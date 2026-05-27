Живая угроза в ручной клади: к чему привела попытка туриста ввезти в Барнаул цветок из Вьетнама

Возвращение из отпуска в экзотических странах часто сопровождается желанием привезти частичку тропиков домой. Туристы упаковывают в чемоданы саженцы пальм, орхидеи и даже декоративные кустарники, не задумываясь о последствиях. Такой "сувенир" нередко превращается в административный протокол прямо в зоне прилета барнаульского аэропорта.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Антуриум

Подкарантинная контрабанда

21 мая международный рейс Дананг — Барнаул приземлился в Сибири. Во время фитосанитарного контроля специалисты Управления Россельхознадзора нашли в багаже одного из туристов саженец антуриума Андре. Растение не сопровождалось документами, гарантирующими отсутствие вредителей или болезней внутри корневой системы.

Отсутствие фитосанитарного сертификата — это автоматическое нарушение правил ввоза подкарантинной продукции высокого риска. Владельца растения привлекли к административной ответственности, а сам саженец изъяли и отправили на уничтожение.

"Туристы часто забывают, что живые растения — это не просто декор. Грунт или части стебля могут содержать патогены, способные уничтожить местную флору. Это серьезная угроза для экосистемы, которую нельзя оставлять без контроля", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru Анастасия Крылова.

Масштабы нарушений

Случай с антуриумом — пятый по счету в аэропорту Барнаула с начала 2026 года. Путешественники пытаются пронести через таможню фикусы, шеффлеры, декоративные пальмы и луковицы орхидей. Чаще всего растительная контрабанда прибывает в ручной клади из Вьетнама и Таиланда.

Тип нарушения Последствия для багажа Ввоз посадочного материала без сертификата Изъятие и уничтожение Превышение норм веса (свыше 5 кг) Конфискация излишков

Весь конфискованный материал инспекторы утилизируют, так как доказать безопасность неопознанной флоры технически невозможно. Это единственный способ избежать распространения чужеродных вредителей, которые могут прятаться в почве или листьях экзотических паразитов в отеле.

Что можно, а что нельзя ввозить

Фитосанитарный контроль — процедура строгая, но логичная. Правила разрешают провозить не более 5 кг продукции растительного происхождения на человека. Лимит на букеты цветов ограничен тремя штуками. Все, что касается саженцев, семян, клубней или картофеля, требует наличия документов для выезда и сертификата международного образца.

"Незнание правил не освобождает от потери багажа и штрафа. Оформление фитосертификата — сложная процедура, которую на курортах Турции или Вьетнама для туристов никто проводить не станет. Проще купить растение в специализированном магазине в России", — пояснил в беседе с Pravda. Ru Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о провозе растений

Можно ли везти срезанные цветы без сертификата?

Да, в количестве до трех букетов на одного пассажира, если они не являются объектом фитосанитарного карантина.

Почему уничтожают растения, а не возвращают их назад?

Согласно регламенту, подкарантинная продукция без документов признается опасной. Её нельзя возвращать на борт или отдавать владельцу, так как риск заражения остается высоким.

Нужен ли сертификат на специи в упаковках?

Прошедшие промышленную обработку специи в заводских упаковках обычно не требуют фитосанитарного сертификата, но их лучше декларировать.

Где проверить список запрещенных к ввозу растений?

Полный актуальный реестр всегда доступен на официальном сайте Россельхознадзора в разделе, посвященном правилам ввоза продукции пассажирами.

Читайте также