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Автор Любовь Петрухина

На какие курорты ездили древние римляне?

Туризм

В головах наших соотечественников до сих пор царит стойкое убеждение, что с античной культурой нужно знакомиться только в Греции. А ведь размах древней цивилизации таков, что почти 80% всех памятников той эпохи находится на территории нынешней Турции .

Античные города

Побережье Эгейского моря от Чанаккале (города на берегу пролива Дарданеллы) до более известного в России Мармариса, до сегодняшних дней сохранившее великолепные памятники античного наследия, возвращает путешественников во времена, описанные в "Илиаде" и "Одиссее".

Чанаккале

На какие курорты ездили древние римляне?. Чанаккале. Достопримечательности
Фото: istanbul-city.ru

Начнем наше короткое путешествие с севера. Первый его пункт — Чанаккале. Этот красивый городок, наполненный колоритом приморской жизни, известен в первую очередь тем, что в 30 км от него находится та самая Троя, которую раскапывал Генрих Шлиман. Вообще-то, есть еще одна Троя, несколько южнее, и большинство археологов склоняются к мысли, что Гомер воспевал именно ее. Но большинство туристов едет именно в Трою Шлимана. И не зря. Хорошо сохранившиеся таинственные развалины города до сих пор производят неизгладимое впечатление.

Отметим, что огромный деревянный "троянский конь", использовавшийся в съемках знаменитого голливудского фильма "Троя" находится именно в Чанаккале.

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Древний город Ассос

На какие курорты ездили древние римляне?. Древний город Ассос
Фото: turktrip. ru

Отсюда отправляемся дальше на юг. Из наиболее впечатляющих исторических мест выделяется Ассос, основанные аж в VIII веке до нашей эры. В свое время этот полис был богат, могущественен и известен по всему эллинскому миру. Одно время здесь жил и Аристотель. Сейчас это величественные развалины на вершине холма. Отсюда, особенно в солнечную погоду, открывается вид на легендарный греческий остров Лесбос, на котором творила прославленная античная поэтесса Сафо.

На какие курорты ездили древние римляне?. Руины храма Апполона
Фото: vipgeo. ru

Немного не доезжая Ассоса, можно увидеть руины храма Аполлона Сминтейона (или Аполлона Мышиного). Однако турки явно собирались их обновить с помощью современных бетонных блоков, поэтому выглядит храм сейчас слегка комично. Чтобы добраться туда, ярые поклонники античной культуры вынуждены около часа трястись по разбитым проселочным дорогам. Атмосфера там соответствующая, мрачноватая, непривычная современному человеку.

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Пергам

На какие курорты ездили древние римляне?. Древний Пергам
Фото: ru-travel.livejournal.com

Следующим интересным пунктом на Эгейском побережье (точнее, в некотором удалении от него) является Пергам (Бергама по-турецки). Это типичный турецкий провинциальный город со всеми его прелестями, вроде пыльных узких улочек и большого восточного базара. Но любят его не за это. Здесь есть две весьма показательные "развалины".

  • Первая — Пергамский акрополь, великолепный античный город на вершине горы.

Правда, самые интересные элементы города увезены в Европу и выставляются там в музеях, но он и без них впечатляет: колонны, тоннели, огромный амфитеатр и святилище римского императора Траяна. Сверху открывается просто потрясающий вид на окрестности.

На какие курорты ездили древние римляне?. Пергамская церковь
Фото: aysegulongelen. blogspot. com
  • Внизу, у самого подножия горы с акрополем, вы увидите развалины огромного храма из красного кирпича, чем-то смутно напоминающего европейские католические соборы.

Это знаменитая "Пергамская церковь", которая упоминается в Апокалипсисе. Эти единственные в своем роде во всей Турции развалины весьма живописны. Под не существующим уже сводом здания там носятся ласточки…

На какие курорты ездили древние римляне?. Асклепийон
Фото: chrontime.com
  • Если проехать еще километра три, можно увидеть еще одну крупную достопримечательность — так называемый Асклепийон — первый в истории человечества курорт, основанный древнеримским врачом Галеном.

