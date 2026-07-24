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Оксана Аникина

Один день на космодроме: "Промомед" стал партнером премьеры космического туризма в России

Туризм

Байконур пережил настоящий аншлаг. В середине июля 2026 года на легендарном космодроме впервые прошел однодневный космический тур нового формата, организованный при участии Роскосмоса, "Промомед", AstroNight и радиостанции Radio Monte Carlo. Мероприятие собрало более трех с половиной тысяч зрителей, включая топ-менеджеров, представителей СМИ, лидеров мнений и представителей светской Москвы.

На космодроме Байконур
Фото: flickr.com by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На космодроме Байконур

Центральным событием дня стал пуск пилотируемого корабля "Союз МС-29". Ракета-носитель стартовала строго по расписанию, отправив на орбиту международный экипаж: космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва и Анну Кикину, а также астронавта NASA Анила Менона. За этим впечатляющим зрелищем гости наблюдали из специально оборудованной зоны рядом со стартовым комплексом, а сам запуск транслировался на большие экраны.

Программа дня была выстроена с особым вниманием к истории. Участники тура прошли теми же маршрутами, которыми когда-то следовали Юрий Гагарин и Сергей Королев, посетили ключевые объекты космодрома и погрузились в атмосферу легендарных событий отечественной космонавтики при участии действующего космонавта Роскосмоса.

За запуском с закрытой правительственной трибуны наблюдали первый вице-премьер Денис Мантуров, глава NASA Джаред Айзекман и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В числе гостей в общей зоне присутствовали разные селебрити: Виктория Шелягова, Дарина Алексеева и Ида Достман и другие гости.

Кульминацией вечера после успешного вывода корабля на орбиту стало выступление легендарной рок-группы "Земляне". Под открытым небом Байконура прозвучала их визитная карточка — песня "Трава у дома", которая уже много лет является неофициальным гимном всех, кто связан с космосом.

Заместитель гендиректора по маркетингу "Русской Медиагруппы" Алла Володина подчеркнула: "Правильно подобранное музыкальное сопровождение позволяет в разы усилить эмоции от поездки. В случае со стартом пилотируемого корабля выбор артистов был очевиден".

Партнером мероприятия выступила фармацевтическая компания "ПРОМОМЕД" с препаратом "Тирзетта". Ранее этот бренд уже фигурировал в похожем космическом контексте — в рамках миссии NASA Artemis II. Тогда агентство предложило всем желающим отправить свои имена к Луне, а некая блогер Алена Энерджайзер выбрала нестандартный путь.

Вместо собственного имени она зарегистрировала для полета название препарата и получила от NASA электронный посадочный билет с надписью "MY TIRZETTA". Поддержка фармгигантом в тура на Байконур — уже второй случай появления в космической повестке, и это, вероятно не случайность. Эксперты называют подобное партнерство стратегическим шагом, оно транслирует синергию российских инноваций в космосе и медицине,

Организаторы отмечают, что однодневный формат тура оказался более чем успешным. Возможность увидеть реальный старт пилотируемого корабля и в тот же вечер вернуться домой делает космическую программу России доступной для широкой аудитории. Эксперты уже называют этот проект новым перспективным направлением событийного туризма, где переплетаются наука, история, шоу-бизнес и передовые медицинские технологии.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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