Цена гостиничного сувенира: что грозит туристу за попытку забрать вещи из номера отеля

Влажный воздух лобби пахнет дорогим парфюмом и свежесваренным кофе, но идиллия рушится в момент выезда. Оказывается, то самое мягкое полотенце, которое так и просилось в чемодан, может превратиться в золотое. Отель имеет полное право тряхнуть ваш кошелек за пропажу инвентаря. И это не прихоть администратора, а суровый закон индустрии гостеприимства.
Список "сувениров", за которые придется платить, огромен. Это не только банные халаты и полотенца. В расход идут пледы, подушки, столовые приборы и даже пульты от телевизоров. Если вы решили, что фен — это отличный подарок на память о бюджетном отпуске, готовьтесь к списанию с карты. Современные системы бронирования позволяют отелям "догонять" гостя финансово даже после того, как он покинул ресепшен.
"Гости часто путают сервис с подарками. Любое имущество номера — собственность бизнеса. Если предмет исчез, отельер фиксирует ущерб и выставляет счет. Это стандартная защита активов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.
Не надейтесь, что за пропавшее полотенце с вас возьмут его цену из масс-маркета. Логика отелей проста: вы платите не только за вещь, но и за суету вокруг нее. В итоговый чек влетают расходы на логистику, закупку нового комплекта и даже простой номера, если без этой детали (например, чайника или пульта) его нельзя сдать следующему туристу.
|Предмет
|Примерная стоимость штрафа
|Халат (5 звезд)
|5 000 — 10 000 рублей
|Полотенце банное
|1 500 — 3 000 рублей
|Пульт от ТВ / Фен
|3 000 — 7 000 рублей
Матюшенков пояснил, что в люксовых сегментах цены и вовсе космические. Халат в "пятерке" может стоить как полноценный ужин в ресторане. Это часть экономики отеля, которая защищает премиальный отдых от разорения. Если вы не согласны платить на месте, администрация направит письменную претензию, а затем — заявление в суд.
"При формировании стоимости ущерба мы ориентируемся на внутренний регламент. Это не рыночная цена, а компенсация за нарушение операционного цикла. Гость подписывает правила при заезде", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Деньги — это полбеды. Самое неприятное — "черный список" нежелательных постояльцев. Отели обмениваются данными, и мелкая кража может закрыть вам двери в приличные места по всей стране. Вместо того чтобы планировать отпуск в Азии или на Алтае, вы будете получать отказы в бронировании без объяснения причин.
"Репутационные риски сегодня весят больше, чем пара тысяч рублей. Информационные базы отельеров работают четко. Один украденный халат может испортить тревел-историю на годы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Да, если при бронировании или заезде вы предоставили данные карты и подписали согласие с правилами проживания, где указан штраф за порчу или утерю имущества.
Одноразовые тапочки, шампуни и мыло — это ваши законные трофеи. Халаты, полотенца и техника — собственность отеля.
Лучший способ — сдавать номер горничной или администратору лично. Принимайте номер по описи, если она есть, и фиксируйте отсутствие предметов сразу при заезде.
В цену включены расходы на поиск замены, доставку и "наказание" за нарушение правил, чтобы отбить у туристов желание собирать коллекции из отельного белья.
