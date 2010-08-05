Где сыграть свадьбу? Брачные церемонии в разных странах

Многие влюбленные пары, планируя свадьбу, хотят скрепить свой союз где-нибудь в "городе мечты" или в тишине райских островов. Однако такое мероприятие, несмотря на всю свою романтику, чревато неприятными "сюрпризами" и требует скрупулезной подготовки: нужно заранее четко расписать сценарий праздника и подготовить внушительный пакет документов.

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Совместить гражданскую церемонию с таинством венчания можно, пожалуй, лишь на Кипре. Причем обряд может быть как православным, так и католическим. Что интересно, первый обойдется почти в два раза дешевле. Для свадьбы на Кипре понадобятся заграничные и общегражданские паспорта, свидетельства о рождении и о разводе (если таковой случался), и штук пять различных справок.

В каких странах можно обвенчаться?

В Греции и Израиле православная церковь с удовольствием вас обвенчает. Но только при наличии в кармане свидетельства о браке, зарегистрированном на родине.

В Европе по русскому обычаю можно обвенчаться с этим же условием и лишь в нескольких городах.

В Италии — это Венеция,

во Франции — Париж и Ницца,

а в Чехии — Карловы Вары.

Только там есть православные церкви, готовые венчать иностранцев. В Греции не более пяти таких церквей — недалеко от Афин, на Родосе и Крите. На Святой земле православные обряды проходят в соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Во всех этих местах с молодоженов также спросят справки о крещении и разрешение на венчание от Русской церкви — его можно получить в своем приходе.

Если же говорить только о "штампе в паспорте", то помимо названных направлений такие услуги оказывают в Дании, на Карибских островах, Сейшелах и в некоторых других государствах.

Оформление документов — дело довольно хлопотное и дорогостоящее, но если очень хочется вступить в брак именно за границей, то нужно учесть ряд важных вещей.

Все необходимые документы должны быть заблаговременно переведены на английский язык и заверены у нотариуса.

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Брачная ночь на Карибах

Если жениха и невесту особо привлекают, например, Карибы, то собрать все документы и передать их туроператору влюбленным придется за три месяца до начала предполагаемой поездки. Да и получить долгожданное свидетельство можно будет лишь спустя несколько месяцев. Но терпение, несомненно, вознаградится, и церемония пройдет по самому высшему разряду. Ведь свадебные торжества, устраиваемые на Карибах, признаны одними из лучших в мире.

Но если выжидать и готовить ворох документов нет желания? В этом случае, или если заветная печать уже давно красуется в паспорте, в путешествии можно ограничиться символической торжественной церемонией и предаться романтическому отдыху. Здесь уже все зависит лишь от вашей фантазии. Выбирайте, что больше по душе: очарование Европы или экзотика Востока… А может, свадьба на берегу моря под шум волн?

Если молодожены грезят о цветочных венках, благоухающих и увитых всевозможной тропической растительностью праздничных арках, романтических обрядах, экзотических одеяниях или о веселом и озорном празднике в купальниках на пляже — все это с удовольствием организуют для новобрачных на Таити, Бали, Мальдивах, Карибах и других экзотических островах.

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Самые романтичные церемонии

Одна из самых романтичных церемоний устраивается на воспетом Полем Гогеном острове Таити.

Здесь жених приплывает к пляжу на пироге в сопровождении танцовщиков и музыкантов, которые исполняют свадебные мелодии, трубя в морские раковины. Местный священник произносит над брачующимися различные заклинания на местном наречии. Когда все злые духи наконец разогнаны, молодоженам дают выпить молоко зеленого кокоса и украшают магическими цветочными гирляндами. В завершение ритуала новобрачные уплывают на необитаемый остров, где остаются до утра…

На острове Бора-Бора жениха и невесту готовят к свадебной церемонии весь день: их наряжают в парео, украшают цветами, раскрашивают всевозможными узорами.

Затем влюбленные поднимаются на вершину священного холма, где их нарекают полинезийскими именами, пьют за свое здоровье экзотические фруктовые коктейли и под песнопения туземцев принимают цветочную ванну. Похожие церемонии проводятся в Индии и Таиланде, но решаются на них не все — некоторые элементы обряда не приходятся туристам по вкусу.

Например, во время буддийских и индуистских церемоний молодым довольно сильно раскрашивают лицо и руки. Многих женихов пугает перспектива накрашенных глаз и губ.

В этом случае невесты уговаривают своих нареченных хотя бы облачиться в национальные одеяния. Почти всегда это удается.

Особая церемония, достойная особ королевской крови, проводится в Королевском Дворце Керамбитана на острове Бали.

Начинается обряд опять же с облачения в королевские свадебные наряды и накладывания национального макияжа. Далее пара проезжает в богато украшенной колеснице вокруг местной деревушки и, встречаемая факельным шествием, въезжает в главные врата дворца. Торжественную речь и свадебные сертификаты влюбленным подарят сами члены королевской семьи.

Однако учтите, что весь оставшийся вечер придется также провести с балийскими монархами, а после того еще и сплясать с ними традиционный ночной танец Лугонг.

Поэтому на уединение в первую брачную ночь молодоженам рассчитывать в этом случае не придется.

Романтика процветает на Ямайке.

Безупречно белые пески, искрящиеся водопады и реки, величественные горы создают прекрасные декорации для свадебного праздника, неотъемлемой частью которого станет путешествие по тихой реке на бамбуковом плоту, сделанном для вас двоих.

Что касается Европы, то здесь клиенты предпочитают "свадебные вариации" с использованием антуража средневековых замков.

Старый Свет придется по душе и тем, кто не равнодушен к истории и культуре и любит экскурсионные туры. Здесь наибольшей популярностью пользуются романтические поездки в Милан, Прагу, Париж и Венецию.

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Романтическое путешествие

Смена городов, круговорот красок, событий и новых впечатлений станут прекрасным аккомпаниментом возвышенным чувствам. Например, свадебное путешествие в Италию, начинающееся, как правило, с Рима. Бродить по Вечному городу можно до бесконечности, ведь каждое здание здесь — легенда, каждый музей — собрание шедевров. Рим - это еще и жизнь, удивительно радостная, по-итальянски солнечная.

В Венеции молодожены смогут совершить путешествие в нарядной гондоле, управляемой гондольерами в старинных праздничных костюмах, и отпразднуют свой союз в роскошном замке.

Златоглавая Прага — столица влюбленных, поцелуев и романтики — дарит незабываемое торжество на берегах Влтавы и медовый месяц в сказочном городе с золотыми башнями, знаменитыми красными крышами и вымытыми до блеска мостовыми.

Если вам по душе атмосфера творчества и вдохновения, то лучший вариант — отправиться на романтическую неделю в Париж: Елисейские Поля, Лувр, Эйфелева башня.

Днем для короткого отдыха подойдут тенистые аллеи парков Монсо и Бют Шомон, садов Тюильри, а вечером можно отправиться в путешествие по Сене. Из столицы Франции молодожены нередко совершают путешествие по замкам Луары.

Не меньшей славой пользуется Краков. Все чаще именно этот польский город становится местом, который выбирают для проведения мальчишников и девичников — в городе много пабов и ресторанов, открытых до самого утра. А в главной достопримечательности города — Мариацком костеле — клятвы в любви и верности звучат на разных языках мира.

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