Российские туристы коллекционируют фестивали, карнавалы и чемпионаты

Событийный туризм — достаточно молодое направление, которое начало развиваться в России лишь недавно. Россияне путешествуют все охотнее, однако их уже не удивить обычным пляжным отдыхом или стандартной экскурсионной поездкой. Теперь нам хочется побывать на зрелищных фестивалях, стать очевидцами незаурядных событий и спортивных состязаний, которыми насыщена жизнь в дальних странах.
В какие же страны и за какими событиями лучше отправляться? Ведь каждая страна славится чем-то своим. Так, сегодняшняя Германия, которую лихорадит от футбольных страстей, стала местом притяжения для тысяч спортивных фанатов. Италия знаменита своим венецианским карнавалом, Таиланд — Новым годом. Огромное количество киноманов и светских львов посетило недавно лазурный берег Франции во время Каннского фестиваля. На цветение сакуры люди съезжаются в Японию, на праздник розы — в Чехию. Великобритания и Голландия славятся торжествами по случаю дней рождения монарших особ.
Большинство специалистов туристического бизнеса сходятся во мнении, что если путешествие связано с поиском новых деловых контактов и партнеров, промышленных разработок и высоких технологий, то остановить свой выбор стоит на Германии. Здесь, по словам экспертов, представлены практически все направления современного бизнеса: компьютерные технологии, медицина, машиностроение, издательское дело и другие.
В то же время, крупнейшие города:
представляют из себя не только выставочные конгломераты, но и города с богатейшим историческим наследием и насыщенной культурной жизнью. К наиболее ярким и зрелищным событиям, бесспорно, можно отнести Кельнский карнавал, Мюнхенский фестиваль пива Октоберфест, Вальпургиевы ночи, когда со всей Европы в Германию съезжаются на свой шабаш "ведьмы", Рейнские фейерверки, Берлинский Love Parade.
Франция снискала себе славу страны, где проходят наиболее изысканные великосветские мероприятия. Именно их стремятся посетить мировые звезды кино и шоу-бизнеса:
Швейцария знаменита своими ежегодными международными событиями, такими как:
Италия известна как промышленными выставками, так и своими национальными праздниками, карнавалами и фестивалями, которые отмечаются на протяжении нескольких веков:
В Австрии проводятся не только музыкальные фестивали и балы. Она также, по праву, считается королевой соревнований по всевозможным зимним видам спорта.
Однако если вы желаете оказаться в самом центре событий, будьте готовы к тому, что спрос здесь значительно опережает предложение. В авиакомпаниях не хватает билетов, в отелях — номеров. А потому событийные туры стоят на порядок дороже обычных. По словам организаторов таких путешествий, разница составляет от 2 до 5 раз. Цена входных билетов на финальные спортивные соревнования доходит до 2-3 тысяч евро.
При этом если мероприятие происходит каждый год, то стоимость жилья на его период увеличивается примерно на 30%. А если достаточно редко, как например Чемпионат по футболы или визит понтифика, — цены на отели взлетают в 3-4 раза. Впечатления от таких событий дороже, чем потраченные на них деньги.
Между тем, за два дня до события или через два дня после него отель может обойтись вам даже дешевле, чем в обычный сезон.
Столкнуться можно не только с удорожанием гостиничного фонда, но и с его полным отсутствием. Так, например, 8-9 июля в Валенсии можно будет остановиться, пожалуй, лишь на частной квартире, да и то тысячи за две евро в сутки. Все из-за того, что городок на средиземноморском побережье Испании готовится к встрече Папы Римского, и все места в гостиницах, пансионатах и даже студенческих общежитиях были распроданы уже за полгода до предполагаемого визита.
Однако компании, которые не первый год специализируются на организации посещения международных выставок и событийных поездок, чаще всего располагают гарантированным контингентом мест в гостиницах. Это дает им возможность не отказывать клиентам в возможности находиться в самом центре событий. Но и с такими партнерами, если вы хотите посетить уникальную выставку в Германии, то лучше всего бронировать места примерно за год.
Итак, к чему же должен быть готов турист, отправляющийся в поездку на какое-либо яркое мероприятие? Несколько советов специалистов:
Событийный туризм — это вид туризма, поездки при котором приурочены к каким-либо событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта, бизнеса и т. д.
Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.