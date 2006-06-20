Как турагентства обманывают неопытных путешественников

Увы, на отечественной туристической ниве развелось не мало фирм, доверившись которым, туристы получают кота в мешке. Если история с несколькими сотнями "кинутых" туристов способна наделать много шума, то единичные случаи обмана и недобросовестной работы турагентов остаются без должного внимания. А между тем вместо обещанного высококлассного отеля отдыхающие вынуждены селиться в "ночлежки", увлекательную программу тура заменяют не говорящие по-русски гиды-пройдохи, а услуги трансфера предоставляют рикши за отдельную плату. А как завлекательно все выглядело на глянцевых буклетах, которые раскладывал перед нами турагент!…

ТОП 10 Стран, где чаще всего обманывают туристов | Часть #1

Поэтому правы предусмотрительные туристы, которые перед тем как поставить подпись под договором с фирмой, "семь раз отмеряют" и лишь потом "отрезают". Опасность стать жертвой аферистов значительно снижается, если турист держит на заметке несколько несложных правил.

Читайте также: Выездной туризм: почему россияне недовольны работой туркомпаний

Презумпция виновности

Придя в туристическую фирму, не теряйте голову от милой улыбки турагента и от глянцевого блеска рекламных листовок. Параноиком становиться не стоит, но держать в голове сводку последних происшествий с "нашими за границей" все же можно. Помните, что задача вашего собеседника — продать вам тур, а вовсе не рассказать обо всех его подводных камнях. Поэтому не стесняйтесь расспрашивать.

Обязательно потребуйте лицензию агентства и узнайте как можно больше о туроператоре, чей тур вам предлагают. Давно ли на рынке, на чем специализируется, какова репутация.

Предупрежден — значит вооружен

Существует немало схем, по которым турфирмы обманывают рассеянных клиентов. Но в итоге, они сводятся к 4 пунктам:

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг, заказанных туристом.

Именно к этой группе относится наибольшее количество претензий. Разница между заказанными и фактически оказанными услугами колеблется от незначительной до полностью неприемлемой.

Например, к незначительной можно отнести отсутствие кондиционера в номере, а к существенной — отсутствие забронированного и оплаченного номера в отеле.

2. Несвоевременное информирование туриста об изменениях в программе тура.

В основном туристы указывают на то, что уведомления об изменениях были даны слишком поздно или не даны вообще. Диапазон вариантов изменений колеблется от замены аэропорта и времени вылета до замены отеля или даже места отдыха.

В этой связи, специалисты не советуют подписывать договор, в котором, например, предусмотрена возможность замены выбранного отеля на неизвестно какой "равнозначный".

За такой формулировкой часто скрывается следующая схема. Агенты продают вам места в именитом отеле, заведомо зная, что он давно уже наполнен под завязку. В итоге вам предлагают поселиться в другой гостинице, которая, как вам объясняют, еще лучше и дороже. Видя ее расценки в прайс-листах своего туроператора, вы соглашаетесь, ведь она действительно дороже. На деле же получается, что вас поселили в простаивающий отель, цены на номера в котором специально завышены вашей же фирмой.

Поэтому если в договоре идет речь о возможной замене отеля, заранее продумайте два-три устраивающие вас варианта и внесите в договор эти запасные названия. Кроме того, вы сами можете связаться с популярным отелем, назвать своего туроператора и поинтересоваться, есть ли бронь.

3. Недостоверная или неточная информация о туре.

Чтобы сделать правильный выбор турфирмы, а также туруслуг, потенциальный турист должен иметь всю необходимую и достоверную информацию обо всех деталях тура. Турфирма не всегда добросовестно исполняет возложенную на нее законом обязанность, иногда умалчивая о каких-либо особенностях. Среди таких особенностей может оказаться отсутствие трансфера или удаленность места проживания от пляжа.

Приводим отзыв разочарованного туриста: "Пока дойдешь до моря, аборигены замучат. Хватают за руки, навязывают ненужные сувениры. Еще одна серьезная неприятность: как выяснилось, "Боракай Тропикс" не только стоит далековато от кромки прибоя. У этой гостиницы нет и своего пляжа. А шелковистый песочек у теплых волн весь поделен между отелями классом повыше. Море-то общее. Купайся, сколько душеугодно. А вот присесть в тенек под зонтиком-грибочком уже не моги. Охрана по полотенцам моментально определяет чужаков и несется прогонять, размахивая дубинками". Такие вот "особенности".

Поэтому стремитесь получить четкие сведения о том, где находится ваш отель. Если агент не сможет объяснить, что находится рядом с местом вашего будущего проживания — меняйте агента.

4. Составление и подписание договора, ущемляющего права потребителя.

Договор, заключаемый при покупке турпродукта, — это соглашение между туристом и турфирмой. Данный договор должен содержать в себе существенные условия, указанные в законе, и четкие положения относительно ответственности турфирмы перед клиентом.

Если договор невнятный — это весомый аргумент в пользу того, чтобы подыскать другого проводника в мире путешествий.

Читайте также: Простые способы экономии в путешествиях

На обиженных воду не возят

Если ваш отпуск все же оказался испорчен по вине турфримы, то в зависимости от ситуации, вы вправе потребовать: