Российские туристы коллекционируют фестивали, карнавалы и чемпионаты

Событийный туризм: российские туристы коллекционируют фестивали, карнавалы и чемпионаты

Событийный туризм — достаточно молодое направление, которое начало развиваться в России лишь недавно. Россияне путешествуют все охотнее, однако их уже не удивить обычным пляжным отдыхом или стандартной экскурсионной поездкой. Теперь нам хочется побывать на зрелищных фестивалях, стать очевидцами незаурядных событий и спортивных состязаний, которыми насыщена жизнь в дальних странах.

В какие же страны и за какими событиями лучше отправляться? Ведь каждая страна славится чем-то своим. Так, сегодняшняя Германия, которую лихорадит от футбольных страстей, стала местом притяжения для тысяч спортивных фанатов. Италия знаменита своим венецианским карнавалом, Таиланд — Новым годом. Огромное количество киноманов и светских львов посетило недавно лазурный берег Франции во время Каннского фестиваля. На цветение сакуры люди съезжаются в Японию, на праздник розы — в Чехию. Великобритания и Голландия славятся торжествами по случаю дней рождения монарших особ.

Поиск деловых контактов и отдых?

Большинство специалистов туристического бизнеса сходятся во мнении, что если путешествие связано с поиском новых деловых контактов и партнеров, промышленных разработок и высоких технологий, то остановить свой выбор стоит на Германии. Здесь, по словам экспертов, представлены практически все направления современного бизнеса: компьютерные технологии, медицина, машиностроение, издательское дело и другие.

В то же время, крупнейшие города:

Берлин,

Дрезден,

Кельн,

Дюссельдорф,

Мюнхен,

Франкфурт,

Эссен,

Ганновер,

Нюрнберг

представляют из себя не только выставочные конгломераты, но и города с богатейшим историческим наследием и насыщенной культурной жизнью. К наиболее ярким и зрелищным событиям, бесспорно, можно отнести Кельнский карнавал, Мюнхенский фестиваль пива Октоберфест, Вальпургиевы ночи, когда со всей Европы в Германию съезжаются на свой шабаш "ведьмы", Рейнские фейерверки, Берлинский Love Parade.

Мероприятия во Франции

Франция снискала себе славу страны, где проходят наиболее изысканные великосветские мероприятия. Именно их стремятся посетить мировые звезды кино и шоу-бизнеса:

Салон Высокой моды в Париже,

Карнавал в Ницце,

уже упомянутый Каннский фестиваль,

Джазовый фестиваль в Жуан Ле Пене,

гонки "Формулы 1",

праздник вина в Бордо,

международный Аэросалон в Ле Бурже.

Мероприятия в Швейцарии

Швейцария знаменита своими ежегодными международными событиями, такими как:

Давосский Экономический форум,

Женевский автосалон,

выставка часов и украшений в Базеле,

Женевская парусная регата,

джазовый фестиваль в Монтре,

Базельская осенняя ярмарка — старейшая и самая представительная в Швейцарии.

Итальянские мероприятия

Италия известна как промышленными выставками, так и своими национальными праздниками, карнавалами и фестивалями, которые отмечаются на протяжении нескольких веков:

Венецианский карнавал,

Рождество Девы Марии,

Массовые гуляния вокруг Колизея в Риме в Счастливую пятницу,

Джазовый фестиваль во Флоренции, длящийся 2 месяца.

В Австрии проводятся не только музыкальные фестивали и балы. Она также, по праву, считается королевой соревнований по всевозможным зимним видам спорта.

Однако если вы желаете оказаться в самом центре событий, будьте готовы к тому, что спрос здесь значительно опережает предложение. В авиакомпаниях не хватает билетов, в отелях — номеров. А потому событийные туры стоят на порядок дороже обычных. По словам организаторов таких путешествий, разница составляет от 2 до 5 раз. Цена входных билетов на финальные спортивные соревнования доходит до 2-3 тысяч евро.

При этом если мероприятие происходит каждый год, то стоимость жилья на его период увеличивается примерно на 30%. А если достаточно редко, как например Чемпионат по футболы или визит понтифика, — цены на отели взлетают в 3-4 раза. Впечатления от таких событий дороже, чем потраченные на них деньги.

Между тем, за два дня до события или через два дня после него отель может обойтись вам даже дешевле, чем в обычный сезон.

Столкнуться можно не только с удорожанием гостиничного фонда, но и с его полным отсутствием. Так, например, 8-9 июля в Валенсии можно будет остановиться, пожалуй, лишь на частной квартире, да и то тысячи за две евро в сутки. Все из-за того, что городок на средиземноморском побережье Испании готовится к встрече Папы Римского, и все места в гостиницах, пансионатах и даже студенческих общежитиях были распроданы уже за полгода до предполагаемого визита.

Однако компании, которые не первый год специализируются на организации посещения международных выставок и событийных поездок, чаще всего располагают гарантированным контингентом мест в гостиницах. Это дает им возможность не отказывать клиентам в возможности находиться в самом центре событий. Но и с такими партнерами, если вы хотите посетить уникальную выставку в Германии, то лучше всего бронировать места примерно за год.

Итак, к чему же должен быть готов турист, отправляющийся в поездку на какое-либо яркое мероприятие? Несколько советов специалистов:

Как мы уже сказали, нужно понимать, что событийный туризм — удовольствие не из дешевых. Позаботиться о поездке нужно заранее, так как с местами в гостиницах и на рейсах могут возникнуть проблемы. Будьте готовы к большому скоплению народа. Самая большая опасность при этом — терроризм . Поэтому на таких мероприятиях уделяется повышенное внимание мерам безопасности и увеличивается количество времени, необходимое для прохождения на стадион или концертные площадки. Если действо происходит в конкретном месте, помните о том, что будет проблематично добраться до места и легко застрять в многочасовых пробках. Не всегда будет правильным брать семью, и тем более детей, на подобные массовые мероприятия. Кроме того, специалисты не рекомендуют объединять событийный туризм с экскурсионно-познавательной поездкой. Лучше съездить только на событие, а экскурсионный тур отложить до удобного сезона, взяв с собой семью. Не нужно забывать о том, что и за границей есть вероятность столкнуться с хулиганами и мошенниками. Очень осторожно относитесь к перекупщикам, которые продают входные билеты на улице. Входные билеты лучше покупать у проверенных компаний. Приготовьтесь к тому, что будет шумно и весело! А после Октоберфеста не спешите садиться за руль…

Уточнения

Событийный туризм — это вид туризма, поездки при котором приурочены к каким-либо событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта, бизнеса и т. д.

