Романы полезны для здоровья

Курортные романы полезны для здоровья

7:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

"На черноморских пляжах в этом сезоне было мало мужчин, поэтому многие туристки так и уехали не отдохнувшими"… Как известно, в каждой шутке есть лишь доля шутки.

Фото: commons.wikimedia.org by Служба заботы, CC BY-SA 4.0

Согласно различным соцопросам, ежегодно армии туристов колесят по разным странам в поисках романтических приключений. Анкетирование в Великобритании дало потрясающие результаты: около 12 миллионов англичан каждый год отправляются в дальние страны, чтобы завести курортный роман.

"Любовные" путешествия.

Но горячих страстей ищут не только европейцы. Больше 5 миллионов бразильянок признаются, что не прочь поразвлечься где-нибудь в Буркина-Фасо. При этом, как гласят те же опросы, хотя женщин среди любителей курортных романов и меньше, они значительно превосходят сильный пол в фантазии и изобретательности.

Правда, большинство наших соотечественниц пока не относят себя к секс-туристкам. И все же, что рисует нам воображение при мыслях об отдыхе? Это же:

ласковый прибой;

пальмы;

бикини;

экзотика.

А что вписывается в эту цепочку лучше, чем пылкая, игривая, ни к чему не обязывающая love story? Смена обстановки, несомненно, вдохновляет: можно представиться начинающей актрисой, учительницей младших классов или "томной незнакомкой, бегущей от себя" и между делом пленить самого сногсшибательного на пляже мачо.

Стоит ли доказывать, что наличие курортного романа разнообразит отдых и позволит познакомиться с колоритом страны значительно ближе, чем это предусматривают экскурсии и путеводители? Да и дивиться на экзотические красоты и любоваться закатами у моря в компании с пылким воздыхателем куда приятнее. А положительные эмоции, как известно, чрезвычайно полезны для нашего здоровья. Так не за этим ли мы отправляемся в отпуск?

Психологи отмечают, что у курортных романов много плюсов. Так, можно попробовать себя в новых ролях, познакомиться с интересными людьми, увести с собой множество ярких впечатлений. На южном побережье не нужно накладывать макияж и ломать голову над очередным нарядом. Тут уж все наши достоинства "как на ладони". И если где-то встречают по одежке, то здесь — сразу по фигуре, которая чаще всего и становится поводом для знакомства.

Отправляясь на "рыбные места", нужно, однако, помнить, что пятая часть курортных романов длится одну ночь, половина — до конца отпуска, и только 4% любовных интрижек на пляже заканчиваются браком. Поэтому предложения руки и сердца по окончании отпуска ждать не стоит. И хотя курортный роман, конечно же, расслабляет, терять голову никак нельзя: стоит помнить об элементарных правилах безопасности.

Нужно также понимать, что улыбчивые аборигены, дефилирующие по пляжу — чаще всего так называемые аниматоры. То есть местные красавчики, которые завлекают разомлевших под солнцем барышень в близлежащие бары или отели. Если с одной из таких живых реклам вы планируете выпить по коктейлю, имейте в виду, что, будучи очередной его клиенткой, вы вряд ли плените его сердце. Да и за коктейль придется заплатить, скорее всего, самой. Зато ваш спутник будет безупречно обходителен и щедр на комплименты.

Сексуальная аренда аниматоров, например, в Турции практически поставлена на поток. В рунете запросто можно найти сайты и форумы, на которых дамы со знанием дела обсуждают тех или иных мужчин-аниматоров, вывешивают их фотографии, указывают, в каких отелях они работают. Есть даже рейтинги популярности и черные списки.

На пляжах Европы нетрудно встретить и настоящих жиголо. Так что, если женщина еще не настолько эмансипирована, чтобы платить за любовь на пляже, ей следует быть осторожной, а то предъявленный к концу отпуска счет загубит все положительные впечатления.

В то же время, в таких странах как Греция, Испания, Турция, Кипр и Египет, смешливые девушки с европейской внешностью, вполне могут рассчитывать и на безвозмездное внимание. Турки и арабы, особенно в возрасте, большие любители северной экзотики, поэтому к нашим "наташам" они весьма неравнодушны.

Кстати о "наташах". Известно, что турки нарекают так именно девушек легкого поведения, в основном, славянок. Поэтому тем, кто не ищет приключений, гиды рекомендуют не представляться этим именем, даже если оно настоящее. Если ваше имя будет звучать как "Ната" или "Натали", то нездорового внимания к вашим прелестям будет значительно меньше.

И все же, как считают любительницы курортных романов, куда интереснее обворожить не "всегда готового" аборигена или подсадную утку-аниматора, а свободного мужчину, так же как и вы отдыхающего от трудовых будней. Жаль только сроки отпуска могут не вполне совпасть, а в остальном весьма интересно. Как отмечают бывалые искательницы приключений, для того чтобы обратить на себя внимание, нужно лишь облачиться в "интересный" купальник и непринужденно устроиться под зонтиком, почитывая книжку. Причем лучше не прятать свои стреляющие глазки за темными очками.

Среди романтических направлений, кроме уже названных, особой популярностью у охотниц пользуются Карибы. Куба, которая долгое время была закрытой для туристов, наполнена любвеобильными "комарадес". Африка, тоже вопреки распространенному мнению славится не только ужасными, но и вполне обаятельными "Бармалеями". При этом предпочтения "по векторам" любовного туризма у россиянок с европейскими дамами не совпадает. Так, по мнению англичанок, лучше всего "приятное с полезным совмещать" в… Австралии. Видно, холодным английским леди не дает покоя брутальная репутация первопоселенцев Южного континента, куда в прошлые века ссылали каторжников и пребывающих в неладах с законом "джентльменов".

Места, подходящие для курортных романов, есть и не так далеко от России. Женщины с опытом хвалят Коктебель, где мужчины отзывчивы и бескорыстны. Одна беда: мужчин на Украине меньше, чем женщин, так что найти свободного персонажа удается далеко не каждой туристке. Однако отсутствие языкового барьера весьма сближает.

Составляя романтическую карту мира, социологи выстроили и рейтинг самых сексуальных языков мира. 54 процента респондентов ответили, что притягательнее других для них звучит итальянский язык. На втором месте оказался испанский, на третьем — американский английский.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

