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Любовь Петрухина

Российские туристы коллекционируют фестивали, карнавалы и чемпионаты

Событийный туризм: российские туристы коллекционируют фестивали, карнавалы и чемпионаты
Туризм

Событийный туризм — достаточно молодое направление, которое начало развиваться в России лишь недавно. Россияне путешествуют все охотнее, однако их уже не удивить обычным пляжным отдыхом или стандартной экскурсионной поездкой. Теперь нам хочется побывать на зрелищных фестивалях, стать очевидцами незаурядных событий и спортивных состязаний, которыми насыщена жизнь в дальних странах.

Событийный туризм: российские туристы коллекционируют фестивали, карнавалы и чемпионаты

В какие же страны и за какими событиями лучше отправляться? Ведь каждая страна славится чем-то своим. Так, сегодняшняя Германия, которую лихорадит от футбольных страстей, стала местом притяжения для тысяч спортивных фанатов. Италия знаменита своим венецианским карнавалом, Таиланд — Новым годом. Огромное количество киноманов и светских львов посетило недавно лазурный берег Франции во время Каннского фестиваля. На цветение сакуры люди съезжаются в Японию, на праздник розы — в Чехию. Великобритания и Голландия славятся торжествами по случаю дней рождения монарших особ.

Поиск деловых контактов и отдых?

Большинство специалистов туристического бизнеса сходятся во мнении, что если путешествие связано с поиском новых деловых контактов и партнеров, промышленных разработок и высоких технологий, то остановить свой выбор стоит на Германии. Здесь, по словам экспертов, представлены практически все направления современного бизнеса: компьютерные технологии, медицина, машиностроение, издательское дело и другие.

В то же время, крупнейшие города:

  • Берлин,
  • Дрезден,
  • Кельн,
  • Дюссельдорф,
  • Мюнхен,
  • Франкфурт,
  • Эссен,
  • Ганновер,
  • Нюрнберг

представляют из себя не только выставочные конгломераты, но и города с богатейшим историческим наследием и насыщенной культурной жизнью. К наиболее ярким и зрелищным событиям, бесспорно, можно отнести Кельнский карнавал, Мюнхенский фестиваль пива Октоберфест, Вальпургиевы ночи, когда со всей Европы в Германию съезжаются на свой шабаш "ведьмы", Рейнские фейерверки, Берлинский Love Parade.

Событийный туризм: российские туристы коллекционируют фестивали, карнавалы и чемпионаты. Событийный туризм: российские туристы коллекционируют фестивали,

Мероприятия во Франции

Франция снискала себе славу страны, где проходят наиболее изысканные великосветские мероприятия. Именно их стремятся посетить мировые звезды кино и шоу-бизнеса:

  • Салон Высокой моды в Париже,
  • Карнавал в Ницце,
  • уже упомянутый Каннский фестиваль,
  • Джазовый фестиваль в Жуан Ле Пене,
  • гонки "Формулы 1",
  • праздник вина в Бордо,
  • международный Аэросалон в Ле Бурже.
Событийный туризм: российские туристы коллекционируют фестивали, карнавалы и чемпионаты. Событийный туризм: российские туристы коллекционируют фестивали,

Мероприятия в Швейцарии

Швейцария знаменита своими ежегодными международными событиями, такими как:

  • Давосский Экономический форум,
  • Женевский автосалон,
  • выставка часов и украшений в Базеле,
  • Женевская парусная регата,
  • джазовый фестиваль в Монтре,
  • Базельская осенняя ярмарка — старейшая и самая представительная в Швейцарии.

Итальянские мероприятия

Италия известна как промышленными выставками, так и своими национальными праздниками, карнавалами и фестивалями, которые отмечаются на протяжении нескольких веков:

  • Венецианский карнавал,
  • Рождество Девы Марии,
  • Массовые гуляния вокруг Колизея в Риме в Счастливую пятницу,
  • Джазовый фестиваль во Флоренции, длящийся 2 месяца.
Событийный туризм: российские туристы коллекционируют фестивали, карнавалы и чемпионаты. Событийный туризм: российские туристы коллекционируют фестивали,

В Австрии проводятся не только музыкальные фестивали и балы. Она также, по праву, считается королевой соревнований по всевозможным зимним видам спорта.

Однако если вы желаете оказаться в самом центре событий, будьте готовы к тому, что спрос здесь значительно опережает предложение. В авиакомпаниях не хватает билетов, в отелях — номеров. А потому событийные туры стоят на порядок дороже обычных. По словам организаторов таких путешествий, разница составляет от 2 до 5 раз. Цена входных билетов на финальные спортивные соревнования доходит до 2-3 тысяч евро.

При этом если мероприятие происходит каждый год, то стоимость жилья на его период увеличивается примерно на 30%. А если достаточно редко, как например Чемпионат по футболы или визит понтифика, — цены на отели взлетают в 3-4 раза. Впечатления от таких событий дороже, чем потраченные на них деньги.

Между тем, за два дня до события или через два дня после него отель может обойтись вам даже дешевле, чем в обычный сезон.

Столкнуться можно не только с удорожанием гостиничного фонда, но и с его полным отсутствием. Так, например, 8-9 июля в Валенсии можно будет остановиться, пожалуй, лишь на частной квартире, да и то тысячи за две евро в сутки. Все из-за того, что городок на средиземноморском побережье Испании готовится к встрече Папы Римского, и все места в гостиницах, пансионатах и даже студенческих общежитиях были распроданы уже за полгода до предполагаемого визита.

Однако компании, которые не первый год специализируются на организации посещения международных выставок и событийных поездок, чаще всего располагают гарантированным контингентом мест в гостиницах. Это дает им возможность не отказывать клиентам в возможности находиться в самом центре событий. Но и с такими партнерами, если вы хотите посетить уникальную выставку в Германии, то лучше всего бронировать места примерно за год.

Итак, к чему же должен быть готов турист, отправляющийся в поездку на какое-либо яркое мероприятие? Несколько советов специалистов:

  1. Как мы уже сказали, нужно понимать, что событийный туризм — удовольствие не из дешевых. Позаботиться о поездке нужно заранее, так как с местами в гостиницах и на рейсах могут возникнуть проблемы.
  2. Будьте готовы к большому скоплению народа. Самая большая опасность при этом — терроризм . Поэтому на таких мероприятиях уделяется повышенное внимание мерам безопасности и увеличивается количество времени, необходимое для прохождения на стадион или концертные площадки. Если действо происходит в конкретном месте, помните о том, что будет проблематично добраться до места и легко застрять в многочасовых пробках.
  3. Не всегда будет правильным брать семью, и тем более детей, на подобные массовые мероприятия. Кроме того, специалисты не рекомендуют объединять событийный туризм с экскурсионно-познавательной поездкой. Лучше съездить только на событие, а экскурсионный тур отложить до удобного сезона, взяв с собой семью.
  4. Не нужно забывать о том, что и за границей есть вероятность столкнуться с хулиганами и мошенниками. Очень осторожно относитесь к перекупщикам, которые продают входные билеты на улице. Входные билеты лучше покупать у проверенных компаний.
  5. Приготовьтесь к тому, что будет шумно и весело! А после Октоберфеста не спешите садиться за руль…

Уточнения

Событийный туризм — это вид туризма, поездки при котором приурочены к каким-либо событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта, бизнеса и т. д.

Автор Любовь Петрухина
Любовь Петрухина — журналист, редактор выпускающий редактор Правды.Ру
Темы ницца базель туристы нюрнберг папа римский
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