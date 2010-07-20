Турагент - друг человека, но только если вы правильно ставите перед ним задачи

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Собрались в дальние страны? Будьте начеку! Иначе останетесь без обещанного трансфера от аэропорта и поселитесь не в роскошном отеле, разрекламированном агентом, а в третьесортной гостинице. Увы, недобросовестная работа туристического агентства может серьезно испортить ваше путешествие. Узнаем, как правильно выбрать проводника по миру туризма.

Фото: commons.wikimedia.org by Білецький В.С., PDM

Однако пресса пестрит сообщениями о том, что недочеты в работе туристического агентства, а порой и его откровенный непрофессионализм и недобросовестность, могут серьезно испортить путешествие. Вы можете остаться без обещанного трансфера от аэропорта, а разрекламированный агентом роскошный отель на поверку окажется третьесортной гостиницей. Это, согласитесь, внушительная ложка дегтя.

Собрались в дальние страны? Будьте начеку!

Не редки случаи, когда, прибыв на место отдыха, турист обнаруживает, что брони в отеле и вовсе нет, а его деньги, отданные турфирме, исчезли в неизвестном направлении. Такой экстрим, конечно, перечеркивает весь долгожданный отдых. Тут уж вернуться бы домой, ведь обратная дорога также может быть не оплачена.

Поэтому верный выбор проводника в мире отдыха и туризма играет ключевую роль в подготовке путешествия. Считается, что неплохой рекомендацией здесь могут служить советы друзей, уже пользовавшихся услугами той или иной фирмы, а также стабильность и продолжительность работы последней. Это действительно дополнительные плюсы в копилку выбранной компании, однако учесть нужно и еще несколько факторов.

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По словам специалистов, главными критериями должны стать профессионализм и компетентность. При этом размер фирмы, как ни странно, не имеет практически никакого значения. Как показывает практика, крупным компаниям многие направления могут оказаться "не по зубам". Массовые направления, такие как Турция, Кипр, Испания, Египет, Таиланд — это пожалуйста, но, например, Индия или сафари в Африке — удел относительно небольших компаний.

Хорошая фирма может быть совсем молодой и, тем не менее, играть заметную роль на рынке. К примеру, сплоченный коллектив профессионалов ушел из крупной фирмы и создал свою. Пусть она не поражает размахом, зато в нее перекочевали опыт, связи, клиентская и агентская сеть. Работают, как известно, не с фирмами, а с людьми.

Кроме того, нелишне узнать, кто является основными игроками рынка на выбранном направлении. Либо они уже у всех на слуху, либо познакомиться с ними придется на страницах специализированных изданий. То, что сами компании сообщают о себе в рекламных буклетах, не всегда достоверно, поэтому можно купить пару номеров и почитать, что пишут независимые эксперты о расстановке сил на туристической ниве.

Если агентство хорошо знает направление, то у него всегда будутрекламные материалы, памятки по этой стране, буклеты и прочая продукция, позволяющая туристу выбрать устраивающие его условия из нескольких предложений.

Профессиональные турагентства, как правило, отправляют своих менеджеров в информационные туры по странам, которыми они занимаются и имеют свои личные материалы по этой стране. Это могут быть фотографии отелей и их окрестностей, карты курортов.

Проверить профессионализм агента порой очень просто, достаточно задать вопрос, что находится рядом с отелем, который вам предлагают. Если вы получите быстрый и конкретный ответ, то это "правильное" агентство. Ну, а если в глазах собеседника, который только что расписывал "несомненные достоинства" этого отеля, вы видите растерянность, советуем поискать другую компанию.

Добрые отзывы друзей — несомненный плюс. И все же они не могут в должной степени служить гарантией того, что ваша поездка пройдет без проблем. Увы, накладки случаются даже у самых замечательных и благонадежных турфирм. Тут главное — не стать параноиком.

Стоит обратить внимание и на особенности общения турагента с вами как с клиентом. Основной критерий здесь — комфорт. Если при разговоре с улыбающимся молодым человеком вас не покидает смутная нервозность, то прислушайтесь к себе.

Что до моментов менее эфемерных, то,

во-первых, с вами в компании должен работать один конкретный человек. С ним в случае необходимости вы можете связаться, назначить ему встречу, решить все возникающие вопросы.

во-вторых, хороший турагент всегда спросит вас, что бы вы хотели получить от поездки. При помощи наводящих вопросов он поможет определить круг возможных вариантов и порекомендует что-то, исходя из ваших желаний и возможностей. Плохо, когда, спросив, куда вы хотите съездить, вам просто протягивают каталог.

в-третьих, ваш агент не должен скрывать название туроператора, чей тур он продает. Более того, обсуждение подходящего туроператора (и его выбор с пользой для клиента) является одной из важнейших функций турагента. У некоторых туроператоров постоянно есть спецпредложения, позволяющие туристу значительно сэкономить, а у других вообще нет привычки снижать цены. Найти наилучший вариант, исходя из многих факторов, и обосновать его — задача турагента.

Хорошо, если при необходимости, турагент может также позвонить туроператору или за границу и решить вопросы. Поэтому знание языка для международного общения и более-менее неформальные отношения с туроператорами, — тоже весомые аргументы в пользу фирмы.

Итак, туристическое агентство обязано решить для вас три задачи.

Первая: оно должно сделать за клиента разведку всевозможных вариантов отдыха и выбор наилучших вариантов по всем предложениям операторов.

Вторая: предоставить клиентам подробную и объективную информацию об отобранных и предлагаемых ими отелях.

И третья: обеспечивать клиенту гарантированность предоставления всех рекламируемых условий.

Уточнения

Тураге́нт — организация или индивидуальный предприниматель, занимающиеся продажей сформированных туроператором туров.



Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

