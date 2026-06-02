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Дмитрий Лаврентьев

Турция нервно курит в сторонке: аравийские пески подготовили мощный удар по привычным отпускам

Туризм

Саудовская Аравия: пустыни, которые сменили имидж

Еще вчера Саудовская Аравия казалась запертой дверью на политической карте. Сегодня это главный хайп в турагентствах. С 11 мая 2026 года границы распахнуты для россиян без визовых преград. Срок пребывания — до 90 дней. Забудьте стереотипы о закрытом государстве: здесь строят будущее прямо посреди песков.

Красивый пляж
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивый пляж

"Туристы ищут новые смыслы и визуальные экстазы. Саудовская Аравия сейчас дает тот самый "вау-эффект", который иссяк в привычных нам летних локациях", — отметил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Три точки притяжения: от небоскребов до руин

Страна предлагает микс из футуризма и пыли веков. Эр-Рияд — это бетонные джунгли 21 века, где в кафе подают кофе с золотом, а за углом охраняют строгие каноны. Джидда открывает выход к Красному морю. Там жизнь течет по-европейски расслабленно, с привкусом соленого бриза и ароматом кофе в историческом районе Аль-Балад.

Аль-Ула — козырь в рукаве местных властей. Каньоны, скалы необычных форм и тишина, от которой звенит в ушах. Это место проигрывает Турции в количестве "оль-инклюзивов", но выигрывает в визуальной чистоте и отсутствии туристических конвейеров.

Направление Главная фишка
Эр-Рияд Футуристичные небоскребы и деловой драйв
Джидда Вход в Красное море и старинная архитектура
Аль-Ула Каньонинг и археологические диковинки

"Люди устали от предсказуемости. Гости сейчас требуют погружения в культуру, даже если вокруг стоят пятизвездочные джеты", — подчеркнул менеджер по внутреннему и въездному туризму Антон Громов.

Во сколько обойдется аравийский вояж

Держите кошелек шире. Бюджетным направлением КСА (Королевство Саудовская Аравия) пока не назовешь. Перелеты "съедят" от 45 до 100 тысяч рублей на старте. Ночь в отеле — от 10 тысяч. Ужин приличного уровня — до 3 тысяч на человека.

"Высокий ценник отсекает лишних пассажиров. Здесь не будет массового туриста, привыкшего к бесплатному алкоголю на пляже", — пояснил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о Саудовской Аравии

Нужна ли виза в 2026 году?

Нет, с 11 мая 2026 года россияне въезжают без виз на срок до 90 дней.

Безопасно ли гулять в одиночку?

Да, уровень уличной преступности крайне низок, но правила этикета и дресс-код в общественных местах соблюдать придется.

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Автор Дмитрий Лаврентьев
Лаврентьев Дмитрий Олегович — эксперт по курортному отдыху с 19-летним стажем. Курорты, сезонность и инфраструктура отдыха.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм эр-рияд путешествия саудовская аравия
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