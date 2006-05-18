Завтрак туриста: что у нас в меню?

7:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Национальная кухня традиционно является одним из самых значимых штрихов в портрете каждой страны. Возвращаясь из путешествия, мы всегда привозим с собой множество впечатлений, и зачастую чуть ли не самыми яркими из них становятся воспоминания о гастрономических изысках, которыми удивили нас далекие края. Потому в преддверии сезона отпусков куда ни глянь, каждая "туристическая держава" представляет свое эксклюзивное меню, призванное поразить воображение иностранных гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by Кириллин, Вячеслав Александрович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Татарская кухня

Так, во Франции совсем недавно завершился ежегодный фестиваль Раковин. Главными героями здесь стали всяческие съедобные обитатели моря. Гурманы-французы обычно уплетают здесь немереное количество морепродуктов, приготовленных самыми изысканными способами, приглашая туристов делать то же самое. Именно здесь туристам представилась возможность попробовать все разнообразие редких моллюсков, оранжевых кораллов, устриц и улиток, томящихся под диковинными соусами, которое представляют французские шеф-повара.

Национальная кухня в разных народах

А вот британские кулинары наметили свои "показательные выступления" на начало июня. С 15 по 18 июня в "Риджентс парке" все желающие смогут наслаждаться образцами лучших блюд ресторанов города по самым "вкусным" ценам. За три дня посетители фестиваля смогут позавтракать, пообедать, поужинать у именитых лондонских шеф-поваров в более чем 40 модных заведениях.

Помимо отменной кухни, гостей ожидают:

разнообразные шоу,

семинары

мастер-классы от ведущих специалистов,

кулинарных школ,

винных академий.

Плата за вход на это торжество гастрономии составит порядка 20 евро.

Вкусовыми фантазиями славится и Каталония, где весь нынешний год объявлен годом гастрономии. Отметим, что в рейтинге лучших ресторанов мира первое место эксперты отдали каталонскому ресторану "El Bulli". Как рассказала ПРАВДЕ. Ру представитель посольства Каталонии Кристина Ионицкая, все места в этом заведении, ставшем законодателем кулинарной моды, расписаны на несколько месяцев вперед.

Секрет его популярности в подходе шеф-повара, который, разработав уникальную философию питания, превратил свою кухню в настоящую лабораторию, а процесс трапезы — в истинное искусство со свойственным этим местам сюрреалистическим оттенком. Например, на шикарном блюде под стеклянным колпаком вам приносят небольшой воздушный шарик. В первые мгновения вы не понимаете, что с ним делать. Несколько секунд официант наслаждается вашим недоумением. После этого он прокалывает шарик иголкой, и вас окутывает необыкновенный аромат, распространяющийся из лопнувшего аксессуара. Еда — это не только утоление голода и удовольствие от вкуса, но и услаждение ароматом — убежден повар-алхимик.

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Ну а если вы не оказались в числе счастливчиков, попавших в святая святых каталонской гастрономии, то в каждом ресторанчике Барселоны вас ожидают свежевыловленные морепродукты, хамон - традиционная каталонская вяленая ветчина, поджаренный хлеб и молодая зелень - фирменные каталонские яства, приготовленные еще и с осознанием торжественного статуса текущего года.

В национальной кухне не бывает мелочей. Как выясняется, и конкуренция здесь весьма серьезная, особенно накануне туристической страды. Так на минувшей неделе разразился нешуточный скандал между Турцией и Кипром, камнем преткновения в котором стала, не больше не меньше, "родословная" одного из всеми любимых десертов.

При этом "перетягивание гастрономического каната" происходит в самых высших эшелонах власти. Вот уже несколько дней на столе у глав Евросоюза лежит "дело о пахлаве", инициированное турецкой стороной.

Отметим, что трапеза для греков — это намного больше, чем просто прием пищи. Пожалуй, именно за обеденным столом происходит самая активная часть жизни греков. Семьи и друзья собираются за столом, откладывают все свои дела и на несколько часов забывают о неприятностях, наслаждаясь любимыми блюдами, которые составляют предмет истинной национальной гордости.

Одним из таких любимых блюд и является пахлава (или баклава). Увлекшись расхваливанием своей родины и ее кулинарных достоинств в праздничных брошюрах, выпущенных по случаю Дня Европы, киприоты назвали знаменитое лакомство греческим традиционным продуктом. Назвали и турок не спросили. Но не тут-то было.

Ревнивые турки тут же забили тревогу. Министр юстиции Джемиль Чичек не потерпев такой самонадеянности, заявил: "Кое-кто занимается культурным воровством и пытается присвоить себе авторские права на баклаву".

За дело взялся и руководитель Торговой палаты Анкары Синан Айгюн, который с молниеносной быстротой собрал пресс-конференцию, на которой сделал несколько экстренных заявлений по этому стратегически важному вопросу.

Слово "баклава", сообщил он, является турецким, а первое официальное упоминание о сладости, которую традиционно готовят из слоеного теста и пряной ореховой начинки, относится XV веку.

"В поваренной книге музея османских правителей Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха — покорителя Стамбула, согласно которой первая во дворце баклава была приготовлена в августе 1453 года", — блеснул государственный муж знанием истории национальной гастрономии.

Опасаясь, что древние документы кому-то покажутся недостаточно убедительными, глава турецкого патентного ведомства Юсуф Балджи решил, что в кулинарном поединке победит самый быстрый. Балджи призвал как можно скорее официально зарегистрировать пахлаву в Патентной организации Европы продуктом турецкой национальной кухни. Тут он вспомнил, что турки так и не имеют международных патентов на всемирно известные "турецкий кофе", рахат-лукум и всем известный кебаб. Таким образом "гастрономический скандал" теперь на полном серьезе будет разбираться в Евросоюзе.

Более того, рядовые турецкие граждане тоже почувствовали себя уязвленными в лучших кулинарных чувствах. В Стамбуле даже прошли демонстрации под лозунгом "Пахлава принадлежит туркам, и мы не позволим греческим киприотам кормить ею мир!" Отстаивая свое национально-кулинарное достоинство, турки готовы попотчевать лакомством Брюссель, если вдруг скупые документальные доказательства покажутся представителям Евросоюза недостаточно убедительными. Ведь их пахлава — всем пахлавам пахлава, и пусть теперь это будет закреплено документально.

Киприоты же этой склоки пока сторонятся и, отрешившись от всех неприятностей, видимо, продолжают вкушать любимое лакомство за обеденным столом. Отметим, что в чью бы пользу не разрешилось "дело о пахлаве", на суровые санкции за нарушение "авторских прав" ни одной из сторон не грозят, а засветиться в громком международном скандале, да еще таком "сладком", ни Турции, ни Кипру не помешает. Ведь не благодаря ли такому громкому разбирательству теперь вся Европа знает, что Грузия, оказывается, производит вино.