Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Петрухина

Романы полезны для здоровья

Курортные романы полезны для здоровья
7:06
Туризм

"На черноморских пляжах в этом сезоне было мало мужчин, поэтому многие туристки так и уехали не отдохнувшими"… Как известно, в каждой шутке есть лишь доля шутки.

Курортные романы полезны для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Служба заботы, CC BY-SA 4.0

Согласно различным соцопросам, ежегодно армии туристов колесят по разным странам в поисках романтических приключений. Анкетирование в Великобритании дало потрясающие результаты: около 12 миллионов англичан каждый год отправляются в дальние страны, чтобы завести курортный роман.

"Любовные" путешествия.

Но горячих страстей ищут не только европейцы. Больше 5 миллионов бразильянок признаются, что не прочь поразвлечься где-нибудь в Буркина-Фасо. При этом, как гласят те же опросы, хотя женщин среди любителей курортных романов и меньше, они значительно превосходят сильный пол в фантазии и изобретательности.

Правда, большинство наших соотечественниц пока не относят себя к секс-туристкам. И все же, что рисует нам воображение при мыслях об отдыхе? Это же:

  • ласковый прибой;
  • пальмы;
  • бикини;
  • экзотика.

А что вписывается в эту цепочку лучше, чем пылкая, игривая, ни к чему не обязывающая love story? Смена обстановки, несомненно, вдохновляет: можно представиться начинающей актрисой, учительницей младших классов или "томной незнакомкой, бегущей от себя" и между делом пленить самого сногсшибательного на пляже мачо.

Стоит ли доказывать, что наличие курортного романа разнообразит отдых и позволит познакомиться с колоритом страны значительно ближе, чем это предусматривают экскурсии и путеводители? Да и дивиться на экзотические красоты и любоваться закатами у моря в компании с пылким воздыхателем куда приятнее. А положительные эмоции, как известно, чрезвычайно полезны для нашего здоровья. Так не за этим ли мы отправляемся в отпуск?

Курортные романы полезны для здоровья. Курортные романы полезны для здоровья

Психологи отмечают, что у курортных романов много плюсов. Так, можно попробовать себя в новых ролях, познакомиться с интересными людьми, увести с собой множество ярких впечатлений. На южном побережье не нужно накладывать макияж и ломать голову над очередным нарядом. Тут уж все наши достоинства "как на ладони". И если где-то встречают по одежке, то здесь — сразу по фигуре, которая чаще всего и становится поводом для знакомства.

Отправляясь на "рыбные места", нужно, однако, помнить, что пятая часть курортных романов длится одну ночь, половина — до конца отпуска, и только 4% любовных интрижек на пляже заканчиваются браком. Поэтому предложения руки и сердца по окончании отпуска ждать не стоит. И хотя курортный роман, конечно же, расслабляет, терять голову никак нельзя: стоит помнить об элементарных правилах безопасности.

Курортные романы полезны для здоровья. Курортные романы полезны для здоровья

Нужно также понимать, что улыбчивые аборигены, дефилирующие по пляжу — чаще всего так называемые аниматоры. То есть местные красавчики, которые завлекают разомлевших под солнцем барышень в близлежащие бары или отели. Если с одной из таких живых реклам вы планируете выпить по коктейлю, имейте в виду, что, будучи очередной его клиенткой, вы вряд ли плените его сердце. Да и за коктейль придется заплатить, скорее всего, самой. Зато ваш спутник будет безупречно обходителен и щедр на комплименты.

Сексуальная аренда аниматоров, например, в Турции практически поставлена на поток. В рунете запросто можно найти сайты и форумы, на которых дамы со знанием дела обсуждают тех или иных мужчин-аниматоров, вывешивают их фотографии, указывают, в каких отелях они работают. Есть даже рейтинги популярности и черные списки.

На пляжах Европы нетрудно встретить и настоящих жиголо. Так что, если женщина еще не настолько эмансипирована, чтобы платить за любовь на пляже, ей следует быть осторожной, а то предъявленный к концу отпуска счет загубит все положительные впечатления.

В то же время, в таких странах как Греция, Испания, Турция, Кипр и Египет, смешливые девушки с европейской внешностью, вполне могут рассчитывать и на безвозмездное внимание. Турки и арабы, особенно в возрасте, большие любители северной экзотики, поэтому к нашим "наташам" они весьма неравнодушны.

