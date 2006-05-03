Отпустите меня в Гималаи!.. на поиски Шангри-Ла

12:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новозеландец Эдмунд Хиллари, первый покоритель Эвереста, обратился к туристам всего мира с просьбой поддержать туристическую отрасль Непала, экономика которого оказалась на грани кризиса. 85-летний альпинист застал трехнедельные антимонархические волнения, охватившие королевство, в Катманду. Из-за всеобщей забастовки, парализовавшей транспортное сообщение в стране, Хиллари, как и десятки других туристов, вынужден был отказаться от запланированной экспедиции.

Напомним, что беспорядки нанесли едва ли не больший удар по туризму, чем гражданский многолетний конфликт между маоистами и монархией. Боевики, контролировавшие самые живописные уголки Гималаев, не грабили туристов, а лишь требовали "налог" в размере $125. Еще пять лет назад они брали по $50.

Теперь обстановка в стране явно улучшается. Король Непала Гьянендра Бир Бикрам Шах Дэв объявил о возобновлении работы парламента, распущенного в 2002 году. Восстановление парламента было главным требованием семи ведущих политических партий Непала, протестовавших против "авторитарного правления" короля и активно выступавших за восстановление демократии.

Это, в свою очередь, не замедлило отразиться на туристическом рынке, сообщает ИС " Банко ". Еще неделю назад туристы отказывались от поездок, и туроператорам приходилось переориентировать их на другие направления. Однако в последние дни апреля ситуация в стране нормализовалась. Нет ни демонстраций, ни комендантского часа. В итоге сейчас туроператоры получают новые заявки на путешествие в Гималаи.

А между тем, май — один из самых благоприятных месяцев для путешествия по Непалу: в эту пору здесь практически не бывает дождей.

В Гималаях берут начало главные реки Южной Азии — Ганг, Инд, Брахмапутра. Многие маршруты паломников-индуистов пролегают по их истокам. Занятная деталь — у истоков туризма по здешним местам стоит эмигрант из… Одессы, русский танцор Борис Лиссаневич. После революции бывший ученик кадетского училища объездил весь мир с "Русским балетом Дягилева". В тридцатых годах он переехал сначала в Индию, где занялся предпринимательской деятельностью, а в 1953 году по приглашению короля Непала поселился в этой стране. Именно он открыл здесь Royal Hotel, ставший местом остановки множества экспедиций, в том числе и первых покорителей высочайшей вершины мира — Эвереста.

Это самая величественная горная цепь на планете, и живут среди них 40 миллионов человек. География, климат и история позволили возникнуть тут такому разнообразию культур, какого не встретишь ни в одном другом регионе. Но для современных туристов такое определение для какой-либо местности стало уже не более чем распространенным клише.

Здесь важно другое: особый мистический имидж страны, в которой можно достичь совершенного просветления. Непальцы знают, запад мифологизирует Гималаи, изображая этот край — " Шангри-Ла " — как страну, в которой господствует не потребительское мышление, а духовность, определяющая всю деятельность человека.

Писатели, альпинисты, туристические агентства изо всех сил стремятся поддержать миф о Шангри-Ла. Причины вполне ясны. Как рассуждает непальский журналист Канак Мани Диксит, запад открыл для себя этот мир в конце 60-х годов, в пору, когда "благополучные нации ощутили первые признаки пресыщения и отправились на поиски духовных "противовесов". Благодаря мощи горных пейзажей и тибетско-буддийской культуре Гималаи прекрасно справились с этой ролью. Легендарный замок святого Грааля, который никто никогда невидел, находится теперь высоко на заоблачных гималайских вершинах.

Жители Непала с улыбкой относятся к тому, что европейские туристы, привлекаемые горной экзотикой, готовы принимать на веру любые сказки об их родине, любые искажения ее облика, выглядящие интригующе и завораживающе.

Но Непал не нуждается в приукрашивании. Слышали ли вы о Мустанге, или, как его называют, Ло — регионе, на севере центральной части Непала, открытом для посещения туристами лишь в 1992 году? В этой уединенной долине высоко в горах есть все, что может привлечь путешественника: здесь живет маленький, говорящий на тибетском языке народ, есть раджа, своего рода король, старинный город, окруженный стенами, древние монастыри, которые не были разорены красногвардейцами Пекина.

" Мустанг — больше Тибет, чем сам Тибет", — говорят непальцы.

Здесь есть подлинное очарование — но как раз оно доступно далеко не всем. Здешние тишина и спокойствие показались, например, не достаточно впечатляющими команде японских телевизионщиков, которые снимали недавно документальный фильм о Мустанге. Так они заплатили непальским полицейским за то, чтобы те встали на глиняных крышах города с оружием на изготовку — как будто журналисты решились проникнуть в строго охраняемую крепость.

Но места эти хранят тайну, которую не покажет ни один фильм. Кто пройдет через Гималаи без всяких предубеждений, отрешившись от стереотипов, откроет для себя реальность намного более разнообразную, чем тусклый свет разрекламированной Шангри-Ла.

В начале 1995 года сложилась довольно курьезная ситуация, также основанная на священной славе некоторых непальских мест. Норвежский альпинист Арне Несс попросил у непальского министра туризма разрешение подняться на Дрангнаг-Ри, высота которой составляет 6801 метр. Эту вершину еще никто никогда не покорял — она возвышается над долиной Бейул и является священной для буддистов всего мира. Ступить на ее землю можно лишь с благочестивыми духовными намерениями, но не из спортивного интереса. Поэтому запрос Несса вызвал бурю возмущения. Однако не в Непале, как можно было бы предположить, а на родине амбициозного путешественника.

