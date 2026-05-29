Уехал один, а вернулся в плохой компании: как не привезти домой паразитов из отпуска

Летний сезон 2026 года уже набрал обороты, и тысячи путешественников заселяются в отели по всему миру. Вместе с долгожданным отдыхом туристы рискуют привезти домой неприятные "трофеи" в виде постельных клопов и других паразитов. Британские эксперты раскрыли ключевые правила безопасности, которые помогут избежать ночного кошмара в номере.
Главная ошибка постояльцев — спешка при заселении. Джеймс Роудс, основатель профильной компании ThermoPest, настаивает: не распаковывайте чемоданы сразу после входа в номер. Оставьте багаж закрытым до завершения полной санитарной проверки помещения.
"Беглый взгляд на постельное белье не даст результата. Клопы — профессионалы маскировки, они прячутся в щелях мебели, под плинтусами и в стыках тканей. Тщательно осматривайте все углы, углубления в мебели и пульты управления техникой", — предупредил менеджер по туристической безопасности Роман Ларин.
Паразиты могут обитать в неожиданных локациях. Проверяйте корпус стационарного телефона, кнопки пульта от телевизора, а также санузел. Поверхности лучше сразу протереть антибактериальными салфетками. Особое внимание уделите кондиционеру. Запах сырости указывает на грязные фильтры — это прямой повод требовать немедленного переселения или вызова технического специалиста.
|Объект проверки
|Что искать
|Постельные каркасы
|Следы экскрементов, шкурки личинок
|Кондиционер
|Влага, затхлый запах, плесень
Угроза исходит не только от постельных клопов. Из поездок в тропики часто привозят платяных вшей, муравьев и мелких блох. После возвращения домой соблюдайте строгий протокол.
"Не заносите чемодан сразу в комнату. Оставьте его в прихожей, сразу разберите вещи и отправьте одежду в стирку на высокотемпературный режим. Пустой багаж необходимо тщательно пропылесосить, особенно внутренние швы и карманы", — подчеркнула эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Даже если отель выглядит премиальным, форматы элитарного отдыха не исключают наличие паразитов. При обнаружении угрозы здоровью не стесняйтесь требовать возврата средств или смены категории, изучив перед этим правила отмены бронирования.
Категорически нет. Кровать — основная зона скопления насекомых. Это лучший способ перевезти их в собственном багаже.
Это снижает риск передачи бактерий, но неэффективно против клопов. Они живут глубоко в конструкциях.
Зафиксируйте находку на фото или видео, немедленно сообщите администрации и требуйте переселения в другой блок отеля.
Паразиты могут перейти в номер от предыдущего постояльца, который завез их в своем чемодане.
