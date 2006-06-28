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Автор Любовь Петрухина

Дайвинг: как сделать погружение интересным и безопасным

Туризм

"Дайвинг — сродни выходу в открытый космос или погружению в потрясающую виртуальную реальность!"

Реальные истории: Смертельный дайвинг

Рассказы бывалых дайверов всегда изобилуют восторженными эпитетами и яркими сравнениями. Но по-другому и невозможно передать впечатления от знакомства с удивительной жизнью, протекающей в экзотических морях на глубине всего 15-30 метров. Причудливые кораллы, таинственное рельефное дно, диковинные морские обитатели. Дельфины, резвясь и "заигрывая", проносятся мимо или танцуют вокруг. А какие у вас появятся эмоции, если вы увидите под водой гигантскую черепаху и сможете прокатиться на ней?

Как часто, загорая на берегу приветливого моря или удобно расположившись на диване у телевизора, транслирующего передачу о красотах подводного мира, вы, увидев мужественных людей с аквалангами за спиной, думали: "А ведь здорово было бы так же…" Но где, как, с кем, дорого ли это?

Где лучше заниматься дайвингом?

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Выбор направлений велик и зависит от вашего кошелька и уровня подготовки. Самый близкий и удобный вариант — Египет. Любители подводной экзотики жалуют и немноголюдный Дахаб, и разрекламированный Шарм-эль-Шейх. Кораллы — обиталище огромного количества морской живности — здесь расположены прямо у берега — это удобно для новичков. Чуть подальше в море — и можно исследовать остатки затонувших кораблей — это уже удовольствие для продвинутых ихтиандров.

Огромной популярностью у аквалангистов пользуются:

  • Шри-Ланка;
  • Мальдивы;
  • Доминикана;
  • Карибский бассейн;
  • Галапагосские острова.

Как отмечают туроператоры, выбор места зависит еще и от целей. На Галапагосы туристы едут для того, чтобы посмотреть акул, которых там очень много, на Мальдивы — полюбоваться на подводные ландшафты. Ныряние в Таиланде — вариант экономичный, а вот Эгейское море в Греции известно как кладезь античных древностей.

Во Вьетнаме город дайвинга — Ньа Чанг. Это всемирно известное и одно из самых модных мест паломничества экстремалов. Здешний подводный мир хорош тем, что в море можно увидеть огромное количество необычных рыб, сочетание твердых и мягких кораллов.

Мекка дайвинга — Большой Барьерный Риф в Австралии. Это уникальное подводное царство населено всеми персонажами, которые только способны жить под водой.

Если и это чудо света дайвер уже покорил, то остается отправиться только на… Камчатку. Ныряние в глубоководные озера, расположенные в кратерах вулканов, будоражит воображение даже самых искушенных.

Туры разные нужны

Туроператоры выделяют две основные разновидности дайв-туров: туристы могут жить в отеле и каждый день выходить в море для ныряния на лодке или жить прямо на яхте и полностью посвятить себя погружениям (дайв-сафари).

Первый вариант радует своей доступностью. С дайвингом можно совмещать обычный пляжный отдых. Краткий курс новичка и одно погружение под присмотром команды инструкторов будет стоить 30-35 евро. Сюда уже включены прокат снаряжения и услуги дайв-гида. Полный день (2 погружения) — 45-50 евро. 10-дневный пакет (20 погружений) — 400-450 евро. Важно также место ныряния: вблизи побережья цена на один "нырок" будет примерно на 10 евро дешевле, чем в более сложных и экзотических местах, где понадобятся хорошие навыки подводного плаванья и сертификат дайвера.

Сафари — удовольствие не из дешевых. 7-дневное путешествие на яхте с другими дайверами обойдется примерно в 700 евро на человека. Самый экономичный вариант индивидуальной аренды яхты (с командой и инструктором) будет стоить около 2 тысяч евро за неделю.

Первые шаги в дайвинге

Рассчитывать на то, что в том же Египте вам по первому требованию выдадут акваланг и с миром отпустят обследовать водные пучины, конечно, наивно. Организатор вашего дайвинг-тура или инструктор на побережье прежде всего смерит вас оценивающим взглядом и выяснит уровень вашей подготовки.

Если вы начинающий, то есть относитесь к самой смелой и многочисленной группе желающих сделать первый шаг к приключениям, то получить первый опыт веселого и безопасного погружения вы сможете только "за руку" с инструктором. Дело в том, что при погружении без навыков можно получить баротравму уже на глубине бассейна.

Как люди превращаются в амфибий?. Как люди превращаются в амфибий?

Если вы хотите подойти к делу серьезнее и заполучить сертификат, который позволит вам беспрепятственно получать напрокат снаряжение и погружаться самостоятельно, то побеспокоиться об этом нужно заранее. И лучше заняться этим еще до отпуска. В Москве недельный курс начального обучения стоит 300-350 долларов. Сюда входит около 10 теоретических занятий и погружений. Последние 3-4 должны обязательно происходить в открытой воде. И только после этого вам присваивают сертификат.

Проводников по морским глубинам того моря, на котором вы собираетесь отдохнуть, можно также найти заранее. В ру-нете есть немало сайтов компаний, специализирующихся на организации дайв-туров. В то же время обучение дайвингу поставлено на поток практически на всех заграничных курортах. Почти все отели перечисленных выше курортных зон имеют собственные оборудование и инструкторов.

Правда, команда инструкторов, которую вы найдете прямо на месте отдыха, будет скорее всего объясняться по-английски. Для нашего брата, не владеющего английским, прослушивание лекции о теории дыхания под водой на иностранном языке, представляет некое неудобство. В этом случае понадобится гид-переводчик!

Во время первых занятий дайвингом нужно особо заботиться о своей безопасности .

Если местные инструктора выглядят сомнительно, не предупреждают вас о возможных опасностях (например, о ядовитых медузах, живущих среди кораалов), а до места погружения предлагают вам плыть на лодке, у которой вместо весел лопаты — лучше не рискуйте.

Кроме того, проследите, чтобы на борту вашего бота было достаточно питьевой воды. Лучший вариант — если во время заплыва на борту на каждого новоиспеченного дайвера будет свой индивидуальный инструктор.

Курс молодого "ихтиандра"

Из рассказа первого погруженца: "И вот, наконец, инструктор держа нас "за шкирку", опускается с нами постепенно на глубину. Глаза вылезают из орбит: красотища какая! После 30-минутного лазания по коралловым садам среди множества разноцветных рыб мы выползаем на палубу для отдыха и пересказа первых, потрясающих, не веданных ранее впечатлений! Минут через 30 снова тянет в воду, и мы начинаем торопить инструктора".

Однако перед вторым погружением профессионал снова смерит вас внимательным взглядом. Не зря ведь дайверов называют "азотными наркоманами". При длительном нахождении под водой в организме вырабатывается много азота, а закись азота — веселящий газ — приводит к эйфории. Бывают случаи, когда неосторожные дайверы приходят в такой экстаз, что срывают с себя маску.

Если все в порядке, то во время второго погружения вам уже позволят:

  • трогать мягкие кораллы,
  • поднимать ракушки,
  • загребать песчаное дно рукой.

Все это элементы тренинга, позволяющие начинающему дайверу освоиться и получить массу впечатлений от пребывания под водой, "на переговорах" с рыбками.

Если же вы в силу каких-то причин так и не решитесь облачиться в дайвинг-снаряжение, то вам могут выдать маску с трубкой — пожалуйста, занимайтесь снорклингом. Плавая по поверхности воды можно часами смотреть нескончаемый фильм о подводном царстве.

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Темы египет дайверы дайвинг акваланг погружение
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