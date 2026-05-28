Прощай, привычная Турция: россияне массово ринулись осваивать новые и неожиданные горизонты

Эпоха предсказуемого и слегка поднадоевшего отдыха в Анталье и Шарм-эль-Шейхе подходит к концу. Пока популярные курорты борются с нашествием океанских хищников у берегов, российские путешественники переключают внимание на новые горизонты. Лето-2026 обещает стать сезоном контрастов: от бюджетного релакса в кавказских субтропиках до экзотических ливней Юго-Восточной Азии. Турпоток перераспределяется, заставляя авиакомпании и отельеров перекраивать привычные маршруты.

Абхазия: рублевая зона и минимум барьеров

Для тех, кто не готов к валютным качелям, Абхазия наносит ответный удар по средиземноморским прайсам. Здесь не нужен загранпаспорт (взрослым достаточно внутреннего), а ценники в меню прописаны в рублях.

Логистика проста: самолет до Сочи, а дальше — бросок через границу на маршрутке или электричке. Это территория сосен, кипарисов и самого доступного морского бриза.

"Абхазия выигрывает за счет отсутствия языкового барьера и простоты расчетов. Но важно помнить о гигиене и качестве воды — это главный риск для новичков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Инфраструктура региона постепенно избавляется от советского налета. В Гагре и Пицунде все чаще встречаются современные отели с завтраками, хотя частный сектор по-прежнему держит львиную долю рынка.

Однако туристам с детьми стоит поторопиться: скоро правила пересечения границы ужесточат, и каждому ребенку до 14 лет потребуется собственный загранпаспорт.

Грузия: Батуми против Сочи

Грузинское побережье привлекает любителей драйва и ночной жизни. Батуми — это микс стеклянных небоскребов и старого города с ароматом хачапури. В отличие от соседних стран, налог на отдых здесь не так ощутим, как в некоторых регионах РФ, но общий бюджет поездки будет выше. Прямые рейсы из Москвы стоят прилично, зато уровень сервиса в гостиницах 4* и 5* стабильно радует.

Локация Средний чек на жилье (сутки) Абхазия (отель 3*) 6 000 — 9 000 руб. Грузия (отель 4*) 8 000 — 12 000 руб. Таиланд (завтрак вкл.) 6 000 — 10 000 руб.

Важный нюанс: российские банковские карты в Грузии — просто кусок пластика. Нужно везти наличные доллары или евро. Кроме того, пограничники строго следят за историей посещений спорных территорий: наличие штампов Абхазии закроет путь в Грузию навсегда. С 2026 года в пакет обязательных документов добавится и медицинская страховка.

Азия и Мальдивы: лазурь сквозь ливни

Летом в Таиланде и Вьетнаме наступает время "быстрого душа" — тропические ливни могут идти каждый день, но они кратковременны. На Пхукете власти наводят порядок в бухтах, освобождая береговую линию от нелегальных построек.

Для россиян это окно возможностей: цены на люксовые отели падают почти вдвое, а виза на 60 дней ставится бесплатно прямо в аэропорту.

"Мальдивы летом — это лучший способ получить VIP-сервис по цене хорошей турецкой "пятерки". Да, иногда небо затягивает тучами, но приватность и океан стоят того", — отметила в интервью Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Во Вьетнаме летний сезон коварен из-за миграции ядовитых медуз в Муйне. Зато горящие туры позволяют улететь на другой конец света за вполне вменяемые деньги.

Главное — внимательно следить за табло вылетов, учитывая, что авиахабы Азии периодически лихорадит из-за перегрузки и отмен рейсов. Наличка — всему голова: в магазинах Ханоя или Пхукета карты "Мир" не примут.

"При планировании азиатских маршрутов закладывайте время на стыковки. Любой сбой в расписании может обрушить всю логистику вашего отпуска", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Выбор направления сегодня — это баланс между комфортом и готовностью к квестам. Пока одни направления закрываются или становятся недоступными, как обанкротившиеся отели на финской границе, другие предлагают экзотику с дисконтом. Главное — не забывать про страховку и запас наличных денег, чтобы отпуск не превратился в битву за выживание.

Ответы на популярные вопросы о летнем отдыхе

Где дешевле всего отдохнуть летом 2025 года?

Абхазия остается лидером бюджетного сегмента. Экономия достигается за счет отсутствия визовых сборов, возможности оплаты рублями и доступного жилья в частном секторе.

Нужна ли виза в Таиланд и на Мальдивы для граждан РФ?

Нет, в Таиланде можно находиться без визы до 60 дней, на Мальдивах — до 90 дней. Штамп ставится бесплатно по прибытии в аэропорт.

Работают ли российские карты за границей?

В большинстве стран из списка (Грузия, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы) карты российских банков не принимаются. Исключение — Абхазия, где работает "Мир" и принимают наличные рубли.

