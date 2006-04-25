Острова сокровищ: гид по европейским блошиным рынкам

Отправляясь в путешествие по Европе, грех не пройтись по "неглянцевым" блошиным рынкам, то притаившимся в старинных кварталах, то красующимся на центральных улицах городов Старого Света. У любителей антиквариата в таких местах просто дух захватывает. Никогда не знаешь, какая добыча тебя ждет: кружевное белье викторианской красавицы или шкаф в стиле ар деко. Но главное — знать, куда идти.

Блошиные рынки Франции

Начнем нашу экскурсию с прославленного места паломничества всех любителей шоппинга — Парижа. Именно здесь находится Клиньянкур (Clignancourt) — один из самых больших блошиных рынков планеты, площадь которого составляет почти 7 га. Целый городок с несколькими улицами, на которых гнездятся сотни магазинов, магазинчиков и лавочек. На эту постоянно действующую антикварную ярмарку свозятся раритеты не только со всей Франции, но и со всего мира. Однако цены здесь выше, чем на других рынках Парижа, поскольку Клиньянкур входит в обязательную программу посещения туристами. Соответственно и торговаться здесь практически бесполезно, особенно если вслед за вами идут американцы или японцы.

Блошиные рынки Франции

Но есть в столице Франции места, где полюбоваться редкостями можно и без особого ажиотажа.

Небольшой и очень спокойный рынок под названием Ванв (Vanve) пользуется особой популярностью у профессионалов.

Цены здесь невысокие, да и зевак меньше, чем на Клиньянкуре. Сюда приходят в основном те, кто точно знает, что ищет.

Кстати большей частью своей коллекции костюмов историк моды Александр Васильев обязан именно этому замечательному базарчику.

Здесь можно и поторговаться. Самые большие скидки можно заполучить в дождь — ведь Ванв расположен под открытым небом.

Не менее интересно будет заглянуть на рынок Монтрей (Montreil), где среди африканских тканей, китайских вееров и прочего хлама можно найти ценные старинные афиши, книги и бутылки.

Отыскать эти парижские блошиные рынки совсем не сложно — просто найдите одноименную станцию метро, а дальше толпа доведет вас до нужного места.

Охота за старинными вещами — отличный повод отправиться в Лилль.

В этом французском городе нет красоты Тулузы, экзотичности Марселя или южного шарма Бордо, но зато в первый уик-энд сентября этот город превращается в столицу блошиных рынков. Прилавки занимают все центральные улицы города, а торговые ряды тянутся на десятки километров. Здесь можно найти практически все — от антиквариата до винтажной мебели известных дизайнеров.

Причем по сравнению с лондонскими и парижскими рынками все стоит сущие гроши. Чтобы попасть на этот праздник жизни, гостиницу стоит бронировать уже сейчас.

Читайте также: Блошиные рынки: дорогие и дешёвые

Барахолки Европы

День рождения королевы-матери, который 30 апреля отмечает Голландия, превращает Амстердам в одну гигантскую барахолку.

Мало того что здешний рынок Ватерлооплейн (Waterlooplein) считается одним из самых дешевых в Европе — по случаю праздника здесь на один день отменяются пошлины на уличную торговлю. Так что здесь действительно можно разгуляться. Голландцы любят приходить сюда целыми семьями — с бабушками, дедушками, детьми и собаками. И не удивляйтесь, если рядом с антикварной мебелью вы увидите продающуюся в горшочках марихуану.

С огромным пиететом охотники за редкостями относятся к Италии. Самый большой рынок антиквариата в Милане расположен на набережной канала Навильо и работает в последнее воскресенье каждого месяца.

Здесь можно особо поживиться модной нынче мебелью в стиле ампир, а также найти много интересных и любопытных вещиц по бросовым ценам.

Противоречивая слава закрепилась за миланским базаром Сан Донато (San Donato).

Среди кучи хлама — от поддельных джинсов до ворованных телефонов, которые продают всякие темные личности, — здесь можно откопать коллекционные игрушки и прочие заслуживающие внимания вещи, которые итальянские пенсионеры продают за гроши.