Неделю продолжались споры альпинистов, этнологов и философов — на публичных дискуссиях в телевизионных ток-шоу и в газетных интервью. В это время в непальской столице, как ни странно, мало кого занимали намерения Несса. Что думали о них жители долины Бейул, никто не знает — они в информационной компании не участвовали. Лишь некоторые шерпы проявили чисто профессиональную заинтересованность.

Когда британцы 75 лет назад начали восхождения на Эверест, они в качестве помощников нанимали людей из племени шерпа, пришедшего в Непал из Тибета. Так и повелось. Слово "шерпа" в современном Непале нередко означает то же, что "носильщики". Именно они, в предвкушении заработка оживились, услышав о планах норвежского альпиниста.

В итоге в апреле 1995 года два норвежца и двое шерпов взошли на Дрангнаг-Ри. С тех пор многие считают, что древние традиции мало значат в жизни современного Непала.

Канак Мани Диксит еще более категоричен. По его мнению, многие в самих Гималаях мечтают о той же Шангри-Ла, только там она называется " Амри-Ка " — блаженная страна США. По его словам, в каждом затерянном в горах деревенском доме с появлением телевизора зарождается мечта о более легкой жизни, о таких заманчивых и красиво упакованных западных товарах. А ведь основу рациона жителей здешних деревень до сих пор составляют хлеб и тибетский чай с солью и маслом.

"Занятно наблюдать, — рассказывает журналист, — как в Гималаях сталкиваются оба эти представления о Шангри-Ла, когда, например, непалец хочет снести свой старый, богато разукрашенный деревянный дом и переселиться в более удобную цементную постройку, а иностранец пытается убедить его в том, что это неправильно".

И все же не нужно верить словам о том, что сейчас вам предоставляется одна из последних возможностей открыть для себя Шангри-Ла и красоты здешних мест, будто прежних Гималаев скоро совсем не станет. Да, непальцы сейчас очарованы западом, а в стране все последние годы неспокойно. Да, газеты не устают заявлять, что леса в горах центрального Непала погибают, а шерпа утратили свою культуру, которую так ценили туристы. В семидесятых годах Всемирный банк предрекал, что в Непале "к 2000 году вообще не останется лесов".

И напротив, заголовки газет почти никогда не говорят, что "Гималаи выздоравливают". А это именно так. По словам специалистов, на спутниковых фотографиях отчетливо видно, что подвергавшиеся процессам эрозии склоны гор снова зазеленели. А жители горных деревень хотя и мечтают ездить на фордах, но массовой миграции со своего высокогорья в соединенные штаты пока все же не готовят. Что же касается беспорядков, то, как отмечают специалисты по туризму в Непале, туристические тропы проходят вдалеке от тревожных событий, и многие деревни продолжают жить своей нормальной традиционной жизнью среди Гималайских гор.

Для туристов в здесь имеется бесчисленное множество пешеходных маршрутов различной сложности:

от простых и коротких (3-4 дня)

до длительных и крайне сложных (3-4 недели).

Большинство из них пока внове для наших соотечественников, как впрочем и для путешественников всего мира — некоторые территории Непала стали доступны для треккинга лишь в конце 80-х годов и только для организованных групп.

Сейчас одним из самых хорошо известных треков стал путь к базовому лагерю Эвереста. И это несмотря на то, что среднее время его прохождения составляет не меньше двух недель. Его кульминация — восхождение на вершину Кала-Патар, 5545 метров, откуда в хорошую, например, майскую погоду, открывается изумительный вид на высочайшую вершину мира, расположенную всего в 10 километрах по прямой. Другой вариант маршрута ведет к долине Гокьо с красивейшими ледниковыми озерами.

В мае 1993 года правительства Непала и Китая достигли соглашения, которое сделало возможным проложить первые треки между двумя странами. Это открыло путь в Тибет для путешественников со стороны Непала.

Расположенная на территории Китая, священная тибетская гора Кайлас (6714 метров), для буддистов и индуистов символизирует центр Вселенной. Ежегодно тысячи людей пускаются через высокогорные перевалы в паломничество к ее подножию. И в основном из Непала. Главный круговой маршрут вокруг священной горы из тибетской деревушки Дарчен, находящейся в 30 километрах от легендарного озера Манасаровар, занимает три дня. Ключевую роль в этом переходе играет преодоление сложного перевала Долма-Ла (5630 метров). После спуска с перевала можно переночевать вблизи древнего монастыря Зитруль-Пхух.

Пусть в Гималаях не существует Шангри-Ла. Зато здесь есть древнее разнообразие культур и живописное великолепие ландшафтов. Если вы отправитесь туда, не требуя от этих краев немедленного "просветления", за которое "уплочено", то вашему взгляду непременно откроется и то, и другое.

Уточнения

Шангри-Ла (англ. Shangri-La) — вымышленная страна, описанная в 1933 году в романе писателя-фантаста Джеймса Хилтона (англ. James Hilton) (1900—1954) «Потерянный горизонт» («Lost Нorizon»), в котором Шангри-Ла была представлена как очаровательное, гармоничное, и в то же время наполненное мистикой место в горах Куньлунь (западная часть Гималаев).



Гимала́и — высочайшая горная система Земли.

