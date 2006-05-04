Техника безопасности или как обманывают туристов

Сезон отпусков уже на носу, и мы с удовольствием строим планы летнего отдыха. Однако все мы наслышаны о том, что путешествие в далекие края может быть испорчено ложкой дегтя в виде каких-либо непредвиденных обстоятельств. Часть из них нам могут преподнести нерадивые турагентства, ну а некоторые разочарования могут стать следствием нашей собственной невнимательности. Конечно, всего наперед предугадать невозможно, но мы будем исходить из простой истины "предупрежден — значит вооружен".

Как обманывают туристов в разных странах. Не попадитесь, чтобы не испортить себе отпуск

Что происходит до поездки?

Перво-наперво определяемся с турагентством. По словам специалистов, здесь главный критерий — профессионализм и компетентность. При этом размер фирмы не имеет практически никакого значения. Как показывает практика, крупным компаниям многие направления могут оказаться "не по зубам". Массовые направления, такие как Турция, Кипр, Испания, Египет, Таиланд — это пожалуйста, но, например, Индия или сафари в Африке — это удел относительно небольших компаний.

Хорошая фирма может быть совсем молодой, и, тем не менее, играть заметную роль на рынке. К примеру, сплоченный коллектив хороших профессионалов ушёл из крупной фирмы и создал свою. Пусть она не поражает размахом, зато в нее перекочевали опыт, связи, клиентская и агентская сеть. Работают, как известно, не с фирмами, а с людьми.

Кроме того, нелишне узнать, кто является основными игроками рынка на выбранном направлении. Либо они уже у всех на слуху, либо познакомиться с ними придется на страницах специализированных изданий. То, что сами компании сообщают о себе в рекламных буклетах, не всегда достоверно, поэтому можно купить пару номеров и почитать, что пишут независимые эксперты о расстановке сил на туристической ниве.

Добрые отзывы друзей и знакомых — это несомненный плюс в копилку выбранной компании. И все же они не могут в должной степени служить гарантией того, что именно ваша поездка пройдет без проблем. Увы, накладки случаются даже у самых замечательных и благонадежных турфирм. Тут главное не стать параноиком.

Стоит обратить внимание и на особенности общения турагента с вами как с клиентом. Основной критерий здесь — комфорт. Если при разговоре с улыбающимся молодым человеком вас не покидает смутная нервозность, то прислушайтесь к себе. Что до моментов менее эфемерных, то:

во-первых, с вами в компании должен работать один конкретный человек. С ним в случае необходимости вы можете связаться, назначить ему встречу, решить все возникающие вопросы;

во-вторых, хороший турагент всегда спросит вас, что бы вы хотели получить от вашей поездки. При помощи наводящих вопросов он поможет определить круг возможных вариантов и, наконец, порекомендует что-то, исходя из ваших желаний и возможностей. Плохо когда, спросив, куда вы хотите съездить, вам просто протягивают каталог;

в-третьих, ваш агент не должен скрывать название туроператора, чей тур он продает.

Более того, обсуждение подходящего туроператора (и его выбор с пользой для клиента) является одной из важнейших функций турагента. У некоторых туроператоров постоянно есть спецпредложения, позволяющие туристу значительно сэкономить, а у некоторых вообще нет привычки снижать цены. Найти наилучший вариант, исходя из многих факторов, и обосновать его — задача турагента.

Хорошо, если при необходимости, турагент может также позвонить туроператору или за границу и решить вопросы. Поэтому знание языка для международного общения и более-менее неформальные отношения с туроператорами, — тоже весомые аргументы в пользу туристического агентства.

Правы те туристы, которые перед тем, как ставить подпись под договором с компанией проявляют любознательность, и в том же Интернете знакомятся с возможными схемами обмана, которые, увы, практикуют многие фирмы.

Так, например, специалисты не советуют подписывать договор, в котором предусмотрена возможность замены выбранного отеля на неизвестно какой "равнозначный". За такой формулировкой часто скрывается следующая схема. Агенты продают вам места в именитом отеле, заведомо зная, что он давно уже наполнен под завязку. В итоге вам предлагают поселиться в другой гостинице, которая, как вам объясняют, еще лучше и дороже. Видя ее расценки в прайс-листах своего туроператора, вы соглашаетесь, ведь она действительно дороже. На деле же получается, что вас поселили в простаивающий отель, цены на номера в котором специально завышены вашей же фирмой. Хорошо если вас все устроило. А если по особым причинам вам нужен именно тот первый отель? А если в предложенном не оказалось кортов, бассейнов или гольфклубов, о которых вы так мечтали?