Туринский Гран Балон (Gran Balon) славится, в первую очередь, тем, что здесь часто продается антикварная мебель высокого уровня в превосходном состоянии.

славится, в первую очередь, тем, что здесь часто продается антикварная мебель высокого уровня в превосходном состоянии. А вот Порта Портезе (Porta Portese) в Риме, хотя и считается самым большим и известным блошиным рынком города, все же проигрывает и парижским и лондонским барахолкам — слишком велико число подделок.

Читайте также: Шедевр воры оценили в тридцать евро

Отправляемся в Испанию.

В Мадриде блошиный рынок Растро (Rastro) существует с XVI века.

Профессионалы его не жалуют: здесь продаются вещи скорее занятные, чем действительно ценные. На развалах, например, красуются тульские самовары и матрешки. Но в колоритности этому месту не откажешь: среди разложенных прямо на земле вещей снуют словоохотливые цыгане, торговцы разносят пончики и горячий шоколад.

Незаслуженно обойдена вниманием коллекционеров Бельгия. И весьма напрасно. На брюссельском Антик маркет (Antique market) сосредоточено множество антикварных лавочек, продающих мебель и предметы интерьера конца XIX — начала XX столетия.

сосредоточено множество антикварных лавочек, продающих мебель и предметы интерьера конца XIX — начала XX столетия. Да и на уютных средневековых площадях Брюгге по выходным раскладывают свои столики практичные фламандцы, не упускающие шанс сбагрить какую-нибудь ненужную в хозяйстве безделушку наводняющим эту Северную Венецию туристам.

по выходным раскладывают свои столики практичные фламандцы, не упускающие шанс сбагрить какую-нибудь ненужную в хозяйстве безделушку наводняющим эту Северную Венецию туристам. Самый большой и дорогой туристический рынок Германии находится, естественно, в Берлине. На базаре с длинным названием Кунст унд Фломаркт ам Тиргартен (Kunst — und Flohmarkt am Tiergarten) торгуют: негромоздкой мебелью, ношеной одеждой, старыми пластинками, старинным фарфором и хрусталем, социалистической атрибутикой бывшего ГДР.

Припарковаться у рынка практически не возможно, поэтому нужно быть готовыми к тому, что все находки придется уносить на себе.

Мекка коллекционеров всего мира

Наконец, мы добрались до настоящей Мекки коллекционеров всего мира — Лондона.

На самом именитом Портобелло Маркет (Portebello Market) можно найти все, что угодно, — от антикварных комодов до старинных птичьих клеток и дизайнерских светильников.

Для ценителей древних столовых приборов существуют целые развалы, в которых многие с удовольствие роются часами. Здесь же проводятся распродажи предметов из имений, которые простояли нетронутыми, скажем, лет сто. Попасть на такую — особая удача.

Центр уличной моды Лондона — Кэмден Маркет (Camden market).

Здесь бок о бок соседствуют магазинчики готической, психоделической, псевдоэтнической, футуристической одежды, а также настоящие сокровищницы костюмов и предметов туалета викторианской эпохи. То же самое относится к музыке и интерьеру. Особенного внимания, по словам знатоков, заслуживает кирпичный ангар в два этажа в северной части рынка. Здесь находится множество лавочек, специализирующихся на первоклассной старинной мебели.

Серьезные антикварные магазины сосредоточены на Бермондси-стрит (Bermondsey Street).

Правда, чтобы найти здесь что-нибудь действительно стоящее, нужно рано встать: первые и самые выгодные торги начинаются в 4 утра, так что не забудьте прихватить с собой фонарик. Но прекрасный выбор старинных вещей, картин, серебра и ювелирных украшений того стоит.

Особой славой у любителей старинных вещей пользуется так называемая распродажа из багажника. Каждое воскресенье орды автолавок съезжаются на Бэттерси-Парк-Роуд (Battersea Park Road), где их владельцы избавляются от залежавшегося дома хлама.

Как ни странно, здесь можно отыскать интересные столовые приборы 50-х и 70-х годов прошлого века, огромное количество атрибутики в стиле поп-арт, книги, древние открытки, винтажное пастельное белье и опять же старинную мебель.