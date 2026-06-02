Адская влажность и +40 в тени: эти турецкие курорты заставят пожалеть о покупке билета

Турция в огне: прогноз на лето-2026

Средиземноморское побережье Турции превращается в раскаленную сковороду. Метеоролог Ихсан Юртташ предупредил: этот сезон поставит рекорды по жаре. Температурные графики в Анталье, Аланье и Сиде уже показывают значения, выходящие за рамки привычного. В июле и августе столбики термометров здесь стабильно перешагнут отметку в 40 градусов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка в шортах и майке на солнце

Влажный воздух — главный враг туриста. Он прилипает к коже, не дает телу охлаждаться и превращает прогулку по набережной в испытание выносливости. Вы будете чувствовать жару гораздо острее, чем показывают сухие цифры в прогнозе погоды. Эгейское побережье — Бодрум, Мармарис, Кушадасы — также накроет длинная серия знойных дней.

"На побережье Средиземного моря влажность доводит состояние до экстремального. Количество дней с критическим уровнем жары в этом году превысит все многолетние показатели", — отметил в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Локация Характер погоды Анталья, Аланья, Белек Экстремальная влажность, дневной пик свыше 40°C Бодрум, Мармарис Затяжные периоды зноя, высокая инсоляция

Для тех, кто ищет комфорт, стоит выбирать отели с качественной системой вентиляции. Присмотритесь к вариантам, где проводилась реновация отелей Турция, — там системы охлаждения работают стабильнее.

Спасаемся от зноя: инструкция по выживанию

Забудьте про прогулки в обед. Это время лучше провести в прохладном лобби, если не хотите столкнуться с перегревом сердца. Особый присмотр нужен детям и пожилым людям — их организм реагирует на турецкий зной молниеносно.

"Риск теплового удара возрастает, когда турист пренебрегает головным убором. Гидратация — ваш главный инструмент контроля состояния в такую погоду", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Если планируете выезд в город, проложите маршрут через крытые рынки или торговые центры. Но помните, что в аэропортах Турции теперь действуют строгие протоколы — система тотального контроля может задержать вас на досмотре, поэтому не доводите выход на улицу до последнего момента перед рейсом.

"Туристы часто игнорируют предупреждения местной метеослужбы, считая их перестраховкой. В 2026 году это чревато срывом всего отпуска", — объяснил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Турцию

Как понять, что пора звать врача?

Сильная головная боль, тошнота, учащенное сердцебиение — тревожные сигналы. В Турции работает развитая система медпомощи, но лучше иметь туристическую страховку, чтобы не оплачивать счета из своего кармана.

Стоит ли менять направление из-за жары?

Если вы плохо переносите солнце, рассмотрите Азию вместо Турции или присмотритесь к курортам севера России, где воздух более щадящий.

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