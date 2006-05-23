Брауновское движение: по следам «Кода да Винчи»

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После того, как профессор Роберт Лэнгдон — герой "Кода да Винчи" — указал миллионам читателей путь к разгадке многовековой тайны, способной, согласно нашумевшему бестселлеру, поставить с ног на голову все представления о христианстве, армии впечатленных тут же отправились по его следам. Парижские маршруты, описанные Брауном, и раньше входили в обязательное меню, которым потчевали туристов местные гиды. Однако теперь с легкой руки американского писателя эти экскурсии приобрели чуть ли не сакральное значение.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanazykina, CC BY-SA 4.0

Насколько "священны" знания, удачно реанимированные в книге американца, каждому судить самому. Но если раньше мы, порой скучая, бродили по залам Лувра и силились отличить одних голых богов от других, то теперь можно поучаствовать в игре "по следам героев "Кода да Винчи" и разнообразить свои прогулки по вехам истории и искусства.

"В книге представлены точные описания произведений искусства, архитектуры, документов и тайных ритуалов" — утверждает Дэн Браун в предисловии к своему роману. Однако главное здесь — мистика. Места, посещаемые героями романа, находятся на разных Линиях Розы, хранящих страшную Тайну. Одно находится в Великобритании, второе — во Франции . В Париже линия проходит через Лувр, а затем через гномон в церкви Сен-Сюльпис. Название часовни Рослин в Шотландии также созвучно магическому термину: Rosslyn от Rose line.

И пусть уже ни для кого не секрет, что, скажем, столица Франции воссоздана американским писателем весьма небрежено, тем не менее, восторженные читатели с завидным азартом расхаживают по Европе, использую книгу с примелькавшейся обложкой вместо путеводителя. Какими же маршрутами?

Первый из них обозначим как "Отель Ритц — Лувр". Путешествие по "кодовым" местам, можно начать в баре знаменитой гостиницы, куда, не мелочась, Браун поселил своего главного героя — тогда день несомненно задастся. "Литературного антуража" добавит бокал коктейля Махито — любимого напитка Эрнеста Хемингуэя. Приезжая в Париж, он неизменно останавливался в Ритце. Кстати, Хэм пил Мохито исключительно по утрам. Правда, в книге Брауна все происходит исключительно ночью.

От Вандомской площади, где находится Ритц, Браун предлагает проехаться на маленьком "Ситроене", но мы предпочтем идти пешком. Мимо здания Гранд Опера свернем к югу на рю де Риволи к северному входу парка Тюильри — это все находится недалеко друг от друга и рассчитано минут на сорок ходьбы. На выходе из парка стоит гигантская каменная арка Карузель, отсюда (по версии писателя), с эспланады открывается вид на четыре музея изящных искусств — по одному в каждой части света.

Справа по ту сторону Сены и набережной Вольтера — подсвеченный фасад старого вокзала (музей д'Орсе). Слева видна часть ультрасовременного центра Помпиду. Позади — обелиск Рамсеса, он отмечает место, где находится музей Же-де-Пом. И, наконец, впереди — монолитные очертания дворца времен Ренессанса, самый знаменитый музей мира Лувр. Правда, коренные парижане не представляют себе, куда это надо взобраться, чтобы увидеть центр Помпиду, и считают, что Браун страдает легким топографическим недомоганием. Но так ли это важно? Главное — кураж появился!

Продолжаем преследование. От парка Тюильри до Лувра — рукой подать. Если стать к арке Карузель спиной, то перед нами будет то, что мы искали. Вспомним, что в первых главах "Кода да Винчи" в Лувре происходит ряд ключевых событий. Здесь убили Жака Соньера, здесь состоялось знакомство Роберта Лэнгдона и Софи Невё, именно отсюда они убегают от Безу Фаша и направляются в Лондон, а затем в Шотландию.

Здание Лувра считается самым длинным в Европе: по его длине могли бы разместиться целых три Эйфелевы башни. Согласно приблизительной оценке, на внимательный осмотр 65 300 экспонатов музея среднему посетителю понадобится пять недель. Но большинство туристов предпочитают беглый осмотр. Пробежка по Лувру выглядит примерно так: туристы бодрым шагом проходят по залам музея, стремясь увидеть три самых знаменитых экспоната — "Мону Лизу", Венеру Милосскую и Нику — крылатую богиню победы.

