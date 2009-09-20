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Автор Арина Панфилова

На родину Дракулы, где в жилах стынет кровь

Туризм

На крутых лесистых склонах, среди нависших скал, обрывов и пропастей, лежит местность Трансильвания. Так уж случилось, что именно этот край прославился благодаря легендам о кровожадном человеке-чудовище по прозвищу Дракула, который на самом деле носил имя Влад Цепеш, был вполне реальным и жил несколько веков назад. Местные власти используют миф о Цепеше для привлечения туристов.

Валашский воевода Цепеш, резиденция которого находилась в Сигишоаре, конечно, не был ни вампиром, ни еще каким-либо сверхъестественным существом. На фамильном гербе его изображался дракон. По-валашски — "дракул". Отсюда и зловещее прозвище правителя — Дракула. А вот рассказы о его жестокости, скорее всего, чистая правда. И Цепеш — это не фамилия, а тоже прозвище. Уж очень любил Влад сажать людей на острые колья (по-валашски кол — "цеп").

Жестокий и кровавый воевода Дракула

Говорят, он прибил к головам французских послов шапочки за то, что те их не сняли перед ним… Он посадил на кол слугу только потому, что несчастный не мог вынести запаха трупов, среди которых Дракула любил пировать…

Однажды он собрал всех нищих своего края на пир, а после сжег их. Злодей-воевода полагал, что убил сразу двух зайцев:

  • во-первых, освободил страну от нищих,
  • во-вторых, избавил самих нищих от страданий и болезней…

Таким же поборником справедливости выступил Дракула, когда приказал посадить на кол жену крестьянина, предварительно отрубив ей руки. Казни она подверглась за то, что воевода встретил ее мужа в рваной одежде. Мол, пусть другие крестьянки помнят, что надо ставить заплаты…

Однажды Дракула велел посадить на колья сразу десять тысяч человек — население городка, которое недоплатило ему при сборе налогов две серебряные монеты.

При этом удовлетворенно улыбался: "Зато потом остальные платили исправно".

По его приказу сжигали людей в собственных домах, скармливали трупы заговорщиков ракам в пруду, а затем Дракула угощал этими раками членов семей посягнувших на его власть. Любил еще он ужинать в зале, посадив с собой за стол трупы врагов с перерезанными глотками. А в мертвые их руки были вложены кубки с вином…

На горе в Брашове находится замок, который называют Черным. Дело в том, что владелец подарил его Дракуле в день рождения. Но какая-то мелочь не понравилась "князю тьмы". И он приказал тут же казнить вассала-дарителя.

В 1474 году у подножия горы Молдованяну князь-маньяк из засады был настигнут натерпевшимися гражданами и убит. Да не просто убит, как обыкновенный бандит и преступник, а расчленен…

Ему отрубили голову (очевидно, чтобы не оставалось надежды на оживление его нечистой силой), залили ее медом (вероятно, чтобы доставить в подлинном виде) и отправили в Стамбул турецкому султану, чьим подданным был валашский воевода. А тело захоронили в фамильном склепе в Брашове, куда ныне ежегодно приезжает более 250 тысяч туристов.

На родину Дракулы, где в жилах стынет кровь. На родину Дракулы, где в жилах стынет кровь
 

Столетия спустя медики пришли к выводу, что Влад Дракула страдал вялотекущей шизофренией и впридачу такой редкой болезнью, как порфирия. Среди ее симптомов:

  • боязнь солнечного света (при этом могут развиваться раковые опухоли от ультрафиолета),
  • покрытие тела обширным волосяным покровом,
  • заострение зубов, причем не только передних клыков, но и остальных тоже.

А главное, у такого больного ощущается непрерывная потребность в крови… Вот и "расшифровка" легенды о вампирах!

На родину Дракулы, где в жилах стынет кровь. Замок Дракулы в Румынии

Парк ужасов

У румынских властей родилась идея: а почему бы не построить на территории Сигишоары огромный парк ужасов? С соответствующим названием — "Дракулалэнд"?!

В нем должны экспонироваться атрибуты инквизиции и прочих кровавых эпох в истории человечества:

  • виселицы, гильотины, электрические стулья, различные предметы для пыток;
  • должны быть представлены изуверства гестапо, сталинской ЧК, ГРУ, КГБ с самыми передовыми научными методами "добровольных" признаний.

Однако строительству воспротивились различные общественные и экологические организации, в том числе ЮНЕСКО: они сочли, что это навредит окружающей среде и разрушит исторически сложившуюся атмосферу этих мест.

Кроме того, они опасаются, что открытие столь своеобразного парка развлечений будет привлекать сюда психически нездоровых людей, например, маньяков-фанатиков, для которых Дракула является кумиром.

В то же время власти не собираются совсем отказываться от этой идеи, которая позволит получить колоссальные доходы от туристического бизнеса. Сейчас рассматривается вопрос о переносе "Дракулалэнда" поближе к столице Румынии — Бухаресту.

Ну, а пока "Велком ин Трансильвания" без посещения "Дракулалэнда".

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Темы кумир замок дракула румыния влад цепеш трансильвания
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