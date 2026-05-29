Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России

Каким может быть туристический сезон лета 2026 года на фоне СВО — вопрос совсем не праздный, учитывая события последних месяцев, а именно — нарастание террористической активности укронацистского режима в отношении мирных граждан России.

Фото: МАХ-канал губернатора Запорожья is licensed under public domain Предупреждение о беспилотной опасности в Запорожской области

Тем временем губернатор Краснодарского края заявляет, что турпоток в курортную зону превысит 8 млн в этот сезон. Но готовы ли власть и люди к вызовам по части безопасности?

Набирая на клавиатуре фразу "туристический сезон", пальцы почему-то упорно пытались подставить созвучное, но мрачное слово "террористический". Что это — оговорка по Фрейду, просто механическая опечатка или проекция суровой реальности? Действительно, словами о терроризме в контексте СВО нас уже не удивить. Но все отчётливее проявляется другая тенденция — упоминать рядом "терроризм" и "туризм". И это не просто созвучие, а суровая проза жизни.

Наши курортные приморские города юга России ежедневно в зоне риска от украинских дронов. Мы уже видели удары по Туапсе с гибелью мирных людей, в том числе детей. Регулярно происходят загрязнения береговой зоны. Аварийные службы работают без отдыха, и нас уверяют, что к купальному сезону всё очистится.

Вообще, не покидает ощущение некоей ненормальности. Как-то даже неудобно, стыдно и неловко, но приходится говорить о вопросах отдыха в то время, когда совсем рядом люди воюют, гибнут и здесь же рядом летят беспилотники по промышленной инфраструктуре. Парадокс современных войн: на одной улице люди гуляют и веселятся, а на другой — идёт бой. Это, конечно, упрощённое представление, но если подняться чуть выше, то что мы видим? Жители новых территорий, приграничной белгородчины, брянщины, так и вовсе хоронят людей чуть ли не каждый день. И вот апофеоз этой террористической войны — удар по колледжу в Старобельске.

Но и жизнь ведь не останавливается. Людям же не прикажешь носить постоянно траур. Миллионы людей имеют право на отдых и уже запланировали поездки в Крым, на черноморское побережье Кавказа. Хотя оперативные сводки из этих регионов не могут не настораживать. В определённой степени мы к этому уже привыкли, и думаем, что это всё касается только портовых терминалов, нефтебаз и НПЗ. И в некотором смысле люди даже бравируют таким отношением. Наблюдать с балкона отеля горящие резервуары, поднимать бокал вина, пожимать плечами и говорить дежурные банальности такого типа, как "на войне — как на войне". Но с другой стороны мы слышим слова киевского "клоуна" о творческом подходе к боевым действиям лета 2026 года и об их так называемых "дальнобойных санкциях".

Туристические маршруты Новороссии и дороги смерти

Этот украинский "творческий подход" мы уже видим на дорогах Новороссии. Привычным в сводках об атаках беспилотников стал Бердянск — а это второй маршрут на Крым. Недавно погиб водитель гражданской машины. И не на какой-то второстепенной дороге, а вполне себе федеральной трассе.

Что предпринимается для повышения безопасности передвижения?

Ну вот, в официальном канале главы Запорожской области появилось такое предупреждение.

Внимание! Высокая активность беспилотных летательных аппаратов противника над автомобильными дорогами.

Спасибо, конечно, за предупреждение. Но как на это реагировать? Это же не знак о выходе диких зверей на дорогу. Если только в переносном смысле.

Есть такая рекомендация от губернатора Балицкого:

"Выбирайте для движения светлое время суток, максимально ограничьте ночные поездки, в том числе по автомобильной дороге М-14 "Одесса — Мелитополь — Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и М-18 "Харьков — Симферополь — Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями".

Само предостережение несколько удивляет. От него попахивает формализмом, ибо касается только Запорожской области. У водителя, едущего через новые территории и не сильно вникающего в ситуацию, может сложиться впечатление, что "бояться" надо только в этом регионе, но как только вы достигнете Херсонской области, то там всё будет спокойно и благодушно.

Между тем, по херсонщине прилетает никак не меньше, о чём губернатор Владимир Сальдо тоже предупреждает:

"Противник ведёт войну на истребление: после атак на инфраструктуру перешёл к обстрелам дорог и развязок".

Тут бы порекомендовать обоим администрациям координировать свои усилия по части информирования граждан. Ибо Херсонская администрация такого обстоятельного предупреждения не публиковала. Хотя вроде бы соседи, работать надо сообща, как минимум, выдавать общие объявленияи не фиксировать границы областей по принципу "здесь — моё, а вот тут — не моё". Понятно, что у каждого своя зона ответственности. Но надо же думать шире и быть дальновиднее.

Ибо с дальновидностью тоже не всё хорошо. Несмотря на то, что беспилотная опасность для Запорожской и Херсонской областей — явление не новое, созданием специальных групп по борьбе с дронами озадачились только сейчас.

