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Автор Арина Панфилова

Экстремальный туризм. Правила выживания

Туризм

Если пляжный отдых в Турции не для вас, и вы рветесь в леса Амазонки или хотите побродить по диким джунглям, то к поездке вам стоит готовится особенно тщательно. Без соблюдения самых элементарных правил вы не только испортите путешествие, но и поставите под угрозу собственную жизнь.

Важные правила

Первое и самое важное — это забота о своем здоровье. Вы платите немалые деньги за поездку, но во время нее есть вероятность столкнуться с проблемами, которые могут окончательно и бесповоротно испортить ваш отпуск. Тут важно соблюдать несколько простых правил. И соблюдать их неукоснительно, не давая себе поблажек.

Если вы едете в жаркие страны, всегда используйте солнцезащитное средство — много и часто. Не жалейте крема, не обделяйте себя. "Сеансы нанесения" должны быть регулярными, примерно раз в два часа. Обладателям светлой кожи лучше лишний раз не обнажаться, а в воде — не снимать футболку, ведь там преломленные лучи могут привести к ожогу в считанные минуты.

Не обольщайтесь мыслью о том, что в жарком климате вам удастся одолеть собственную природу и, хотя до этого вы ни разу не бывали "шоколадкой", обрести бронзовый загар. Такие мечты — прямой путь:

  • к солнечным ожогам,
  • волдырям,
  • веснушкам,
  • меланомам.

Никогда не экономьте на воде, даже если в том месте, куда вы направились, она стоит дорого. Оптимальный выбор туриста — это пресная негазированная бутилированная вода.

Напитки, содержащие кофеин (кофе, чай, кола и "энергетики"), алкоголь и сладкие шипучки в организме надолго не задерживаются.

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Более того, многие из них обладают мочегонными свойствами и способствуют быстрому выводу жидкости из организма, поэтому утоление жажды таким способом может привести к обратному результату — обезвоживанию.

Так называемые спортивные напитки, которые не только утоляют жажду, но и содержат соли с питательными веществами, хороши для путешествий в тех климатических зонах, где вы будете сильно и много потеть, — в тропиках, пустыне и так далее.

Будьте особенно внимательны, если решили провести отпуск на воде

Она играет с нами психологическую шутку: когда вокруг ее полным-полно, мы меньше хотим пить, хотя организм отчаянно нуждается в жидкости. Такая каверза поджидает, например, любителей дайвинг-туров.

Постоянно мойте руки. Лучшего профилактического средства буквально от всех болезней ни один врач вам не подскажет. Первая причина типичных для путешественников кишечных расстройств — это бактериальные инфекции, передающиеся при несоблюдении элементарных правил гигиены, но таким же путем можно заполучить и куда более серьезные заболевания вроде холеры и гепатита.

Поскольку далеко не всегда в поездках у вас будет доступ к чистой проточной воде, берите с собой влажные салфетки с антибактериальным эффектом или другие бактерицидные средства для рук.

Самый простой и доступный способ очистки — это протирание спиртом, главное, чтобы он у вас при себе был. Если вы все же не уверены в чистоте своих рук, постарайтесь не прикасаться ими к слизистым: к глазам, носу и рту.

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Консультация со специалистом

Прежде чем отправляться в какую-нибудь экзотическую страну, проконсультируйтесь со специалистом относительно прививок, которые вам необходимо сделать. Эту меру надо предпринять заранее, потому что вакцинация может занять продолжительное время — к примеру, на профилактику малярии вы потратите больше недели.

И ни в коем случае не относитесь к этим требованиям халатно, пусть даже они будут состоять из доброй сотни пунктов. Не пропускайте прием таблеток, мужественно терпите уколы. Только так вы максимально защитите себя от заграничной заразы.

Принимайте витамины. В поездке вам понадобится энергия, и не только для передвижений. Оказавшись в окружении дикой природы, вы просто обязаны будете изведать все ее прелести, а для этого нужно подниматься на заре, а еще лучше — до нее.

В тропических странах большинство местных жителей ложатся спать рано, чтобы пораньше встать. Так же ведут себя многие представители экзотической фауны, которых настоящему путешественнику обязательно надо увидеть и услышать. К примеру, птицы активны на рассвете — примерно за пару часов до восхода солнца и спустя час после, а потом они замолкают и прячутся в ветвях деревьев.

Темы туризм экстрим здоровье путешествие активный отдых
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