Кстати о "наташах". Известно, что турки нарекают так именно девушек легкого поведения, в основном, славянок. Поэтому тем, кто не ищет приключений, гиды рекомендуют не представляться этим именем, даже если оно настоящее. Если ваше имя будет звучать как "Ната" или "Натали", то нездорового внимания к вашим прелестям будет значительно меньше.

И все же, как считают любительницы курортных романов, куда интереснее обворожить не "всегда готового" аборигена или подсадную утку-аниматора, а свободного мужчину, так же как и вы отдыхающего от трудовых будней. Жаль только сроки отпуска могут не вполне совпасть, а в остальном весьма интересно. Как отмечают бывалые искательницы приключений, для того чтобы обратить на себя внимание, нужно лишь облачиться в "интересный" купальник и непринужденно устроиться под зонтиком, почитывая книжку. Причем лучше не прятать свои стреляющие глазки за темными очками.

Среди романтических направлений, кроме уже названных, особой популярностью у охотниц пользуются Карибы. Куба, которая долгое время была закрытой для туристов, наполнена любвеобильными "комарадес". Африка, тоже вопреки распространенному мнению славится не только ужасными, но и вполне обаятельными "Бармалеями". При этом предпочтения "по векторам" любовного туризма у россиянок с европейскими дамами не совпадает. Так, по мнению англичанок, лучше всего "приятное с полезным совмещать" в… Австралии. Видно, холодным английским леди не дает покоя брутальная репутация первопоселенцев Южного континента, куда в прошлые века ссылали каторжников и пребывающих в неладах с законом "джентльменов".

 
Курортные романы полезны для здоровья. Курортные романы полезны для здоровья

Места, подходящие для курортных романов, есть и не так далеко от России. Женщины с опытом хвалят Коктебель, где мужчины отзывчивы и бескорыстны. Одна беда: мужчин на Украине меньше, чем женщин, так что найти свободного персонажа удается далеко не каждой туристке. Однако отсутствие языкового барьера весьма сближает.

Составляя романтическую карту мира, социологи выстроили и рейтинг самых сексуальных языков мира. 54 процента респондентов ответили, что притягательнее других для них звучит итальянский язык. На втором месте оказался испанский, на третьем — американский английский.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

Автор Любовь Петрухина
Любовь Петрухина — журналист, редактор выпускающий редактор Правды.Ру
Темы египет турция украина
Обсудить
Новости Все >
Новые проверки на дорогах: как инспекторы выявляют неисправности
Различия между собачьим и кошачьим кормом: важная информация для владельцев
Каждый третий больной EVALI попадает на ИВЛ, сообщила врач Маринэ Гамбарян
Как отпуск на Кубе превратился в гастрономический кошмар для россиянки
Советы, как скрыть седину
Солдат ВСУ перед смертью написал на автомате послание ВС России о цене жизни
Российским компаниям всё сложнее проводить расчёты с Китаем
В Иванове открыли влияние конформации на свойства бикалутамида
Почему обновленный Nissan Juke не оправдал ожиданий
ВСУ потеряли первый полученный от Запада истребитель F-16. В США назвали это серьёзным ударом для Киева
Популярное
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу
Планы России на доллар беспокоят США
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Украина обвинит лётчика в гибели F-16, потому что так надо Западу Любовь Степушова Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
Самые преданные породы собак: топ-3
Самые преданные породы собак: топ-3
Последние материалы
Событийный туризм: российские туристы коллекционируют фестивали, карнавалы и чемпионаты
Солдат ВСУ перед смертью написал на автомате послание ВС России о цене жизни
Промысел на колесах: за что таксисты любят туристов?
Российским компаниям всё сложнее проводить расчёты с Китаем
В Иванове открыли влияние конформации на свойства бикалутамида
Турагент - друг человека, но только если вы правильно ставите перед ним задачи
Россия нашла применение для индийских рупий
Почему обновленный Nissan Juke не оправдал ожиданий
ВСУ потеряли первый полученный от Запада истребитель F-16. В США назвали это серьёзным ударом для Киева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.