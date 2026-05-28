Такого в приложении еще не видели: в Северной столице радикально изменили формат отдыха у воды

Питер — это не только дворы-колодцы и вечный гранит, это прежде всего вода. Город расширяет привычные маршруты: теперь вызвать катер можно так же просто, как такси до вокзала. "Яндекс Go" запустил аренду прогулочных судов, превращая Неву в персональную магистраль для тех, кто устал от пробок и жаждет брызг в лицо.

Правила плавания: от заката до рассвета

Сервис вписался в жесткий городской ритм. Катера дежурят с 10 утра до 11 вечера. Это идеальное окно, чтобы поймать солнце на заливе или проводить закат у Ростральных колонн. Это отличная альтернатива для тех, кто изучил тренды туризма и ищет новые точки притяжения внутри страны. Никакой возни с документами — судно бронируется через приложение. Пассажирам доступен выбор причала, куда катер "подлетит" к назначенному времени. Это уровень комфорта, который заставляет забыть про туристический налог и прочие бюрократические издержки, ведь эмоции от прогулки по каналам перекрывают любые сборы.

"Такой формат аренды — это ответ на запрос молодежной аудитории, которая привыкла получать услугу в два клика. Внутренний туризм активно движется в сторону технологичности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Безопасность и экипаж

За штурвалом не любитель, а профессиональный капитан. Это снимает все вопросы о швартовке и маневрах в узких протоках. Компанию могут составить даже маленькие путешественники: на борт пускают детей от двух лет. Пока в аэропортах Азии люди маринуются в очередях, в Северной столице можно за пять минут организовать семейный круиз. Для тех, кто планирует отпуск 2026, подобные локальные фишки становятся решающим фактором. Питер активно конкурирует за туриста, предлагая сервис мирового уровня без необходимости пересекать границы.

"Важно, чтобы отели и сервисы работали в связке. Когда гость может забронировать катер прямо от порога гостиницы, лояльность к направлению взлетает до небес", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Водный туризм в цифрах

Рынок водных развлечений в России сейчас переживает бум. Пока финские отели уходят с молотка, наши сервисы экспансивно осваивают акватории. Петербург здесь — флагман.

Параметр Условия сервиса Время работы 10:00 — 23:00 Возраст детей От 2 лет Управление Профессиональный капитан Локация Санкт-Петербург

Путешествие по воде — это всегда риск, если не соблюдать правила. В отличие от диких пляжей, где акулы пугают туристов, на каналах Петербурга главная угроза — это несоблюдение техники безопасности при проходе под низкими мостами. Но с профи на борту такие риски сведены к нулю.

"Безопасность на воде — приоритет номер один. Наличие капитана и проверенного оборудования делает такой отдых доступным и для семейных пар с детьми", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы о катерах в Петербурге

Можно ли управлять катером самостоятельно?

Нет, аренда возможна только вместе с профессиональным капитаном для обеспечения безопасности движения по оживленным каналам.

С какого возраста разрешено брать детей на борт?

Сервис допускает детей на борт начиная с двухлетнего возраста при наличии спасательных жилетов соответствующего размера.

В какое время доступна услуга?

Катера курсируют ежедневно с 10 утра до 23 часов вечера, захватывая самые живописные часы светового дня.

Как выбрать место посадки?

В приложении пользователю доступны конкретные городские причалы, к которым судно подается по запросу.

