Марина Саушкина: "Глубокий туризм: нырнешь - не вынырнешь"

Весна. Открыт сезон охоты на российского любителя путешествий. Фантазиям турагентств нет предела — кто-то изобретает квазисупер All Inclusive, кто-то удешевляет чартерные рейсы. Но истинная фантазия способна воплотить в реальность целое туристическое направление. Московская туристическая компания, взяв себе необычное название "В мире фантазий", открыла миру "Глубокий туризм".

Путешествие на автомобиле – плюсы и минусы

Выбор фирм в Москве, оказывающих подобные, а самое главное, качественные услуги, не так уж и велик. Как правило, люди в этих фирмах — энтузиасты своего дела, работающие не за страх, а за совесть, исколесившие или преодолевшие в поисках приключений не одну сотню километров.

Активный туризм — альтернатива пляжному отдыху

Марина Саушкина, генеральный директор турфирмы "В мире фантазий", утверждает, что в последние несколько лет люди все чаще предпочитают отдыхать активно.

"Активный туризм для нас — это альтернатива пляжному отдыху, — рассказывает Марина Саушкина. — Экскурсионный тур тоже может быть активным, надо только проявить любопытство и желание узнать как можно больше нового. Можно даже и не ехать далеко, а отправиться в Подмосковье на поиск места силы или древнего кургана, загадочной обсерватории или целебного родника. Тем много. Можно проявить активность и отправиться в пещеры, прыгнуть с парашютом, сплавиться по бурной реке, совершить поход в хорошей, интересной компании, узнав очередную древнюю легенду".

— Это все интригует. Но как быть человеку, который никогда в жизни не лазил по горам и не бороздил океан?

— Мы стараемся в свои программы привлекать интересных людей:

этнографов,

археологов,

историков.

Они интересны для наших туристов. Причем все они без исключения имеют солидный походный или сплавной уровень. В наиболее сложных программах участвуют профессиональные инструкторы.

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Глубокий туризм: синтез похода и экспедиции

— Но это уже получается больше, чем просто поход, эдакий синтез похода и экспедиции. Ваше ноу-хау?

— Именно так. И назвали мы его "Глубокий туризм". Причем это путешествия в самые интересные уголки мира, России, стран СНГ. Вы становитесь участником настоящих экспедиций. Это может быть:

поиск древних путей человечества,

исчезнувших цивилизаций,

мест силы.

Проводники в этих экспедициях, как правило, не гиды, а специалисты, глубоко знающие и любящие свою страну. Среди наших экспедиций — поездка в Рязань, которую мы назвали "В поисках российского Стоунхенджа".

Однажды наша группа побывала в Чертовом городище. Это очень интересное, так называемое место силы, где два компаса показывают в прямо противоположные стороны: один — на юг, другой — на север.

Самая популярная и уникальная экспедиция по древним местам Байкала и Монголии.

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— А для людей, меньше интересующихся тайнами и загадками, есть что-то? Раньше, например, были молодежные лагеря, в том числе и непосредственно у моря.

— Они есть и сейчас. Например, на целый месяц в Тункинской долине, у Восточного Саяна, разбивается молодежный палаточный лагерь.

Там проводятся песенные фестивали, интересные походы по шаманским местам с посещением буддийских дацанов. Без проблем можно окунуться в уникальные минеральные источники и искупаться в кристально чистом водопаде, которые находятся непосредственно в Национальном парке. Если есть желание, можно отправиться в конный поход или сплавиться по реке.

Можно поехать и на Кавказ, где для детей и подростков разработана уникальная научно-приключенческая программа "Всему учит море".

На протяжении 3-х недель ребята изучают морскую природу, подводный мир, величественные горы. Исследуют растительный и животный мир Кавказских гор. Кроме того, отправляются в море на моторных катерах, занимаются подводным плаванием, исследуя дно моря и горного озера. Естественно, присутствуют и пешие походы, и хождение на байдарках, и верховая езда. То есть нет предела мечтам и фантазиям!

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