Вот сообщение по Херсонской области от 26 мая:

"В Херсонской области будет создан отряд БАРС для борьбы с беспилотниками ВСУ, — заявил "Таврии" Владимир Сальдо. — Приглашаю во вновь создаваемый БАРС, который будет оснащён системами противодействия БПЛА — для работы в малом небе, защиты коммуникаций и критических объектов".

Опять опаздываем?

При этом главы областей совсем недавно излучали оптимизм по поводу туристического потенциала своих регионов, строя карты интересных маршрутов, презентуя различные достопримечательности.

Угроза дорожной сети новых территорий от действий украинских дальних дронов сейчас в центре внимания военкоров. Многие справедливо опасаются, что противник может создать серьёзные помехи военной логистике. В качестве крайних возможных состояний указывается полное блокирование Крымского полуострова и затруднение снабжения наших войск на ЛБС.

Однако помимо этих опасностей есть ещё одна, которую не стоит сбрасывать со счетов. Тем более, что она может вызвать весьма болезненный отклик в обществе.

Дорога к Чёрному морю

Оценивая угрозы киевского режима, невольно задумаешься о безопасности традиционных туристических маршрутов на черноморское побережье Крыма и Кавказа.

Отдельно здесь можно отметить дорогу на Крым, который является для Киева особой занозой как в военном смысле, так и символическом. Желание украинских правителей попить кофе на набережной Ялты вряд ли куда-то делось. Они хоть давно и не говорят об этом, но угроз для Крыма в последнее время стало больше. Это и участившиеся удары по Севастополю, и атаки Крымского моста. Непосредственно об ударах по мосту нам не сообщают, но остановки движения случаются регулярно. Это касается не только автотранспорта, но и железной дороги.

Опасный звоночек прозвенел ещё 21 апреля, когда в результате налёта беспилотников была повреждена контактная сеть железной дороги недалеко от Ростова-на-Дону. В результате порядка 50 поездов шли с опозданием до семи часов. Поезд Петербург — Адлер и вовсе пришёл с задержкой на 12 часов. это, заметим, только нарушение контактной сети, а не железнодорожного полотна.

Что будет, если "творческий подход" Киева к диверсиями на железных дорогах станет более обширным, и он начнёт наносить удары по несколько раз в день и в разных местах. У нас к такого рода угрозам почему-то принято относиться скептически, вспоминая опыт наших партизанских действий в годы Великой Отечественной войны. Дескать, подрыв полотна блокирует движение только на несколько часов, дорога ремонтируется довольно быстро. Но скептики почему-то не учитывают новую реальность — массовое применение дронов. Пока мы ремонтируем одно место, противник может повредить ещё несколько. И в такой ситуации работа по восстановлению полотна превратится в латание тришкиного кафтана. Такие примеры мы постоянно видим, например, в Запорожье с электрическими сетями с регулярностью в несколько дней. Только исправят, и снова всё повторяется.

Ещё в более худшей ситуации могут оказаться автомобильные дороги. Чего уж говорить, если мы постоянно слышим о перекрытии дороги на выезд из Ярославля в сторону Москвы в результате атаки беспилотников.

В случае с черноморским побережьем Кавказа противнику сделать это ещё легче. Очень уязвима тонкая нитка автомобильной дороги вдоль черноморского побережья Кавказа на юг, в сторону Сочи, и на север, в сторону Анапы от Джубги. Все узкие места: перевалы, развязки, — это тоже зоны риска.

Не хочется нагнетать обстановку, но и не говорить об этом нельзя. Ведь что может быть в пределе? Многочасовые заторы, нарушение продовольственного снабжения, отсутствие электричества, воды. И как финал — сотни тысяч обозленных недовольных людей в преддверии сентябрьских выборов в России. Киевский режим вполне может отправить такой "привет" нашему курортному краю. И это очень хороший для них способ раскачать внутриполитическую ситуацию в стране.

Кстати, недавно, министр иностранных дел Украины Сибига вдруг заговорил о разных видах перемирия: энергетическом, портовом, аэропортовом. Явно здесь кроется подвох, а не желание мира. Согласимся — ограничим себя в инструментарии войны. Не согласимся — Киев может устроить провокацию в отношении наших гражданских самолётов и нас же выставит виноватыми — не захотели перемирия. Печальный опыт по этой части у нас уже есть — разбившийся самолёт азербайджанских авиалиний.

Как раз на эту тему поступило новое сообщение от ФСБ. Предотвращён теракт в отношении пассажирского поезда в Новороссийске. Наши службы, конечно, делают все возможное. Спасибо им за это. Но всё же есть у нас один комплексный изъян в противодействии врагу. Мы никак не хотим начать думать за противника. Не хотим себя представить таким же циничным и жестоким. В результате накладываем на себя какие-то рамки и ограничения.

Речь не о том, чтобы действовать также цинично, как враг. Нет, но понять извращённую логику врага, быть готовым к его террору мы обязаны. Иначе рекламная фраза "горящие туры" может приобрести буквальное звучание.