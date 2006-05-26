Методы борьбы с аэрофобией

Аэрофобия: Спасет творчество и капелька любимых духов

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Как отмечают психологи, сегодня аэрофобия — это один из самых распространенных навязчивых страхов. У кого-то боязнь авиаперелетов является врожденной и чаще всего проходит по мере привыкания к путешествиям на самолетах.

Фото: scmp. com by штатно, PDM

Другое дело, когда страх начинает преследовать человека после того, как он переживает опасное происшествие в воздухе. Часто роковую роль может сыграть даже простое стечение обстоятельств: во время полета, он вдруг чувствует запах дыма, самолет начинает покачивать и стюардесса рекомендует пристегнуть ремни. Вполне возможно, что просьба экипажа связана только с прохождением зоны турбулентности, а запах доносится из кухни, где в микроволновке подгорел обед и т. п. Но при совпадении таких трех факторов в закрытом пространстве на высоте 10 тысяч метров человеком может овладеть неподдельный страх за свою жизнь. И этот испуг имеет все шансы крепко засесть в подсознании мнительного пассажира.

Бороться со своей тревогой люди могут по-разному. Во-первых, кто-то вообще не борется. Отдельные персонажи, что бы добраться, например, из России до Турции едут поездом до побережья Черного моря, а дальше путешествуют на пароме. Кто-то, скрепя сердце, входит в салон самолета и выпивает весь имеющийся на борту алкоголь. Однако действительно помочь совладать со своими фобиями может только квалифицированный психолог. В преддверии летнего сезона свои советы читателям ПРАВДЫ. Ру дает кандидат психологических наук, семейным терапевт Валерия Утробина.

Методы борьбы с аэрофобией

1. Самый простой способ люди придумали сами, не обращаясь к психологам. Это ТАЛИСМАН . Сев в кресло самолета, человек держит в руке какой-то дорогой ему амулет, сжимает его в ладони, гладит и это действительно помогает ему успокоиться.

В психологии такой метод называется РИТУАЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ. Как правило, многие используют нечто вроде счастливой монетки, брелка, оберега. Здесь важно для самого себя определить вещицу, которая будет обладать такой магической защитной силой. Многим помогает молитва или даже чтение стихов перед взлетом. Возможны и другие варианты: распространенная традиция "посидеть на дорожку" тоже является своеобразным ритуальным действием, обещающим безопасный и легкий путь.

2. Другой способ — ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ВНИМАНИЕ С МЫСЛЕЙ НА ОЩУЩЕНИ Я или, по-научному, когнитивная интервенция. Если вас не покидает тревога, то, взойдя на борт, вы можете, например, попросить у стюардессы стакан прохладной воды. Вы пьете воду, ощущаете ее вкус и свежесть, чувствуете, как жидкость попадает в организм и создает приятное ощущение прохлады.

Другой когнитивный вариант — рассматривание. То есть можно понаблюдать, какого цвета глаза у людей, которые вас окружают. Какого цвета волосы. Составить свою статистику, кого среди ваших попутчиков больше: блондинов или брюнетов (или же блондинок или брюнеток). Такие наблюдения и сопоставления отвлекут вас от неприятных мыслей о перелете.

3. Распространенным методом борьбы с тревогой является РЕЛАКСАЦИЯ. Устроившись в кресле самолета, вы стараетесь максимально расслабиться и проговариваете про себя слова аутотренинга. У вас тяжелеют веки, руки, ноги и вместе с расслаблением приходит спокойствие. Важно, чтобы формулировки, которые вы для себя избрали, были максимально значимы для вас индивидуально. Фразы нужно повторять по нескольку раз, четко и лаконично. Например:

"Я совершенно спокоен и уравновешен",

"Полет пройдет легко",

"Посадка будет мягкой",

"Экипаж самолета высокопрофессионален",

"Я выбрал самую лучшую авиакомпанию",

"Самолет — самый безопасный вид транспорта",

"Меня хранит мой талисман".

На первый взгляд, такой способ успокоения кажется слегка банальным: невольно вспоминается советская комедия, где героиня Ирины Муравьевой убеждала себя: "Я самая обаятельная и привлекательная".

Однако не стоит его недооценивать. Многократно повторенные фразы проникают в сферу нашего подсознательного и превращаются в пусковой механизм на успокоение.