Браун здесь вновь не стал оригинальничать и выбрал стандартный маршрут: через Большую галерею — к "Моне Лизе". Галерея соединяет Лувр с дворцом Тюильри через угловой "павильон Флоры" и в настоящее время считается одной из самых протяженных в мире, ее длина равняется 442 метрам.

Здесь собрана лучшая в мире коллекция итальянских живописцев — полотна да Винчи, Тициана, Караваджо — но Брауна больше всего впечатлил ее уникальный паркетный пол. "Выложенный из диагональных дубовых паркетин,

Брауновское движение: по следам "Кода да Винчи"

он не только поражал своим потрясающим геометрическим рисунком, но и создавал оптическую иллюзию: походил на многомерную сеть, что создавало у посетителей ощущение, будто они проплывают по галерее, поверхность которой меняется с каждым шагом", — пишет он.

От ширины галереи тоже захватывает дух, здесь легко можно проложить рельсы для двустороннего движения пассажирских поездов. По центру на определенном расстоянии друг от друга стоят статуи и огромные фарфоровые вазы, которые разграничивают экспозиции и разделяют поток посетителей. Именно в этом месте и произошло страшное убийство — завязка всей брауновской истории.

"Мона Лиза"… Знаменитое полотно висит в Саль де Эта — отдельном маленьком зале, попасть куда можно только из Большой галереи. "Двери в этот зал находились всего в двадцати метрах от того места, где нашли убитого куратора". Официальной версии о том, кто же изображен на этом легендарном холсте, до сих пор не существует. Некая знатная горожанка, родственница Лоренцо Медичи, который был покровителем Леонардо или куртизанка графиня Сфорца? Есть версии, что это автопортрет, которому художник придал женские черты. Или портрет одного из его любимых учеников в женской одежде.

"Она так смотрит… будто знает то, чего не знают другие. Как дети в школе, когда у них есть секрет", — говорит Браун устами главной героини детектива Софи. И последующими экскурсами в мифологию намекает на то, что в виде Моны Лизы Леонардо изобразил на самом-то деле гермафродита — существо, сочетающее мужское и женское начало.

Говорят, что улыбка на лице изображенной да Винчи женщины то появляется, то исчезает. Это причуды восприятия, которое меняется в зависимости от того, на что направлен взгляд. Если смотреть в глаза Моне Лизе, то подбородок оказывается в периферийной зоне зрения, которая и создает эффект неуловимой улыбки. А стоит взглянуть на губы, она пропадает.

Допустим. Но величайшим произведением искусства "Мона Лиза" считается все же не поэтому. Знаменита она благодаря тому, что стала наивысшим достижением Леонардо да Винчи, в котором с кропотливостью ювелира мастер прописал каждый миллиметр живописного полотна. Несмотря на свое "величие", "Мона Лиза" по размеру — совсем небольшая картина: где-то 80 на 50 см, даже меньше репродукций, продающихся в сувенирных магазинах Лувра.

Но хватит о Джоконде. Пока мы глазеем на нее, главный герой пытается скрыться от французского правосудия в луврском туалете. Что же увидел Лэнгдон подойдя к его окну, расположенному на высоте 12 метров? "Слева через Сену… освещенную Эйфелеву башню. Прямо впереди — Триумфальная арка. А справа, на закругленном холме Монмартра, виднелись закругленные очертания собора Сакре-Кер". Ради такой панорамы можно пойти и в туалет. Но опять же, коренные парижане сильно сомневаются, что собор Сакре-Кер хоть каким то боком может влезть в это окошко. Хотя проверить можно! На этом поход в Лувр заканчивается побегом главного героя Брауна и его спутницы.

Отметим, что музейщики уже предлагают туристам совершить отдельную экскурсию по следам персонажей книги, а теперь уже и киноленты. Тот, кто пожелает ощутить себя в роли профессора или его партнерши, должен лишь взять напрокат трубку аудиогида, говорящего голосом Жана Рено (Безу Фаша — в киноверсии) и следовать по залам и галереям Лувра описанным нами маршрутом, включая, видимо, и уборную.

Продолжение следует…

Уточнения

«Код да Ви́нчи» (англ. The Da Vinci Code) — роман американского писателя Дэна Брауна, изданный в апреле 2003 года издательством «Doubleday Group». «Код да Винчи» стал продолжением другого популярного романа Брауна 2000 года «Ангелы и демоны».

