличие от той же Хургады, где песочных "заходов" в море превеликое множество.

Нет сомнения, что Египет — один из чудесных уголков Земли (в одной небольшой статье упомянуть обо всех достопримечательностях Египта весьма затруднительно — эта огромная страна сплошь усыпана историческими памятниками). Своеобразная природа и климат, чудеса Света — исторические реликвии — пирамиды, Сфинкс, Луксор и многое другое, никогда не оставят вас равнодушными к этой стране, унаследовавшей от Древнего Египта все самое лучшее. Но, увы, это впечатление немного портят местные жители (в первую очередь их избыточно активная часть!). Присовокупим сюда немаловажный факт — египетские арабы довольно "прохладные" мусульмане (минус — в их сексуальной распущенности, хотя плюс — в общительности). Хорошо это или плохо — сложно судить. Впечатление от египтян усиливается в худшую сторону, особенно, когда вспоминаешь рассказ одной нашей знакомой, отправившейся ближе к ночи на пляж на территории отеля(!), и едва избежавшей изнасилования с рукоприкладством от работника отеля! Причем, поговаривают, что здесь это "нормально".

Возможно, читатель упрекнет автора в излишней критичности к современному населению этой африканской страны. И все же, пишущий не претендовал на какой-либо глубокий анализ реальной жизни современного Египта. И даже имеет смысл оговориться, что суждения о народе этой чудесной ойкумены (здесь побывать стоит каждому!) были сложены на основании всего лишь 10-ти дневной туристической поездки. Но, тем не менее, завершая рассказ об этой удивительном и полном контрастов месте на нашей планете, не хотелось бы вспоминать о многочисленных некомфортных вещах. Про сервис в случае с Египтом лучше не "выражаться". Да и вообще, складывается впечатление, что современные египтяне при хороших условиях могли бы продать и пирамиды, и сфинксов, главное — чтобы заплатили побольше (хотя хотелось бы в этом ошибаться!). В связи, с чем и предлагаю российскому правительству выдвинуть предложение египетской стороне о покупке хотя бы пирамиды Хефрена и установке оной в прекрасных и необозримых ширях Сибири. И, действительно, зачем она им? Товар — он и в Африке товар…

Египет-Россия

Уточнения

Еги́пет официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет, — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



Литература

Густерин П. В. Города Арабского Востока. — М. : Восток—Запад, 2007. — 352 с. — (Энциклопедический справочник). — 2000 экз. — ISBN 978-5-478-00729-4.

Беляков В. В. Русский Египет. — М. : Вече, 2008. — 336, [16] с. — (Русские за границей). — 4000 экз. — ISBN 978-5-9533-3014-5.

Петровский Н. С., Матвеев В. В. Египет — сын тысячелетий / Науч. ред. и предисл. акад. В. В. Струве. — Л. : Детгиз, 1959. — 288 с.