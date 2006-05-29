Экскурсии по маршрутам «Кода да Винчи» в Париже

"Кодовые" маршруты: из Франции в Великобританию

5:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Брауновские загадки продолжаются в церкви Сен-Сюльпис — это шестой округ Парижа, рядом с Люксембургским садом и бульваром Сен-Жермен.

"Святилище это посещали многие знаменитости — здесь бывали баптисты, маркиз де Сад, поэт Бодлер, здесь состоялась свадьба Виктора Гюго", — пересказал Браун сведения, подчерпнутые, видимо, из путеводителя по Парижу.

Правда, на этот раз в нем писатель нашел-таки церковь, не входившую в число наиболее посещаемых туристических достопримечательностей.

И вот сегодня Сен-Сюльпис тоже осаждают туристы, ведь она — основное звено в разгадке великой Тайны: на что указывает линия парижского меридиана, связана ли церковь с языческим культом Изис и с Приоратом Сиона, и что в действительности известно о нем. Поклонники книги уже перекопали все, что могли в поисках плана, указывающего на место, где спрятана чаша Грааля, из-за которой-то и разгорелся весь сыр-бор. С недавних пор на церкви даже висит табличка с надписью: "В храме нельзя проводить поиски "секретных карт" с местонахождением Грааля".

Экскурсии по маршрутам "Кода да Винчи" в Париже

Так что оставим Сен-Сюльпис в покое и пройдемся по линии Розы в другом месте. Берем как точку отсчета опять же отель Ритц. Двигаемся на восток по рю де Пти Шамп. Затем, ориентируясь на сад Пале-Рояль, ступаем к югу по улице Ришелье. Здесь мы находим Королевскую аркаду из гладко отполированного черного мрамора.

Под ней на плиточном полу вмонтированы бронзовые медальоны, составляющие ровную линию. Каждый диск обозначен буквами N и S (север и юг). Повернемся лицом к югу и по линии, прочерченной медальонами, пошагаем сначала до угла "Комеди-Франсез" - там еще один медальон. Улицы Парижа маркированы 135 бронзовыми дисками, вмонтированными в тротуары, плиты дворов и проезжую часть улиц. Эта своеобразная линия пересекает город с севера на юг. Так, пройдя в конце пути через тоннель Пассажа Ришелье, мы увидим Пирамиду Лувра. Справа — Карузель де Лувр, гигантский круг из стекла, а в центре — один из самых необычных монументов Франции — стеклянную призму, гигантскую перевернутую пирамиду-"сосуд". Возможно, это то, что мы искали.

Так можно посетить "кодовые" парижские места самостоятельно.

Экскурсия с гидом-"брауноведом" по маршруту от Вандомкской площади до Лувра и далее через Сену к церкви Сен-Сюльпис, обойдутся паре туристов не менее 300 евро. А стоимость самого дорогого варианта, когда вас не только проведут по брауновским местам в Париже, но и поселят в пригородном Шато де Виллет, где Лэнгдон и Неве вели свои разговоры о мистической Линии Розы, доходит до четырех тысяч.

Так или иначе, но после парижских прогулок запал разгадывания древних кодов, скорее, не остынет, а лишь сильнее разгорится. Тогда из Франции по следам персонажей можно отправиться в вагоне скоростного поезда "Евростар" в Великобританию. Только постарайтесь не забыть в купе свой "путеводитель". Работники экспресса обнаружили за последние несколько месяцев уже больше тысячи позабытых экземпляров романа и теперь ума не приложат, что с ними делать.

Место, в которое попадают профессор со спутницей в Лондоне и которое оказывается ложным следом в цепочке их поисков — церковь Темпла. Это сооружение, расположенное между Флит стрит и набережной Темзы, было построено в XII веке членами таинственного ордена тамплиеров — первым великим магистром Гуго да Пейном и еще девятью рыцарями-храмовниками. Церковь эта и ныне действует, по воскресеньям в ней проводятся службы.

Если же вы намерены до конца проследовать за разгадкой кода Да Винчи, то ваш путь лежит в Шотландию. Святой Грааль в окрестностях города разыскивают уже много веков. И лишь Браун, наконец, указал кладоискателям точное место — часовню Рослин Прямо от железнодорожного вокзала Эдинбурга до конца Принцесс Стрит, где стоит заветная церковь идет автобус №15. Сев в него, на соседнем сиденье вы непременно обнаружите единомышленников.

Прославленная ныне Рослин была построена в 1446 г. аристократом Сэром Уильямом Сэнт-Клером. Долгое время она считалась одной из самых красивых и богато украшенных церквей Шотландии. Любуясь ее убранством можно действительно разгадать все что угодно: среди символов, ее украшающих, можно увидеть:

и ангелов,

и дьяволов,

и звезды,

и знаки зодиака,

и пирамиды.

Таким образом, если вам не терпится увидеть Европу глазами персонажей "Кода да Винчи", то описанные маршруты помогут в этом. Так что сравнивайте реалии с выдумкой и делайте свои выводы!

Уточнения

«Код да Ви́нчи» (англ. The Da Vinci Code) — роман американского писателя Дэна Брауна, изданный в апреле 2003 года издательством «Doubleday Group». «Код да Винчи» стал продолжением другого популярного романа Брауна 2000 года «Ангелы и демоны».



Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.