Когда-то, во II — III веках нашей эры сюда съезжались римские патриции, чтобы поправить здоровье целебными водами и разными настойками.

Особой популярностью у римлян пользовалась методика лечения, которую сейчас можно назвать предтечей психоанализа. Гален усыплял своих пациентов в специальной подземной галерее — она, кстати, частично сохранилась — а потом ставили диагнозы на основе рассказанных ему сновидений.

Целебный источник тоже сохранился до сегодняшних дней. Правда, впечатление такое, что воду в него подают из местного водопровода, хотя она и довольно приятна на вкус.

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Измир

На какие курорты ездили древние римляне?. Измир

От Пергама дорога на юг ведет к Измиру (древнее название — Смирна), большому и вполне современному городу на берегу Эгейского моря, точнее, Измирского залива. Он дает прекрасное представление о современных больших городах Турции, что, кстати, немаловажно, потому что в той же "причесанной" Анталье вы так и не узнаете, какова подлинная современная Турция.

Измир — настоящий "город контрастов". Здесь есть античные развалины, метро и современные гигантские супермаркеты, высокие дома из стекла и бетона, а рядом со всем этим могут оказаться натуральнейшие трущобы.

 
На какие курорты ездили древние римляне?. Древний город Сардис
Фото: turizm.world

Вокруг Измира тоже полным-полно всяческих достопримечательностей, из которых наиболее известен античный город Сардис с храмом Артемиды. Что касается Артемиды, то по мере вашего продвижения на юг ее упоминания будут встречаться все чаще.

На какие курорты ездили древние римляне?. Античный город Эфес
Фото: aa. com. tr/ru/

Естественно, главная точка, где ее "туристический культ" достигает апогея, — это Эфес, более всего известный россиянам своим пивом. На самом деле, Эфес — пожалуй, лучший из всех сохранившихся в Турции античных городов, где можно наглядно представить себе реалии былой жизни.

Бывалые путешественники отмечают, что Эфес должен входить в первую тройку городов, которые вы посетите на Эгейском побережье, наряду с Троей и Пергамом.

На какие курорты ездили древние римляне?. Измир. Дом Богоматери Марии
Фото: rutraveller. ru

Рядом с Эфесом, высоко в горах, находится и знаменитая христианская святыня. Здесь расположен "дом Богоматери Марии", где мать Иисуса провела последние дни. Православная церковь его не признает, однако сама по себе поездка сюда весьма интересна, да и пейзажи, которые вы увидите по пути, просто незабываемы.

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Кушадасы

На какие курорты ездили древние римляне?. Кушадасы
Фото: orangesmile. com

Еще южнее — помаленьку осваиваемый российскими туристами очень милый и красивый городок Кушадасы. Нельзя сказать, что он наполнен достопримечательностями, зато там много отелей, да и расположен городок очень удобно. То есть здесь можно провести весь отпуск, валяясь на солнце, а можно поездить по побережью, сделав Кушадасы своей основной "базой".

На какие курорты ездили древние римляне?. Достопримечательности Кушадасы
Фото: orangesmile. com

Туристы, открывшие для себя древние жемчужины Эгейского побережья, рассказывают, что путешествие это, если к нему грамотно подходить, создает впечатление какого-то совершенно "другого мира".

"На поездку по региону (с семьей и "дикарским" образом) я потратил приличную сумму, но мне этих денег совершенно не жалко — потому что ничего подобного я никогда еще не переживал. Это был сплошной яркий калейдоскоп из руин, великолепных пейзажей, моря, неба, воздуха, древней истории и современных реалий" — признается один из счастливчиков, окунувшихся в атмосферу античной Турции.

Темы турция памятник античность эгейское побережье достопримечательности турции
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