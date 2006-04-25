Отправляясь в путешествие по Европе, грех не пройтись по "неглянцевым" блошиным рынкам, то притаившимся в старинных кварталах, то красующимся на центральных улицах городов Старого Света. У любителей антиквариата в таких местах просто дух захватывает. Никогда не знаешь, какая добыча тебя ждет: кружевное белье викторианской красавицы или шкаф в стиле ар деко. Но главное — знать, куда идти.
Начнем нашу экскурсию с прославленного места паломничества всех любителей шоппинга — Парижа. Именно здесь находится Клиньянкур (Clignancourt) — один из самых больших блошиных рынков планеты, площадь которого составляет почти 7 га. Целый городок с несколькими улицами, на которых гнездятся сотни магазинов, магазинчиков и лавочек. На эту постоянно действующую антикварную ярмарку свозятся раритеты не только со всей Франции, но и со всего мира. Однако цены здесь выше, чем на других рынках Парижа, поскольку Клиньянкур входит в обязательную программу посещения туристами. Соответственно и торговаться здесь практически бесполезно, особенно если вслед за вами идут американцы или японцы.
Но есть в столице Франции места, где полюбоваться редкостями можно и без особого ажиотажа.
Цены здесь невысокие, да и зевак меньше, чем на Клиньянкуре. Сюда приходят в основном те, кто точно знает, что ищет.
Кстати большей частью своей коллекции костюмов историк моды Александр Васильев обязан именно этому замечательному базарчику.
Здесь можно и поторговаться. Самые большие скидки можно заполучить в дождь — ведь Ванв расположен под открытым небом.
Отыскать эти парижские блошиные рынки совсем не сложно — просто найдите одноименную станцию метро, а дальше толпа доведет вас до нужного места.
В этом французском городе нет красоты Тулузы, экзотичности Марселя или южного шарма Бордо, но зато в первый уик-энд сентября этот город превращается в столицу блошиных рынков. Прилавки занимают все центральные улицы города, а торговые ряды тянутся на десятки километров. Здесь можно найти практически все — от антиквариата до винтажной мебели известных дизайнеров.
Причем по сравнению с лондонскими и парижскими рынками все стоит сущие гроши. Чтобы попасть на этот праздник жизни, гостиницу стоит бронировать уже сейчас.
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Мало того что здешний рынок Ватерлооплейн (Waterlooplein) считается одним из самых дешевых в Европе — по случаю праздника здесь на один день отменяются пошлины на уличную торговлю. Так что здесь действительно можно разгуляться. Голландцы любят приходить сюда целыми семьями — с бабушками, дедушками, детьми и собаками. И не удивляйтесь, если рядом с антикварной мебелью вы увидите продающуюся в горшочках марихуану.
Здесь можно особо поживиться модной нынче мебелью в стиле ампир, а также найти много интересных и любопытных вещиц по бросовым ценам.
Среди кучи хлама — от поддельных джинсов до ворованных телефонов, которые продают всякие темные личности, — здесь можно откопать коллекционные игрушки и прочие заслуживающие внимания вещи, которые итальянские пенсионеры продают за гроши.
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Отправляемся в Испанию.
Профессионалы его не жалуют: здесь продаются вещи скорее занятные, чем действительно ценные. На развалах, например, красуются тульские самовары и матрешки. Но в колоритности этому месту не откажешь: среди разложенных прямо на земле вещей снуют словоохотливые цыгане, торговцы разносят пончики и горячий шоколад.
Припарковаться у рынка практически не возможно, поэтому нужно быть готовыми к тому, что все находки придется уносить на себе.
Наконец, мы добрались до настоящей Мекки коллекционеров всего мира — Лондона.
Для ценителей древних столовых приборов существуют целые развалы, в которых многие с удовольствие роются часами. Здесь же проводятся распродажи предметов из имений, которые простояли нетронутыми, скажем, лет сто. Попасть на такую — особая удача.
Здесь бок о бок соседствуют магазинчики готической, психоделической, псевдоэтнической, футуристической одежды, а также настоящие сокровищницы костюмов и предметов туалета викторианской эпохи. То же самое относится к музыке и интерьеру. Особенного внимания, по словам знатоков, заслуживает кирпичный ангар в два этажа в северной части рынка. Здесь находится множество лавочек, специализирующихся на первоклассной старинной мебели.
Правда, чтобы найти здесь что-нибудь действительно стоящее, нужно рано встать: первые и самые выгодные торги начинаются в 4 утра, так что не забудьте прихватить с собой фонарик. Но прекрасный выбор старинных вещей, картин, серебра и ювелирных украшений того стоит.
Как ни странно, здесь можно отыскать интересные столовые приборы 50-х и 70-х годов прошлого века, огромное количество атрибутики в стиле поп-арт, книги, древние открытки, винтажное пастельное белье и опять же старинную мебель.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.