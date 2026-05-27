Живая угроза в ручной клади: к чему привела попытка туриста ввезти в Барнаул цветок из Вьетнама

Возвращение из отпуска в экзотических странах часто сопровождается желанием привезти частичку тропиков домой. Туристы упаковывают в чемоданы саженцы пальм, орхидеи и даже декоративные кустарники, не задумываясь о последствиях. Такой "сувенир" нередко превращается в административный протокол прямо в зоне прилета барнаульского аэропорта.
21 мая международный рейс Дананг — Барнаул приземлился в Сибири. Во время фитосанитарного контроля специалисты Управления Россельхознадзора нашли в багаже одного из туристов саженец антуриума Андре. Растение не сопровождалось документами, гарантирующими отсутствие вредителей или болезней внутри корневой системы.
Отсутствие фитосанитарного сертификата — это автоматическое нарушение правил ввоза подкарантинной продукции высокого риска. Владельца растения привлекли к административной ответственности, а сам саженец изъяли и отправили на уничтожение.
"Туристы часто забывают, что живые растения — это не просто декор. Грунт или части стебля могут содержать патогены, способные уничтожить местную флору. Это серьезная угроза для экосистемы, которую нельзя оставлять без контроля", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru Анастасия Крылова.
Случай с антуриумом — пятый по счету в аэропорту Барнаула с начала 2026 года. Путешественники пытаются пронести через таможню фикусы, шеффлеры, декоративные пальмы и луковицы орхидей. Чаще всего растительная контрабанда прибывает в ручной клади из Вьетнама и Таиланда.
|Тип нарушения
|Последствия для багажа
|Ввоз посадочного материала без сертификата
|Изъятие и уничтожение
|Превышение норм веса (свыше 5 кг)
|Конфискация излишков
Весь конфискованный материал инспекторы утилизируют, так как доказать безопасность неопознанной флоры технически невозможно. Это единственный способ избежать распространения чужеродных вредителей, которые могут прятаться в почве или листьях экзотических паразитов в отеле.
Фитосанитарный контроль — процедура строгая, но логичная. Правила разрешают провозить не более 5 кг продукции растительного происхождения на человека. Лимит на букеты цветов ограничен тремя штуками. Все, что касается саженцев, семян, клубней или картофеля, требует наличия документов для выезда и сертификата международного образца.
"Незнание правил не освобождает от потери багажа и штрафа. Оформление фитосертификата — сложная процедура, которую на курортах Турции или Вьетнама для туристов никто проводить не станет. Проще купить растение в специализированном магазине в России", — пояснил в беседе с Pravda. Ru Максим Ланин.
Да, в количестве до трех букетов на одного пассажира, если они не являются объектом фитосанитарного карантина.
Согласно регламенту, подкарантинная продукция без документов признается опасной. Её нельзя возвращать на борт или отдавать владельцу, так как риск заражения остается высоким.
Прошедшие промышленную обработку специи в заводских упаковках обычно не требуют фитосанитарного сертификата, но их лучше декларировать.
Полный актуальный реестр всегда доступен на официальном сайте Россельхознадзора в разделе, посвященном правилам ввоза продукции пассажирами.
Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.