Завтрак туриста: что у нас в меню?

Национальная кухня традиционно является одним из самых значимых штрихов в портрете каждой страны. Возвращаясь из путешествия, мы всегда привозим с собой множество впечатлений, и зачастую чуть ли не самыми яркими из них становятся воспоминания о гастрономических изысках, которыми удивили нас далекие края. Потому в преддверии сезона отпусков куда ни глянь, каждая "туристическая держава" представляет свое эксклюзивное меню, призванное поразить воображение иностранных гурманов.
Так, во Франции совсем недавно завершился ежегодный фестиваль Раковин. Главными героями здесь стали всяческие съедобные обитатели моря. Гурманы-французы обычно уплетают здесь немереное количество морепродуктов, приготовленных самыми изысканными способами, приглашая туристов делать то же самое. Именно здесь туристам представилась возможность попробовать все разнообразие редких моллюсков, оранжевых кораллов, устриц и улиток, томящихся под диковинными соусами, которое представляют французские шеф-повара.
А вот британские кулинары наметили свои "показательные выступления" на начало июня. С 15 по 18 июня в "Риджентс парке" все желающие смогут наслаждаться образцами лучших блюд ресторанов города по самым "вкусным" ценам. За три дня посетители фестиваля смогут позавтракать, пообедать, поужинать у именитых лондонских шеф-поваров в более чем 40 модных заведениях.
Помимо отменной кухни, гостей ожидают:
Плата за вход на это торжество гастрономии составит порядка 20 евро.
Вкусовыми фантазиями славится и Каталония, где весь нынешний год объявлен годом гастрономии. Отметим, что в рейтинге лучших ресторанов мира первое место эксперты отдали каталонскому ресторану "El Bulli". Как рассказала ПРАВДЕ. Ру представитель посольства Каталонии Кристина Ионицкая, все места в этом заведении, ставшем законодателем кулинарной моды, расписаны на несколько месяцев вперед.
Секрет его популярности в подходе шеф-повара, который, разработав уникальную философию питания, превратил свою кухню в настоящую лабораторию, а процесс трапезы — в истинное искусство со свойственным этим местам сюрреалистическим оттенком. Например, на шикарном блюде под стеклянным колпаком вам приносят небольшой воздушный шарик. В первые мгновения вы не понимаете, что с ним делать. Несколько секунд официант наслаждается вашим недоумением. После этого он прокалывает шарик иголкой, и вас окутывает необыкновенный аромат, распространяющийся из лопнувшего аксессуара. Еда — это не только утоление голода и удовольствие от вкуса, но и услаждение ароматом — убежден повар-алхимик.
Ну а если вы не оказались в числе счастливчиков, попавших в святая святых каталонской гастрономии, то в каждом ресторанчике Барселоны вас ожидают свежевыловленные морепродукты, хамон - традиционная каталонская вяленая ветчина, поджаренный хлеб и молодая зелень - фирменные каталонские яства, приготовленные еще и с осознанием торжественного статуса текущего года.
В национальной кухне не бывает мелочей. Как выясняется, и конкуренция здесь весьма серьезная, особенно накануне туристической страды. Так на минувшей неделе разразился нешуточный скандал между Турцией и Кипром, камнем преткновения в котором стала, не больше не меньше, "родословная" одного из всеми любимых десертов.
При этом "перетягивание гастрономического каната" происходит в самых высших эшелонах власти. Вот уже несколько дней на столе у глав Евросоюза лежит "дело о пахлаве", инициированное турецкой стороной.
Отметим, что трапеза для греков — это намного больше, чем просто прием пищи. Пожалуй, именно за обеденным столом происходит самая активная часть жизни греков. Семьи и друзья собираются за столом, откладывают все свои дела и на несколько часов забывают о неприятностях, наслаждаясь любимыми блюдами, которые составляют предмет истинной национальной гордости.
Одним из таких любимых блюд и является пахлава (или баклава). Увлекшись расхваливанием своей родины и ее кулинарных достоинств в праздничных брошюрах, выпущенных по случаю Дня Европы, киприоты назвали знаменитое лакомство греческим традиционным продуктом. Назвали и турок не спросили. Но не тут-то было.
Ревнивые турки тут же забили тревогу. Министр юстиции Джемиль Чичек не потерпев такой самонадеянности, заявил: "Кое-кто занимается культурным воровством и пытается присвоить себе авторские права на баклаву".
За дело взялся и руководитель Торговой палаты Анкары Синан Айгюн, который с молниеносной быстротой собрал пресс-конференцию, на которой сделал несколько экстренных заявлений по этому стратегически важному вопросу.
Слово "баклава", сообщил он, является турецким, а первое официальное упоминание о сладости, которую традиционно готовят из слоеного теста и пряной ореховой начинки, относится XV веку.
"В поваренной книге музея османских правителей Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха — покорителя Стамбула, согласно которой первая во дворце баклава была приготовлена в августе 1453 года", — блеснул государственный муж знанием истории национальной гастрономии.
Опасаясь, что древние документы кому-то покажутся недостаточно убедительными, глава турецкого патентного ведомства Юсуф Балджи решил, что в кулинарном поединке победит самый быстрый. Балджи призвал как можно скорее официально зарегистрировать пахлаву в Патентной организации Европы продуктом турецкой национальной кухни. Тут он вспомнил, что турки так и не имеют международных патентов на всемирно известные "турецкий кофе", рахат-лукум и всем известный кебаб. Таким образом "гастрономический скандал" теперь на полном серьезе будет разбираться в Евросоюзе.
Более того, рядовые турецкие граждане тоже почувствовали себя уязвленными в лучших кулинарных чувствах. В Стамбуле даже прошли демонстрации под лозунгом "Пахлава принадлежит туркам, и мы не позволим греческим киприотам кормить ею мир!" Отстаивая свое национально-кулинарное достоинство, турки готовы попотчевать лакомством Брюссель, если вдруг скупые документальные доказательства покажутся представителям Евросоюза недостаточно убедительными. Ведь их пахлава — всем пахлавам пахлава, и пусть теперь это будет закреплено документально.
Киприоты же этой склоки пока сторонятся и, отрешившись от всех неприятностей, видимо, продолжают вкушать любимое лакомство за обеденным столом. Отметим, что в чью бы пользу не разрешилось "дело о пахлаве", на суровые санкции за нарушение "авторских прав" ни одной из сторон не грозят, а засветиться в громком международном скандале, да еще таком "сладком", ни Турции, ни Кипру не помешает. Ведь не благодаря ли такому громкому разбирательству теперь вся Европа знает, что Грузия, оказывается, производит вино.
Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.