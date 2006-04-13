Ливан - свежее туристическое направление

Ливанская эклектика с привкусом матэ

7:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Загадочный и притягательный Ливан из-за политических недоразумений долгое время оставался вне поля зрения российских туристов. Причудливый калейдоскоп цивилизаций, сменявших друг друга на протяжении 8 тысяч лет, пряная смесь древних преданий и современной культуры, точка сосредоточения практически всех мировых религий и их многочисленных ответвлений — все это было скрыто из поля зрения российских путешественников за дымом десятилетней междоусобной войны. К счастью, сейчас эта "восставшая из пепла" и обновленная страна вновь открыта для туристов, и ее гостеприимный взгляд обращен и к России.

В это время элита российского туристического бизнеса присматривается к свежему туристическому направлению. 12 апреля в московском клубе МАТЭ состоялось очередное знакомство представителей туристических агентств и всех интересующихся культурой далеких стран с Ливаном.

Вдохновительницей вечера стала хозяйка заведения и соруководитель клуба "Московский Предприниматель" Марина Грейзи. По ее словам, клуб МАТЭ с Ливаном связывают особые отношения.

"Посольство страны участвовало в его строительстве, — отметила Грейзи в беседе с ПРАВДОЙ. Ру. — А если вспомнить, что клуб Матэ — это создатель культуры матэпития в России, то это еще и просветительский центр, где Ливан представляется в рамках проекта "Этнографические музыкальные путешествия". "Мы рады вновь и вновь знакомить наших друзей с Ливаном, — сказала Марина Грейзи, открывая вечер. — Нам долго твердили, что там постоянно идет война, но, отвернувшись от этой страны, наши туристы отстали, например, от американцев, европейцев, австралийцев и японцев. Они-то постоянно ездят в Ливан потому, что знают его как уникальную страну. Это, действительно, колыбель древних цивилизаций и многоконфессиональное государство, в котором человек любой веры может найти свои истоки".

Добавим к этому удивительное для страны, занимающей всего 11 тыс. квадратных километров, разнообразие климата и ландшафта. Так, проведя день среди снежных гор, весь вечер мы можем бродить по оливковым рощам, а затем наблюдать умопомрачительный закат, спустившись к Средиземноморскому побережью.

Кроме того, Ливан — это одно из самых экологически чистых мест на земле. Только там мы сможем прикоснуться к заповедным ливанским кедрам — самым древним деревьям на земле, из стволов которых еще легендарный царь Гильгамеш строил свои лодки.

"Ливан наполнен чрезвычайно "сильными" местами, попав в которые человек очищается — настолько они чисты экологически и наполнены духовно, — продолжила Грейзи. — В Ливане вам не захочется без дела лежать на пляже. Если вы экстремал — для вас чудесные горы, рыбная ловля. Если вам интересны жизнь и быт этих мест, вы сможете приехать в сельскую местность и ближе познакомиться с таким разным, но всегда радушным ливанским народом. Если вам интересна культура и история, то нигде, наверное, вы больше не найдете для себя такого простора".

Ливан - одна из тех стран, многоликая культура которых не стала еще массовым продуктом. Лишь немногие знают, какие тайны хранит в себе земля Ливана. Но отправившись туда, особо увлеченные смогут отыскать заповедные места, о которых не знает порой даже министерство туризма Ливана и знания о которых хранит лишь местное население. Еще не существует туристических троп, которые приведут к могиле сына Ноя или проведут по следам царя Гильгамеша. Но тем интереснее будут экспедиции по этой до конца неизведанной стране.

Считается, что перед поездкой на Ближний Восток необходимо внимательно изучить ее нравы и традиции, чтобы не попасть впросак или не вызвать недоверие местных жителей.

"В Ливане — ничего подобного! — заявил на встрече в МАТЭ востоковед Дмитрий Осипов. — Это свободная от предрассудков и очень разноплановая страна, в которой вопреки сложившемуся мнению человек ощущает себя свободно и среди православных христиан, и рядом с флагами Хезболлы".

По мнению востоковеда, Ливан интересен прежде всего тем, что на небольшой территории очень многое сконцентрировано.

"Турция, например, — это большая страна, по которой сколько ни едешь, все, в общем-то, похоже. Конечно, восток и запад Турции отличаются друг от друга, но пойди доберись до этой восточной Турции. А в Ливане на такой маленькой территории вы попадаете буквально в разные миры. Именно, миры!", — рассказал Дмитрий Осипов в интервью ПРАВДЕ. Ру.

Действительно, значительная часть северного Ливана — это христианский мир, причем тоже весьма разнообразный. По словам Осипова, "в одном шаге друг от друга там находятся и привычное для нас православие и практически незнакомые нам марониты". В то же время, как уточнил ученый, ливанское православие имеет свои обрядовые особенности: в церквях, например, стоят скамьи для сидения, как в классической греческой православной церкви.

"Здесь же мы найдем наскальные монастыри, — продолжил Дмитрий Осипов, — как в Греции, а то и похлеще. Проезжаете еще чуть-чуть и вы уже среди мусульман-шиитов, немного еще — и вы у суннитов. Еще шаг — и вы у друзов — а это вообще нечто уникальное. Это люди, которые где-то на полпути между христианством и исламом". Такая же картина с историей. "Несомненно, и Турция богата историческими пластами, но там вновь придется много поездить. Египет — гигантское историческое наследие, но в основном одной фараонской цивилизации. В то время как ливанская земля помнит множество цивилизаций, начиная с тех, что насчитывают 8 тысяч лет. При этом здесь имеются ощутимые, зримые их свидетельства. И не в музеях, а прямо на открытом воздухе", — рассказал востоковед. "Поднимаясь выше" по историческим пластам, мы увидим и Финикию, и греческую античность и римский период. "Причем, — подчеркивает Дмитрий Осипов, — храмовый комплекс в Баальбеке, стоящий на потрясающей гигантской рукотворной плите, был крупнейшим в Римской империи и до наших дней сохранился очень хорошо. Уфологи считают даже, что построен он на космодроме пришельцев".

Следующий пласт — Византия, затем — крестоносцы, исламский мир, и нынешняя Европа. И все это на площади меньшей, чем занимает Московская область!

Отсюда же смешение традиции и современности: на улице мы можем встретить девушку в чадре и тут же даму в обтягивающих джинсах и коротком топе. Одновременно из-за сосредоточенного в Бейруте огромного количества французских бутиков столицу Ливана называют "средиземноморским Парижем". Здесь же мы можем зайти в бар и почувствовать свободу нравов, не уступающую лондонской, а затем оказаться в квартале, где все дышит сдержанностью Востока.

Вот и кульминацией вечера, посвященного Ливану, и подарком всем собравшимся стал классический восточный танец. Но и после его завершения собравшиеся еще долго и с удовольствием внимали рассказам о природе, древностях и туристических особенностях "жемчужины Средиземноморья" в неформально-безмятежной обстановке элитарного клуба, а терпковатый вкус южноамериканского матэ вносил свои нотки в понимание ливанской эклектики и космополитизма.

Уточнения

Лива́н официальное название — Лива́нская Респу́блика, — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.



Бейру́т — столица и крупнейший город Ливана.

