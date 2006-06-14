За что таксисты любят туристов? Мошенничество таксистов

Промысел на колесах: за что таксисты любят туристов?

Проворность не чистых на руку таксистов стала уже притчей во языцех среди туристов. "Нагреть" рассеянного чужестранца на несколько десятков евро, считается для многих "водил", чуть ли ни хорошим тоном. Именно мошенники за рулем зачастую портят приезжим впечатление от незнакомой страны.

Понимая это, власти многих мегаполисов объявили водителям, промышляющим облапошиванием туристов, настоящую войну. Недавно в Нью-Йорке был проведен своеобразный план-перехват. Неподкупные копы сами исполняли роль приехавших в город иностранцев: они садились в машины и протягивали водителям бумажки с адресами фешенебельных отелей Waldorf-Astoria или Brooklyn Marriot. Результаты оказались предсказуемыми: из 24 таксистов 13 беззастенчиво обсчитали пассажиров.

Два таксиста оказались настолько наглыми, что взяли с клиентов, ехавших в указанные отели, соответственно $130 и $100. Это притом, что на поездки в Манхэттен установлена твердая цена — $45 плюс оплата проезда туннеля, а до бруклинского отеля счетчик отстукивает $40. Как сообщает TRAVEL.RU, особо отличившиеся "предприниматели" даже оказались за решеткой.

Глава следственного отдела Нью-Йорка Роуз Джилл Херн заявила, что с теми, кто может отрицательно повлиять на приток в город туристов, борьба будет бескомпромиссной. Пора, что называется, и честь знать.

Идея ловли таксистов-разорителей, так сказать, на живца уже не нова. В Таллинне на передовую "священной войны" вышли первые лица эстонской столицы. В преддверии туристического сезона мэр Таллина Юри Ратас и вице-мэр Яанус Мутли, прикинувшись туристами из Италии, прокатились на городских такси — для того, чтобы, опираясь на собственный опыт, составить мнение о том, какие же впечатления от поездок по городу остаются у его гостей.

Как пишет DELFI, совершить подобный рейд руководителей города побудили результаты опроса туристов, проведенного в нескольких отелях. По его результатам, больше половины приезжающих в Эстонию вынуждены переплачивать за услуги такси в среднем в 2 раза.

И это после того, как в Таллинне был установлен круглосуточный контроль над работой такси: таксомоторам было предписано вывешивать на заднее стекло ясный и написанный крупным шрифтом прейскурант, а стоянки с сомнительной "славой" были отменены.

В итоге "итальянцы", катаясь по городу на разных такси, в двух из трех случаев заплатили одинаковые суммы.

"Такси, на которых мы ездили, были чистыми, водители — вежливыми, могли общаться на английском языке. То есть, старания Таллина взять рынок таксомоторных перевозок под усиленный контроль приносят свои плоды", — рассказал по окончании эксперимента глава столицы.

Однако не обошлось и без инцидентов. Заказав такси из центра города в аэропорт, один из "агентов" попал к водителю, у которого был установлен так называемый умножитель, считающий километры быстрее, чем оно есть на самом деле, и позволяющий таким образом обманывать клиентов. Поэтому вместо положенных 90 крон Яанус Мутли заплатил аж 250.

В итоге распечатанные чеки озадаченный вице-мэр приказал отправить на проверку в комиссию по таксоизвозу, а все таксометры в Таллинне отныне будут пломбироваться.

Однако происки эстонских таксистов — цветочки по сравнению с промыслом "акул извоза" в чешской столице. Глава Праги Павел Бем, поездив инкогнито в городских такси, убедился, что плата за проезд практически всегда в 5-6 раз превышает официально установленные расценки. Так, проехав от Старого города до Пражского града (1,8 км), он заплатил 785 крон (почти $35) вместо положенных 150. Кроме того, пражский мэр убедился, что если предложить расплатиться в евро, то цена тут же подскакивает и в десяток раз.

"Я ожидал, что переплата может быть 50 или 100%. Но не 500!" — заявил возмущенный чех и пообещал принять "строжайшие меры". Туристам же Бэм посоветовал обязательно оговаривать цену до того, как сесть в машину, да еще и прицениться у нескольких водителей. В итальянской столице дела обстоят еще серьезнее. Там профсоюзы таксистов убеждены, что так называемые "абусиви" — извозчики-нелегалы — сговорились с полицией и работниками аэропортов, которые позволяют им перехватывать туристов еще до того, как они увидят "нормальные" такси, пишет НИГ.

За поездку из аэропорта в центр Рима "абусиви" могут потребовать более 100 евро — при том, что стоимость на самом деле не превышает 40 евро. Известен случай, когда с двух американских туристов взяли две сотни за то, что провезли двести метров до их отеля, правда, изрядно покружив при этом. Технология обмана настолько отработана, что сердиться и ворчать, услышав цену в конце поездки, бесполезно — таксист непреклонен.

Поэтому гостям Рима необходимо знать — не надо спешить при выборе такси, достаточно просто выйти на официальную стоянку городских такси, которые всегда белого цвета с надписью "Servizio pubblico".

Итак, несколько правил, соблюдение которых поможет не стать жертвой "мошенников за баранкой"

Если вы планируете прокатиться в такси по незнакомому городу, то лучше заранее проглядите предстоящий маршрут на карте, чтобы вас не обманули, как рассеянных американцев. Отдавайте предпочтение "легальным" городским такси, следите, чтобы шофер "не забыл" включить счетчик и заранее оповестите его, что вам потребуется чек или квитанция. Перед тем как сесть в машину оговорите примерную стоимость поездки. Услугами частников можно пользоваться, только если вы уже хорошо ориентируетесь на местности и в ценах на извоз. Однако в этом случае обязательно четко определите цену за проезд. Бывалые путешественники дабы избежать неприятных недоразумений советуют никогда не расплачиваться в кабине такси, особенно в таких туристических державах, как Египет и Турция. Сначала выйдите из машины и только тогда отдавайте деньги. Иначе вы можете, расплатившись, уехать против своей воли куда-нибудь "к черту на куличики", а потом заплатить три цены, чтобы его вернули на место. Это правило относится в первую очередь к турецким и египетским таксистам. Если, вы выходите из такси и протягиваете водителю условленные 5 баксов, а он начинает громко возмущаться, что вы должны ему в десять раз больше, не обращайте внимания. Спокойно шагайте от такси и не оборачивайтесь. Если не уймется — пригрозите полицией. Действует практически безотказно.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

