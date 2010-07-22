О чём говорят "звёзды" отелей

Как не ошибиться в выборе отеля? Ведь каждый турист подразумевает под отдыхом что-то свое. Кому-то важен классно оборудованный спортивный зал и гастрономические изыски, а кто-то ставит на первое место просторный номер и пляж, удобный для отдыха с детьми. И выбор — переплатить за роскошь или сэкономить на услугах — встает практически перед всеми.

Отели и звезды: Как ориентироваться в классификации отелей по звездам?

Выбор отеля является важной составляющей подготовки к долгожданному отдыху, тем более если мы решили провести свой отпуск в пляжном стиле. Действительно, если за границей нас ждут деловые будни (командировка), то роскошь в оформлении номера и аквапарк на соседнем этаже вряд ли нас заинтересуют. Примерно то же относится и к познавательному, экскурсионному туризму. Вместо того чтобы нежиться в SPA-салоне пятизвездочного отеля, мы от рассвета до заката будем обследовать какие-нибудь древние руины. А номер в отеле пригодится нам лишь для ночевки и хранения багажа.

Но пляжный отдых — совсем другое дело. Круглые сутки дефилируя в бикини, за две недели отдыха мы можем ни разу не выйти за территорию отеля. Когда в гостинице человек отдыхает, ест, спит и развлекается — в этом случает комфорт, переходящий в шик, вполне уместен.

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Посчитаем звезды

Звезды (а это могут быть также короны, ключи, алмазы, драконы или литеры), которыми "украшен" отель, говорят о том, какой набор услуг вы можете получить за определенную сумму денег. В большинстве случаев отели разных категорий можно отличить даже на глаз — по красоте и размерам здания. Но очевидно, что это лишь внешние отличия. А ведь в понятие "уровень отеля" входит масса составляющих.

Во-первых, это общее благоустройство: объем помещений (холлы, конференц-залы), наличие и график работы ресторанов и баров, отделка интерьеров.

объем помещений (холлы, конференц-залы), наличие и график работы ресторанов и баров, отделка интерьеров. Во-вторых, оснащенность номеров — просторность, комфорт, качество меблировки, наличие ванной комнаты.

— просторность, комфорт, качество меблировки, наличие ванной комнаты. В-третьих, обслуживание — регулярность и частота уборки номера, смена постельного белья и полотенец, внимательное отношение к гостям, приятные мелочи вроде шоколадок на подушке.

Отели 5* - "любой каприз за ваши деньги". Заплатили от 200 долларов за сутки и наслаждаетесь любимой системой "все включено", просторным номером с максимумом удобств и услуг, гостиничным фитнес-центром и аквапарком, сами выбираете для себя индивидуальную систему питания. А если в перечне услуг чего-то не окажется, то, как говорится, стоит только пожелать. Правда, за отдельную плату.

Выбирая отель 4*, клиент приближается к разумным ценам в районе 100-150 долларов за ночь. Набор услуг включает в себя все, что необходимо для комфортного пребывания в гостинице. Шика, правда, поменьше. Выбор блюд в ресторане будет чуть более скромным, чем в "отличнике", но тем не менее удовлетворит любого требовательного туриста. Если речь идет о Европе, то в номере, скорее всего, будет не ванна, а душ.

В отеле 3* туристу придется обойтись без телефона в номере. Смена белья будет производиться раз в три дня, а не ежедневно. Душ в номере вы обнаружите, скорее всего, не в отдельной кабинке, а за занавеской. И в такой гостинице вы не найдете SPA-центра, а в ее номерах — шампуней и шапочек для душа. Расположенный в холле бар предложит завтрак без изысков и будет работать только в светлое время суток.

Отелями 2* и 1* пользуются туристы, которым комната нужна как бытовая необходимость, а не место для комфортного проживания. Чаще всего такие отели называют студенческими гостиницами и хостелами. Здесь турист найдет в номере лишь самое необходимое, телевизор и холодильник в этот список не входит. Туалет и душ, как правило, на этаже. Скромный завтрак, скорее всего, предложат за дополнительную плату. В гостинице 1* постель меняют раз в пять дней, в 2* - раз в три дня.

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От страны зависит многое

Звездность гостиниц, тем не менее, неявляется международным стандартом. Считается, например, что турецкие гостиницы 1* и 2* уступают аналогичным гостиницам в Европе. Зато европейские 4* и 5* отели заметно проигрывают турецким просторным шикарным замкам.

Все опять же потому, что в Париж или Прагу туристы ездят за экскурсиями и прогулками по историческим местам, а Азия, как и Африка, привлекает туристов своими пляжами.

Как шутят турки, дорогущий парижский отель Ritz — сплошное недоразумение: бассейна нет, в ресторан в плавках не пускают, а до ближайшей воды надо ехать на метро.

Кроме того, гостиницы разнятся не только по странам, но и по сетевой принадлежности. Отели под маркой мировых брендов держатся на уровне и иногда превосходят заявленную "звездность". При этом важно, на каких клиентов рассчитан отель: если в нем селятся в основном бизнесмены, то требования к отелю у постояльцев одни, если же гостиница расположена в курортной зоне — совсем другие.

Статус отеля в разных странах и обозначается по-разному.

Например, в Таиланде принято обозначать отель 2* - Budget (B), 3* - Medium (M), 4* - Standard (S), 5* - First Class (F). Сейчас некоторые отели очень высокого уровня присваивают себе еще категорию Deluxe (D): в 5*D уровень выше, чем в обычных 5*.

Греческие С, В, А и Deluxe, соответствуют стандартным 2, 3, 4 и 5 звездам.

В Китае названия говорят сами за себя: "гостевой дом" — 3*, "винный дом" — 4*, "туристическая гостиница" — 5*.

В США классы наименованы согласно назначению: "tourist", "business class", "first class" и "Deluxe". При этом уровень обслуживания и престижности отеля определяется вхождением его в гостиничные цепи.

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