Поэтому если в договоре идет речь о возможной замене отеля, заранее продумайте два-три устраивающие вас варианта и внесите в договор эти запасные названия. Кроме того, вы сами можете связаться с популярным отелем, назвать своего туроператора и поинтересоваться, есть ли бронь.

Во время поездки

Но вот, наконец, все организационные вопросы позади, вы прибыли в страну своей мечты и уже готовы "расслабиться и получать удовольствие". Однако пусть даже вы оказались на райских островах, где все дышит безмятежностью, будьте на чеку. Местные аборигены в лице гидов, официантов, таксистов, полицейских могут готовить для вас не слишком приятные сюрпризы.

Во-первых, гиды.

Они, например, постоянно будут советовать вам, где "лучше всего" пообедать, потом увезут вас куда-нибудь на отшиб в сомнительную забегаловку, где вам придется есть втридорога, а ваш провожатый в это время, кладя в карман солидные комиссионные, будет беседовать с хозяином заведения об общих родственниках.

Если вы попали в такую ситуацию, то хотя бы не слушайтесь гида, когда он предложит вам взять не комплексный обед за 8-10 евро, а две порции второго — "рыбы, отведать которую сюда приезжают со всех краев". Не забывайте, что цена блюда увеличивается в разы, если вы заказываете его отдельно.

Во-вторых, официанты и рестораторы.

В непредвиденную ситуацию можно попасть, например, в греческих заведениях, специализирующихся на приготовлении свежевыловленной рыбы. Официанты и даже лично хозяин заведения безупречно вас обслужат — с вежливой улыбкой принесут заказ: основные блюда, напитки и гарнир, сопровождая всё это фразами типа "It is compliment". Однако когда вам предложат счет, вам придется немало удивиться — цена может составить больше 200 евро при том, что среднестатистический обед в ресторанах Греции стоит в 4-5 раз дешевле.

Хитрость вот в чем: у подобных заведений нет такого понятия как "вес" или "выход продукта". Соответственно, в меню стоит некая ориентировочная цена (за условную порцию), но повар сам определяет, какого размера должна быть реальная порция. Естественно, он делает порции такими, чтобы не было остатков — рыба-то свежевыловленная — то есть очень большими. Значит, и цена у этого блюда получается соответствующая.

А что касается "комплиментов", так это просто особенности произношения и "трудности перевода". Не дайте себя обмануть — на самом деле имеется в виду "It is complEment" — то есть оплачивается отдельно. Так что, изучая меню в рыбных ресторанах, сразу уточняйте, каков вес порции и включён ли в неё гарнир. Иначе рискуете получить множество "комплиментов", за которые придётся дорого заплатить.

Грешок с "ошибками" в ресторанных счетах водится практически за всеми ресторанами, рассчитанными на туристов. "Нагреть" рассеянного приезжего на пару десятков евро считается во многих барах и кафетериях, чуть ли ни "хорошим тоном". То же относится и к счетам при выезде из отеля. Так что не витайте в облаках.

В-третьих, таксисты.

Садясь в такси, особенно в Египте или Турции, сразу оговаривайте стоимость поездки с водителем. Договорившись, скажем, на 5$ и добравшись до места, никогда не расплачивайтесь в кабине такси: выходите и только потом отдавайте деньги! Иначе вы рискуете, расплатившись, уехать против своей воли куда-нибудь "к черту на куличики", а потом заплатить три цены, чтобы вас вернули на место. Если, когда вы выходите из такси и протягиваете водителю условленные 5 баксов, а он начинает громко возмущаться, что вы должны ему в десять раз больше, не обращайте внимания. Спокойно шагайте от такси и не оборачивайтесь — это у местных такое развлечение. И заработок, если повезет и турист попадется "впечатлительный". Если не уймется — пригрозите полицией. Действует практически безотказно.

И в заключении, о правоохранительных органах.

Прибывая в новую страну, дабы не попасть впросак, первым делом выясните, как выглядят в ней настоящий блюститель порядка. Излюбленный прием воришек, например, в Мадриде — к туристу подруливают фальшивые полицейские и просят показать документы. Скорее всего, паспорт у него лежит в портмоне с деньгами, которое он автоматически им демонстрирует. Целью операции является оценка состоятельности "клиента". Если финансовая состоятельность этих ребят заинтересует, за этим, очевидно, может последовать что-нибудь недоброе.

Как видим, надеясь беззаботно провести время в дни своего долгожданного отпуска, мы становимся уязвимы для тех, кто хочет нечестно подзаработать на этом нашем законном желании. Однако это не означает, весь свой отдых нужно превратить в сплошную череду подозрений и разбирательств. Просто будьте собранны и удачного вам путешествия.