4. Следующий когнитивный прием похож на способ номер 2, но в этом случае внимание можно попробовать переключить не на ощущение, а на какие-нибудь другие ЗНАЧИМЫЕ ВЕЩИ . Правда, предмет должен быть действительно очень важным, чтобы соперничать в вашем сознании с чувством страха перед полетом. Так, например, если вы летите отдыхать, то представьте ожидающий вас комфортабельный номер, вспомните об обновках, которые томятся в чемодане и ждут своего звездного часа, вообразите, какие чудесные фотографии вы привезете из отпуска и как будете показывать их своим сослуживцам.

Если же в пункте назначения вас ожидает важная конференция, то, как можно более ярко представьте себе, как прошагаете к трибуне, с чего начнете речь, какой у вас при этом будет голос, какие люди будут вас слушать, в каком зале будет происходить мероприятие и какой фурор произведет ваше выступление.

Такой способ лучше всего подходит мужчинам. Поскольку мужчины, как правило, склонны больше к рациональности, а женщины — к эмоциям, то и способы справиться со страхом им подойдут не одинаковые. Так мужчинам чаще помогает фиксация на конкретных, осязаемых, значимых с практической точки зрения вещах, а женщины легче расслабляются, концентрируясь, например, на запахах, цветах, приятных переживаниях и ощущениях. Потому и в талисманы, дамы чаще выбирают не монетку, а дорогую сердцу фотографию, молитву или капельку любимых духов. Кстати, несколько элегантных жестов при нанесении духов могут стать незаменимыми ритуальными действиями перед взлетом.

5. Еще одним действенным методом управления страхом является УБЕЖДЕНИЕ . Это также действует чаще всего на представителей сильного пола. Здесь в ход идут факты, цифры — в общем статистика. Бывает, что достаточно человеку понять и поверить, что самолет действительно является намного более безопасным видом транспорта, чем, допустим, автомобиль, как страх перелетов отступает. Здесь главное, чтобы после этого пациент не побоялся снова сесть за руль.

6. Для натур творческих подойдет следующий метод — АРТТЕРАПИЯ, относящаяся к парадоксальным техникам. За несколько дней до предстоящего полета нарисуйте свой страх таким, как вы себе его представляете. У кого-то это будет одушевленное существо, у кого-то абстракция или целый сюжет. Таким образом осуществляется овеществление страха, то есть перевод его из когнитивного уровня в предметный.

И дальше происходит отнюдь не ритуальная казнь, как можно было бы подумать, а знакомство с этим нарисованным существом. "Ну как тебя зовут?" — даем ему имя. "А сколько тебе лет?" — придумываем ему возраст. "А семья у тебя есть?" — сочиняем ему семейную историю. "Семеро по лавкам? И злой шеф жизнь портит? И супруга сварливая?" — сочувствуем мы новому знакомому. "Так полетели со мной отдыхать!" Здесь и происходит парадоксальная, но чрезвычайно важная вещь — мы начинаем дружить со своей фобией. А разве можем мы бояться того, с чем мы подружились да еще и заняли при этом лидирующую позицию. "Только пока мы будем лететь в самолете, отдохни-ка в этой шкатулке", — говорим мы своему страху. И, сев в самолет, отправляем своего попутчика "спать" в какой-нибудь специально подготовленный ларчик. Желательно с замочком, чтобы не выпорхнул. "Сладких снов! А когда мы прилетим, я покажу тебе Рио-де-Жанейро"."Самое важное здесь стать хозяином своего страха, научаться им управлять, — подчеркивает Валерия Утробина. — И именно вещественные манипуляции хорошо в этом помогут. Только не нужно выбрасывать его за борт или как-то с ним расправляться — это приведет лишь к тому, что поиск выхода из сложной ситуации превратится в бег по замкнутому кругу. Многие клиенты приходят со словами: "Хочу избавиться от авиафобии!". Но после нескольких сеансов сами осознают, что не готовы с ней расстаться. Это сродни тому, чтобы любить человека лет 10, а потом махом вырвать его из своей жизни. Это не только невозможно, но и не нужно — важнее именно научиться управлять своими эмоциями, не давать им главенствовать над вами. Высший пилотаж — превратить свой страх в верного друга и помощника".

Уточнения

Аэрофо́бия (от др.-греч. ἀήρ — «воздух» и φόβος — страх) — боязнь полётов на летательных аппаратах.



Релакса́ция миорелакса́ция (от лат. relaxatio «ослабление, расслабление») — снижение тонуса скелетной мускулатуры.

