Адлер: один из самых сложных и опасных аэропортов России

В 2006 году Skytrax поставила аэропорт Адлера на одну ступень с лондонским Хитроу. Совокупность погодных, географических и человеческих факторов погубила в 2006 году армянский А-320, на борту которого находились 113 человек.

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Ежегодно специалисты этой британской организации составляют международные рейтинги ведущих аэропортов планеты. При этом Россия, как ни странно, обычно вообще не попадала в поле зрения этого глобального исследования. Однако катастрофа армянского самолета А-320 в 2006 году в Адлере сподвигла англичан создать черный список аэровокзалов.

Самые сложные аэропорты России

Напомним, что аэробус, летевший в Сочи из Еревана, погиб в 2006 году при заходе на посадку. О том, что Адлер является одним из самых "сложных" аэропортов уже давно известно и пилотам и пассажирам. Перед тем, как приземлиться, самолеты вынуждены совершать буквально "мертвую петлю", а затем вписываться в узкую полоску земли, приютившуюся между горами и морем. Даже небольшая облачность заставляет летчиков проявлять здесь чудеса пилотажа, а пассажиров с замиранием сердца ожидать касания шасси с землей. Причем "подход" к посадочной полосе есть только со стороны морских пучин.

Специалисты также давно указывали на то, что Адлер, где из-за указанных особенностей ландшафта возможность ухода на второй круг ограничена рубежом в 4 км, после которого посадка самолета обязательна в любом случае, не имеет даже стандартного для обычного аэропорта радио- и светосигнального оборудования. На необходимость изменения инфраструктуры аэровокзала в Адлере указывали и сотрудники Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС России.

После модернизации к Олимпиаде, аэропорт поднялся до мировых стандартов. Хотя это не отменяет требования высокого профессионализма и максимальной сконцентрированности пилотов. Хотя — все это необходимо в любом аэропорту.

Компанию Адлеру в антирейтинге аэропортов составили еще два российских города. Аэродром Иркутска также считается "негостеприимным". Он расположен в горной местности, на высоте 600 м над уровнем моря. По словам пилотов, из-за крутой глиссады захода при посадке самолет должен почти "падать" на полосу. Кроме того, низкое давление горной местности сказывается на работе двигателей.

Схожие условия и в аэропорту Петропавловска-Камчатского — помимо вулканов и сопок там работу пилотов затрудняют сильные воздушные потоки.

Самые опасные аэропорты в мире

Проблемные аэропорты, однако, обнаружились не только в России.

Самыми сложными для взлета и посадки считаются аэропорты, расположенные в Тибете.

Столица Непала Катманду обладает самым высокогорным гражданским аэропортом в мире. Здесь же построена самая длинная в мире взлетно-посадочная полоса (5,5 тыс. метров). Окруженный Гималаями, авиакомплекс-рекордсмен считается одним из самых трудных для посадки мест на планете. Самолеты здесь приземляются в ущелье, на краю обрыва. В ночных условиях полеты в Непал не выполняются.

Чрезвычайно сложны условия посадки и в аэропорту Хорремабад в Иране.

Его также со всех сторон окружает горная гряда, вершины которой достигают пятикилометровой высоты. Зимой, когда над горами стоит непроглядный туман, посадить машину здесь может лишь пилот экстра-класса.

Попало в черный список и европейское государство. Македония признана обладателем самого неудобного аэропорта в Европе.

Здесь проблема следующая: прямо по курсу коротенькой взлетно-посадочной полосы находится двухкилометровая гора.

В этом же перечне оказались и лондонский Хитроу — из-за сильных боковых ветров

норвежский Лонгйир на архипелаге Шпицберген — из-за постоянно и стремительно меняющихся погодных условий, низкой облачности, ветра, сплошного горного массива.

Таким образом, пусть и оказавшись в неприглядном свете, наш Адлер оказался в одной компании с главными воздушными вратами самой Великобритании.

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Рейтинг ведущих аэропортов планеты

Что же касается традиционного списка самых безопасных аэропортов, то в первой пятерке занимают азиатские аэровокзалы, а честь Старого Света отстоял лишь мюнхенский аэропорт, оказавшийся на почетном третьем месте.

В целом пятерка городов-победителей выглядит так:

Сингапур ,

, Гонконг,

Мюнхен,

Осака

и Сеул.

За ними следуют Куала-Лумпур, Хельсинки, Цюрих и Дубай. Замыкает список международный аэропорт датской столицы — Копенгагена.

Кроме того, собственным предметом для гордости обзавелся каждый континент, а на территории Евразии — каждый крупный регион. Так, московский аэропорт Домодедово оказался на втором месте среди лучших ворот Восточной Европы. Его обгоняет лишь аэропорт немецкого Лейпцига. Зато, позади остался аэровокзал Праги, скучающий на третьем месте.

Чемпионами Северной Америки стали аэропорты:

Сан-Франциско,

Ванкувера,

Денвера.

Австралия и Океания могут гордиться аэродромами в Сиднее и Перте. Африка "красна" авиакомплексами в Кейптауне, Южная Америка — в Буэнос-Айресе, Ближний Восток — в Дубае и Бейруте, юг Европы — в Афинах и Барселоне, Центральная Европа — в Мюнхене, Цюрихе и Амстердаме.

Чтобы получить одобрение экспертов, аэропорты должны обладать достаточным количеством стоек регистрации, обеспечивать удобство пассажиров при прохождении таможенного и паспортного контроля, а также быть комфортными для клиентов разных национальностей.

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