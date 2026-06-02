Турция нервно курит в сторонке: аравийские пески подготовили мощный удар по привычным отпускам

Еще вчера Саудовская Аравия казалась запертой дверью на политической карте. Сегодня это главный хайп в турагентствах. С 11 мая 2026 года границы распахнуты для россиян без визовых преград. Срок пребывания — до 90 дней. Забудьте стереотипы о закрытом государстве: здесь строят будущее прямо посреди песков.
"Туристы ищут новые смыслы и визуальные экстазы. Саудовская Аравия сейчас дает тот самый "вау-эффект", который иссяк в привычных нам летних локациях", — отметил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.
Страна предлагает микс из футуризма и пыли веков. Эр-Рияд — это бетонные джунгли 21 века, где в кафе подают кофе с золотом, а за углом охраняют строгие каноны. Джидда открывает выход к Красному морю. Там жизнь течет по-европейски расслабленно, с привкусом соленого бриза и ароматом кофе в историческом районе Аль-Балад.
Аль-Ула — козырь в рукаве местных властей. Каньоны, скалы необычных форм и тишина, от которой звенит в ушах. Это место проигрывает Турции в количестве "оль-инклюзивов", но выигрывает в визуальной чистоте и отсутствии туристических конвейеров.
|Направление
|Главная фишка
|Эр-Рияд
|Футуристичные небоскребы и деловой драйв
|Джидда
|Вход в Красное море и старинная архитектура
|Аль-Ула
|Каньонинг и археологические диковинки
"Люди устали от предсказуемости. Гости сейчас требуют погружения в культуру, даже если вокруг стоят пятизвездочные джеты", — подчеркнул менеджер по внутреннему и въездному туризму Антон Громов.
Держите кошелек шире. Бюджетным направлением КСА (Королевство Саудовская Аравия) пока не назовешь. Перелеты "съедят" от 45 до 100 тысяч рублей на старте. Ночь в отеле — от 10 тысяч. Ужин приличного уровня — до 3 тысяч на человека.
"Высокий ценник отсекает лишних пассажиров. Здесь не будет массового туриста, привыкшего к бесплатному алкоголю на пляже", — пояснил аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Нет, с 11 мая 2026 года россияне въезжают без виз на срок до 90 дней.
Да, уровень уличной преступности крайне низок, но правила этикета и дресс-код в общественных местах соблюдать придется.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.