Прошлое Франции в замках Луары

Долина Луары — одна из жемчужин Франции. Сюда нельзя ехать на один день: вряд ли вы сможете покинуть это прекрасное место так скоро и к тому же… вы просто не успеете осмотреть все замки.

Замки Луары (Франция). Орёл и Решка. Чудеса света

Замки Луары

Традиционно замками Луары считаются 42 шато (chateaux — замок, фр.). Однако в некоторых источниках говорится, что на берегах этой реки находится 300 замков! По ним можно изучать культуру и историю Франции, ведь они были не только свидетелями разных великих событий, но и героями множества произведений.

Долина и сама по себе очень интересное место. Считается, что французский язык местных жителей самый "чистый" в стране и именно на него стоит равняться. К слову сказать, здесь родился Оноре де Бальзак. Виктор Гюго, Оскар Уайльд, Жорж Санд и многие другие классики черпали в Луаре вдохновение.

Так, замок Юссе вдохновил Шарля Перро на написание "Спящей Красавицы".

Красоту самой длинной реки Франции ценили короли и аристократия. Именно поэтому долина в эпоху позднего Средневековья и Возрождения превратилась в край замков.

Стоит отметить, что в эпоху Ренессанса построенные ранее замки были переделаны. Для чего приглашались итальянские мастера, в том числе великий Леонардо да Винчи. Они превратили средневековые крепости в сказочные дворцы.

Это отразилось и на их планировке: главным стали роскошь и удобство, а не оборонительные свойства. Например, в замке Амбуаз по приказанию короля Карла VIII были возведены две огромные башни с воротами с единственной целью: чтобы карета его супруги Анны Бретонской могла беспрепятственно подъезжать прямо к парадному крыльцу.

Самый впечатляющий из всех замков — это Шамбор. Он считается одним из лучших шато эпохи Возрождения. В его строительстве, кстати, участвовал да Винчи. Творческий стиль мастера угадывается в двухзаходной лестнице. Она сооружена таким образом, что спускавшиеся по ней могли избежать встречи с теми, кто поднимался им навстречу.

Крыша этого замка тоже наводит на поэтические мысли: один из французских классиков сравнивал ее с прической женщины с растрепанными ветром волосами, другой увидел в ней повторение сказочных чертогов Багдада и Кашмира.

Если вы захотите посетить замок Блуа, то услышите немало зловещих историй о Екатерине Медичи. Здесь вам покажут ее кабинет, в котором за деревянными панелями королева хранила яды.

Прошлое Франции в замках Луары

Замок Шенонсо называют "замком дам" по той простой причине, что им всегда владели женщины. С белым кружевным силуэтом и знаменитой галереей на мосту через реку Шер — он так и дышит женственностью.

Потрясает и то, что в стенах этих прекрасных сооружений творилась история Франции и каждое из них заслуживает отдельного рассказа. Но, к сожалению, у нас нет такой возможности. К тому же Луару лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать о ней.

А добраться сюда довольно просто: меньше трех часов на поезде из Парижа и вы на месте. С ночлегом и едой проблем нет — в долине найдется пристанище на любой вкус и кошелек. Стоит отметить, что заночевать можно и в одном из замков. Многие шато, которые в течение нескольких поколений принадлежат одной семье, предоставляют туристам такую услугу.